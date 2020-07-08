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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6393639463956396
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 14:20

  Автор77 написав:
  zРадио написав:
  Alex2007 написав:Когда там Деркач покажет пленки любовных телефонных бесед 5-го с пуйлом? :mrgreen: Думаю там гораздо по-интереснее будет чем общение с заокеанским Джо. :lol:


Это ппц...



Это не ппц, для нас с вами - это просто очевидность.

Мы ведь помним как Петро босиком возглавлял ходу московского патриархата, и помним потом его переобувание :

https://censor.net.ua/photo_news/93228/ ... toreportaj

Порошенко стал диаконом Московского Патриархата и принял участие в крестном ходе. ФОТОрепортаж.

Сто лет не заходил на эту ветку.
Но сегодня, да это мега-повод обсудить.

Придет время и выплывут еще подробности того,что говорил уважаемый Кузьма :
"ми ж розуміємо,що майдан сам собою не стався, що 2 тис.автобусів під Києвом безкоштовно не взялися і про роль Левочкіна в усьому цьому."

Еще много скелетов в шкафу, для многих это откровение и неожиданность, а мы с вами все это прекрасно знали еще много лет назад.


Согласен, но помимо смыслов записи раскрывают еще и эмоции. Так что я все равно в легком шоке. Каким нужно быть бесхребетным, чтобы играть в панибратство с путиным, параллельно рассказывая на камеру, что он - его личный главный враг...
zРадио
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