Автор77 написав:

zРадио написав: Alex2007 написав: Когда там Деркач покажет пленки любовных телефонных бесед 5-го с пуйлом? Думаю там гораздо по-интереснее будет чем общение с заокеанским Джо. Когда там Деркач покажет пленки любовных телефонных бесед 5-го с пуйлом?Думаю там гораздо по-интереснее будет чем общение с заокеанским Джо.



Это ппц... Это ппц...

Это не ппц, для нас с вами - это просто очевидность.Мы ведь помним как Петро босиком возглавлял ходу московского патриархата, и помним потом его переобувание :Порошенко стал диаконом Московского Патриархата и принял участие в крестном ходе. ФОТОрепортаж.Сто лет не заходил на эту ветку.Но сегодня, да это мега-повод обсудить.Придет время и выплывут еще подробности того,что говорил уважаемый Кузьма :"ми ж розуміємо,що майдан сам собою не стався, що 2 тис.автобусів під Києвом безкоштовно не взялися і про роль Левочкіна в усьому цьому."Еще много скелетов в шкафу, для многих это откровение и неожиданность, а мы с вами все это прекрасно знали еще много лет назад.