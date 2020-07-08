Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Порошенко стал диаконом Московского Патриархата и принял участие в крестном ходе. ФОТОрепортаж.
Сто лет не заходил на эту ветку. Но сегодня, да это мега-повод обсудить.
Придет время и выплывут еще подробности того,что говорил уважаемый Кузьма : "ми ж розуміємо,що майдан сам собою не стався, що 2 тис.автобусів під Києвом безкоштовно не взялися і про роль Левочкіна в усьому цьому."
Еще много скелетов в шкафу, для многих это откровение и неожиданность, а мы с вами все это прекрасно знали еще много лет назад.
Согласен, но помимо смыслов записи раскрывают еще и эмоции. Так что я все равно в легком шоке. Каким нужно быть бесхребетным, чтобы играть в панибратство с путиным, параллельно рассказывая на камеру, что он - его личный главный враг...