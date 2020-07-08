Додано: Чет 09 лип, 2020 18:14

"То, что предприятия недополучили миллионы и закрылись из-за этого курса - это правда. Мы с этим боролись с самого начала моей каденции, с лета. Все вокруг нам говорили, что у нас независимый (Национальный - УНИАН) банк и мы поддерживаем независимость Национального банка Украины, но говорили всем - как мы можем жить, если даже у нас бюджет посчитан по курсу 30 гривень

Разговор Порошенко с Путиным считают «грубо смонтированным, тщательно собранным фальсификатом».

«К сожалению, многочисленные недостатки и противоречия КПК предоставляют возможность неприкосновенным и дальше оставаться таковыми.

Следователь ГБР Олег Корецкий о делах Петра Порошенко и давлении со стороны Ирины Венедиктовой

В ЕСПЧ считают, что в НАБУ действовали с нарушением принципов беспристрастного расследования.

Об этом говорится в заявлении Национального антикоррупционного бюро.

Информацию из показанного перед президентскими выборами сюжета Наших грошей суд признал недостоверной

Ітогі подвєдьом. 2020-07-09Надо решать задачу, а не подгонять решение задачи под ответБюджет надо было верстать реальный, а не пытаться теперь натягивать курс на ту цифру, которая в бюджетеИ что это на предприятия, которые закрылись из-за курса ?Какой способный ПорошенкоВсе эти плёнки - это пук в лужуСам Деркач понимает, что любая экспертиза признает их фальсификатом. Но создают информационный шум.Хреновому прокурору всегда процессуальный кодекс мешает.Нет бы, тройку собрать и вынести приговор.Тьфу, б*** ... мерзостьНо СБУ такого не замечает, что это наносит вред национальной безопасности и наносит вред репутации Украины как правового государстваЗато СБУ комментирует заявление ГонтаревойБигус включил режим дурачкаНо связи Буславец с Ахметовым Зеленский, по-прежнему, не видитPS. Немного чтива