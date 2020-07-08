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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6393639463956396
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 14:20

  Автор77 написав:
  zРадио написав:
  Alex2007 написав:Когда там Деркач покажет пленки любовных телефонных бесед 5-го с пуйлом? :mrgreen: Думаю там гораздо по-интереснее будет чем общение с заокеанским Джо. :lol:


Это ппц...



Это не ппц, для нас с вами - это просто очевидность.

Мы ведь помним как Петро босиком возглавлял ходу московского патриархата, и помним потом его переобувание :

https://censor.net.ua/photo_news/93228/ ... toreportaj

Порошенко стал диаконом Московского Патриархата и принял участие в крестном ходе. ФОТОрепортаж.

Сто лет не заходил на эту ветку.
Но сегодня, да это мега-повод обсудить.

Придет время и выплывут еще подробности того,что говорил уважаемый Кузьма :
"ми ж розуміємо,що майдан сам собою не стався, що 2 тис.автобусів під Києвом безкоштовно не взялися і про роль Левочкіна в усьому цьому."

Еще много скелетов в шкафу, для многих это откровение и неожиданность, а мы с вами все это прекрасно знали еще много лет назад.


Согласен, но помимо смыслов записи раскрывают еще и эмоции. Так что я все равно в легком шоке. Каким нужно быть бесхребетным, чтобы играть в панибратство с путиным, параллельно рассказывая на камеру, что он - его личный главный враг...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 16:10

насколько, канешна, правдивы.....

Деркач обнародовал записи разговоров якобы Порошенко и Путина. В "ЕС" назвали их фейковыми. В Кремле отказались от комментариев. АУДИО

https://censor.net.ua/video_news/320712 ... i_v_kremle
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 16:56

  19yuriy91 написав:насколько, канешна, правдивы.....

Деркач обнародовал записи разговоров якобы Порошенко и Путина. В "ЕС" назвали их фейковыми. В Кремле отказались от комментариев. АУДИО

https://censor.net.ua/video_news/320712 ... i_v_kremle


Вроде ничего особенного, никаких секретов и военных тайн не выдано.
Может в конце разговора - Жму руку и Обнимаю - было лишнее.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 17:20

  Автор77 написав:- ОБ ОТДЫХЕ. «Два дня назад приехал с Омана. Фантастическая страна. Там все строго. Сел за руль пьяным -3 года тюрьмы, не там где можно припарковался – неделю тюрьмы. Криминала там нет. Там и ночью никто никого не трогает. Там родился ребенок, государство строит семье дом. Родился второй – дает 100 тысяч».

А нічого що Оман добуває нафти в 3 рази більше ніж Росія(на душу населення)?
Люди бачать тільки фасад!
Істинні причини речей люди бачити не хочуть. Або не можуть в силу своїх розумових здібностей.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 17:27

не перемикайтесь

принесло коронавірусом:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5010113#p5010113
  Вкладчик1234 написав:Ходят слухи, что Мендель беременна от Зеленского, поэтому для "паузы" официально придумали короно-легенду
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 17:27

Re: Політичні дискусії

Ну то шо, правий я був коли писав про Порошенка?
Ясно, що з цієї розмови нічого чекати на прямий компромат, для цього існують більш конфіденційні умови, мені б цікаво було почути про що розмовляли Порошенко з Медведчуком при зустрічах вдома у Порошенка.
писи
то я виявилося не все ще прослухав, та тут державна зрада навіть по цих записах намальовується на раз.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 18:09

Re: Політичні дискусії

і тишина, навіть песикот свій стандартний пост в 18.00 пропустив.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 18:14

Ітогі подвєдьом. 2020-07-09

Ітогі подвєдьом. 2020-07-09

1) Российские оккупанты вчера били по силам ООС и домам мирных жителей, один военный погиб

2) Зеленский заявил, что из-за сильной гривни закрылось много предприятий
"То, что предприятия недополучили миллионы и закрылись из-за этого курса - это правда. Мы с этим боролись с самого начала моей каденции, с лета. Все вокруг нам говорили, что у нас независимый (Национальный - УНИАН) банк и мы поддерживаем независимость Национального банка Украины, но говорили всем - как мы можем жить, если даже у нас бюджет посчитан по курсу 30 гривень

Надо решать задачу, а не подгонять решение задачи под ответ
Бюджет надо было верстать реальный, а не пытаться теперь натягивать курс на ту цифру, которая в бюджете

И что это на предприятия, которые закрылись из-за курса ?

3) "Мы с вами люди трудящиеся": Деркач опубликовал запись "приятной" беседы Порошенко с Путиным

Порошенко способен назначать своих людей при Зеленском – нардеп
Какой способный Порошенко :)

У Порошенко разговор экс-президента с Путиным назвали "фейком"
Разговор Порошенко с Путиным считают «грубо смонтированным, тщательно собранным фальсификатом».

Все эти плёнки - это пук в лужу
Сам Деркач понимает, что любая экспертиза признает их фальсификатом. Но создают информационный шум.

4) Доказательств по делу Порошенко достаточно для сообщения о подозрении - Венедиктова
«К сожалению, многочисленные недостатки и противоречия КПК предоставляют возможность неприкосновенным и дальше оставаться таковыми.

Хреновому прокурору всегда процессуальный кодекс мешает.
Нет бы, тройку собрать и вынести приговор.
Тьфу, б*** ... мерзость

Коротко | "Венедиктова и руководство ГБР регулярно дают указания". Интервью следователя – за минуту
Следователь ГБР Олег Корецкий о делах Петра Порошенко и давлении со стороны Ирины Венедиктовой

5) ЕСПЧ отказался снять иммунитет с экс-нардепа Логвинского на запрос НАБУ
В ЕСПЧ считают, что в НАБУ действовали с нарушением принципов беспристрастного расследования.

НАБУ продолжит расследование дела Логвинского, несмотря на решение ЕСПЧ
Об этом говорится в заявлении Национального антикоррупционного бюро.

Но СБУ такого не замечает, что это наносит вред национальной безопасности и наносит вред репутации Украины как правового государства

Зато СБУ комментирует заявление Гонтаревой
СБУ отреагировала на заявление Гонтаревой о независимом главе НБУ и МВФ

6) Суд обязал Bihus.Info опровергнуть заявление о "схемах" Гладковского в оборонке
Информацию из показанного перед президентскими выборами сюжета Наших грошей суд признал недостоверной

Бигус отреагировал на решение суда опровергнуть его сюжет о Гладковском – видео
Бигус включил режим дурачка

7) В "Центрэнерго" заявили о давлении со стороны Буславец: вынуждает закупать уголь на шахтах Ахметова
Но связи Буславец с Ахметовым Зеленский, по-прежнему, не видит

PS. Немного чтива

Блиц | Интервью представителя МВФ: отставка Смолия, новый глава НБУ и налог на выведенный капитал

Не на того напали. Кто такой Сергей Стерненко. 2
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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