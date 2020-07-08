Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Порошенко стал диаконом Московского Патриархата и принял участие в крестном ходе. ФОТОрепортаж.
Сто лет не заходил на эту ветку. Но сегодня, да это мега-повод обсудить.
Придет время и выплывут еще подробности того,что говорил уважаемый Кузьма : "ми ж розуміємо,що майдан сам собою не стався, що 2 тис.автобусів під Києвом безкоштовно не взялися і про роль Левочкіна в усьому цьому."
Еще много скелетов в шкафу, для многих это откровение и неожиданность, а мы с вами все это прекрасно знали еще много лет назад.
Согласен, но помимо смыслов записи раскрывают еще и эмоции. Так что я все равно в легком шоке. Каким нужно быть бесхребетным, чтобы играть в панибратство с путиным, параллельно рассказывая на камеру, что он - его личный главный враг...
Автор77 написав:- ОБ ОТДЫХЕ. «Два дня назад приехал с Омана. Фантастическая страна. Там все строго. Сел за руль пьяным -3 года тюрьмы, не там где можно припарковался – неделю тюрьмы. Криминала там нет. Там и ночью никто никого не трогает. Там родился ребенок, государство строит семье дом. Родился второй – дает 100 тысяч».
А нічого що Оман добуває нафти в 3 рази більше ніж Росія(на душу населення)? Люди бачать тільки фасад! Істинні причини речей люди бачити не хочуть. Або не можуть в силу своїх розумових здібностей.
Ну то шо, правий я був коли писав про Порошенка? Ясно, що з цієї розмови нічого чекати на прямий компромат, для цього існують більш конфіденційні умови, мені б цікаво було почути про що розмовляли Порошенко з Медведчуком при зустрічах вдома у Порошенка. писи то я виявилося не все ще прослухав, та тут державна зрада навіть по цих записах намальовується на раз.
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, поверни вкрадені лайки.
"То, что предприятия недополучили миллионы и закрылись из-за этого курса - это правда. Мы с этим боролись с самого начала моей каденции, с лета. Все вокруг нам говорили, что у нас независимый (Национальный - УНИАН) банк и мы поддерживаем независимость Национального банка Украины, но говорили всем - как мы можем жить, если даже у нас бюджет посчитан по курсу 30 гривень
Надо решать задачу, а не подгонять решение задачи под ответ Бюджет надо было верстать реальный, а не пытаться теперь натягивать курс на ту цифру, которая в бюджете
И что это на предприятия, которые закрылись из-за курса ?