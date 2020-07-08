Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вкладчик1234 написав:#Слухи Петр Алексеевич начал повторные попытки купить оставшиеся пленки сливов у Деркача, мы 19 мая сообщали, что такие переговоры шли ранее и экс президент был готов заплатить 50 миллионов $, но люди Трампа дали больше, мы писали это 19 мая. (https://t.me/legitimniy/3958)Порошенко сейчас для этой «покупки» подключает своё западное лобби, а также своих «русских друзей». Источник сообщает, что цену за эти пленки-сливы, Петр Порошенко готов заплатить уже 200 миллионов $.
Вкладчик1234 написав:#Слухи Петр Алексеевич начал повторные попытки купить оставшиеся пленки сливов у Деркача, мы 19 мая сообщали, что такие переговоры шли ранее и экс президент был готов заплатить 50 миллионов $, но люди Трампа дали больше, мы писали это 19 мая. (https://t.me/legitimniy/3958)Порошенко сейчас для этой «покупки» подключает своё западное лобби, а также своих «русских друзей». Источник сообщает, что цену за эти пленки-сливы, Петр Порошенко готов заплатить уже 200 миллионов $.
unicdima написав:Ну то шо, правий я був коли писав про Порошенка? Ясно, що з цієї розмови нічого чекати на прямий компромат, для цього існують більш конфіденційні умови, мені б цікаво було почути про що розмовляли Порошенко з Медведчуком при зустрічах вдома у Порошенка. писи то я виявилося не все ще прослухав, та тут державна зрада навіть по цих записах намальовується на раз.
А то ми не знали, що ПО у перші роки президентства просто плазував перед пугабе в надії швиденько закінчити війну, не дуже підтримував армію та добровольців, призначав на посади всіляких ложкіних та гелетеїв та наробив ще багато різних дурниць, чим дуже нагадував нинішнього Зе. Але десь на екваторі терміну до 5-го таки дійшло, що домовитись неможливо.
По Порошенко в связи с пленками Деркача и сливом Венедиктовой - я вот реально не понимаю, зачем устроили цирк с уголовными делами, если сажать не за что?
Не за что - в смысле, по закону не за что. Порох - травленный волк, он нигде уголовно не подставился. Это школа выжившего в 90-х олигарха. Голой ж*** этого ежа не напугаешь.
Угроза уголовной ответственности только повышает Петин рейтинг, увеличивает информационный шум его самого и вокруг него.
При этом по вспывающим зашкварам очевидно, что ему и политической ответственности с головой хватит. Ну честное слово - из хищника сделали жертву, а при нашем сердобольном избирателе лучшего подарка ему от власти и придумать было нельзя.
Оставьте "гетьмана" наедине с тобой, и его рейтинг без изменения нишевой армовирной риторики (а он ее не собирается менять) вернется к честным и заслуженным 8%
Вкладчик1234 написав:#Слухи Петр Алексеевич начал повторные попытки купить оставшиеся пленки сливов у Деркача, мы 19 мая сообщали, что такие переговоры шли ранее и экс президент был готов заплатить 50 миллионов $, но люди Трампа дали больше, мы писали это 19 мая. (https://t.me/legitimniy/3958)Порошенко сейчас для этой «покупки» подключает своё западное лобби, а также своих «русских друзей». Источник сообщает, что цену за эти пленки-сливы, Петр Порошенко готов заплатить уже 200 миллионов $.
петю я не люблю, но в такую чушь слабо верится. 200 млн и петя отдаст? да он удавится. и ради чего? для 25% от гетьман, для остальных - вор и мародер. и никакие пленки это не изменят. вялая версия.
Вкладчик1234 написав:Я бы и за бездомного кота проголосовал, только не за профессионального мародёра.
А Вы? "Лучше пусть мародёр, зато свой?"
я не голосовал, но вы правы - большинство и за черта бы голосовали, но не за петю.
zРадио написав:По Порошенко в связи с пленками Деркача и сливом Венедиктовой - я вот реально не понимаю, зачем устроили цирк с уголовными делами, если сажать не за что?
Не за что - в смысле, по закону не за что. Порох - травленный волк, он нигде уголовно не подставился. Это школа выжившего в 90-х олигарха. Голой ж*** этого ежа не напугаешь.
Угроза уголовной ответственности только повышает Петин рейтинг, увеличивает информационный шум его самого и вокруг него.
При этом по вспывающим зашкварам очевидно, что ему и политической ответственности с головой хватит. Ну честное слово - из хищника сделали жертву, а при нашем сердобольном избирателе лучшего подарка ему от власти и придумать было нельзя.
Оставьте "гетьмана" наедине с тобой, и его рейтинг без изменения нишевой армовирной риторики (а он ее не собирается менять) вернется к честным и заслуженным 8%
не согласен. то, что псевдопрокурор пытается натянуть сову на глобус по откровенно мертвому делу - очевидно. по этому делу его невозможно посадить (не мое мнение, а почти всех квалифицированных юристов) . а вот других дел хватает, но, вероятно, вове по рукам дадут если попробует петю закрыть. а поводов хватает, но нет политической воли. зы: давайте скажем честно - вова ничем не управляет! - он свадебный генерал
Востаннє редагувалось jj1981ua в Чет 09 лип, 2020 19:21, всього редагувалось 1 раз.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
jj1981ua написав:петю я не люблю, но в такую чушь слабо верится. 200 млн и петя отдаст? да он удавится. и ради чего? для 25% от гетьман, для остальных - вор и мародер. и никакие пленки это не изменят. вялая версия.
Вы ж не знаете, что там ещё есть. Может такая цена для Пети оправдана. Может там не только Петя под ударом