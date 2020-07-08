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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6395639663976398> Додано: Чет 09 лип, 2020 18:48 Вкладчик1234 написав: #Слухи

Петр Алексеевич начал повторные попытки купить оставшиеся пленки сливов у Деркача, мы 19 мая сообщали, что такие переговоры шли ранее и экс президент был готов заплатить 50 миллионов $, но люди Трампа дали больше, мы писали это 19 мая.

( https://t.me/legitimniy/3958 )Порошенко сейчас для этой «покупки» подключает своё западное лобби, а также своих «русских друзей».

Источник сообщает, что цену за эти пленки-сливы, Петр Порошенко готов заплатить уже 200 миллионов $.



https://t.me/legitimniy/4483 #СлухиПетр Алексеевич начал повторные попытки купить оставшиеся пленки сливов у Деркача, мы 19 мая сообщали, что такие переговоры шли ранее и экс президент был готов заплатить 50 миллионов $, но люди Трампа дали больше, мы писали это 19 мая.)Порошенко сейчас для этой «покупки» подключает своё западное лобби, а также своих «русских друзей».Источник сообщает, что цену за эти пленки-сливы, Петр Порошенко готов заплатить уже 200 миллионов $.



Подібно на дешевий фейк.

Може обсудимо ваш голос за коміків? Подібно на дешевий фейк.Може обсудимо ваш голос за коміків? Ethereum Повідомлень: 1256 З нами з: 11.02.18 Подякував: 7 раз. Подякували: 83 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 лип, 2020 18:53 Ethereum написав: Вкладчик1234 написав: #Слухи

Петр Алексеевич начал повторные попытки купить оставшиеся пленки сливов у Деркача, мы 19 мая сообщали, что такие переговоры шли ранее и экс президент был готов заплатить 50 миллионов $, но люди Трампа дали больше, мы писали это 19 мая.

( https://t.me/legitimniy/3958 )Порошенко сейчас для этой «покупки» подключает своё западное лобби, а также своих «русских друзей».

Источник сообщает, что цену за эти пленки-сливы, Петр Порошенко готов заплатить уже 200 миллионов $.



https://t.me/legitimniy/4483 #СлухиПетр Алексеевич начал повторные попытки купить оставшиеся пленки сливов у Деркача, мы 19 мая сообщали, что такие переговоры шли ранее и экс президент был готов заплатить 50 миллионов $, но люди Трампа дали больше, мы писали это 19 мая.)Порошенко сейчас для этой «покупки» подключает своё западное лобби, а также своих «русских друзей».Источник сообщает, что цену за эти пленки-сливы, Петр Порошенко готов заплатить уже 200 миллионов $.



Подібно на дешевий фейк.

Може обсудимо ваш голос за коміків? Подібно на дешевий фейк.Може обсудимо ваш голос за коміків?

Я бы и за бездомного кота проголосовал, только не за профессионального мародёра.



А Вы? "Лучше пусть мародёр, зато свой?" Я бы и за бездомного кота проголосовал, только не за профессионального мародёра.А Вы? "Лучше пусть мародёр, зато свой?" Украина - богатая страна! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11932 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6969 раз. Подякували: 3160 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 лип, 2020 18:57 https://www.youtube.com/watch?v=4RQu9dR ... p-dcmCqMEk Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3783 З нами з: 29.05.18 Подякував: 98 раз. Подякували: 639 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 лип, 2020 18:59 unicdima написав: Ну то шо, правий я був коли писав про Порошенка? Ну то шо, правий я був коли писав про Порошенка?

Прав ты в одном - ты де*** Прав ты в одном - ты де*** "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4859 З нами з: 31.08.09 Подякував: 330 раз. Подякували: 1019 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 лип, 2020 19:01 Вкладчик1234 написав: Я бы и за бездомного кота проголосовал, только не за профессионального мародёра.



А Вы? "Лучше пусть мародёр, зато свой?" Я бы и за бездомного кота проголосовал, только не за профессионального мародёра.А Вы? "Лучше пусть мародёр, зато свой?"

Ты сам придумал о мародёре.



Ну а бездомный кот уже разносит дом под названием Украины.

Сцыт, срёт везде в доме. Ты сам придумал о мародёре.Ну а бездомный кот уже разносит дом под названием Украины.Сцыт, срёт везде в доме. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4859 З нами з: 31.08.09 Подякував: 330 раз. Подякували: 1019 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 лип, 2020 19:07 unicdima написав: Ну то шо, правий я був коли писав про Порошенка?

Ясно, що з цієї розмови нічого чекати на прямий компромат, для цього існують більш конфіденційні умови, мені б цікаво було почути про що розмовляли Порошенко з Медведчуком при зустрічах вдома у Порошенка.

писи

то я виявилося не все ще прослухав, та тут державна зрада навіть по цих записах намальовується на раз. Ну то шо, правий я був коли писав про Порошенка?Ясно, що з цієї розмови нічого чекати на прямий компромат, для цього існують більш конфіденційні умови, мені б цікаво було почути про що розмовляли Порошенко з Медведчуком при зустрічах вдома у Порошенка.писито я виявилося не все ще прослухав, та тут державна зрада навіть по цих записах намальовується на раз.

А то ми не знали, що ПО у перші роки президентства просто плазував перед пугабе в надії швиденько закінчити війну, не дуже підтримував армію та добровольців, призначав на посади всіляких ложкіних та гелетеїв та наробив ще багато різних дурниць, чим дуже нагадував нинішнього Зе. Але десь на екваторі терміну до 5-го таки дійшло, що домовитись неможливо. А то ми не знали, що ПО у перші роки президентства просто плазував перед пугабе в надії швиденько закінчити війну, не дуже підтримував армію та добровольців, призначав на посади всіляких ложкіних та гелетеїв та наробив ще багато різних дурниць, чим дуже нагадував нинішнього Зе. Але десь на екваторі терміну до 5-го таки дійшло, що домовитись неможливо. Schmit

Повідомлень: 1445 З нами з: 08.09.09 Подякував: 18 раз. Подякували: 185 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 лип, 2020 19:09



Не за что - в смысле, по закону не за что. Порох - травленный волк, он нигде уголовно не подставился. Это школа выжившего в 90-х олигарха. Голой ж*** этого ежа не напугаешь.



Угроза уголовной ответственности только повышает Петин рейтинг, увеличивает информационный шум его самого и вокруг него.



При этом по вспывающим зашкварам очевидно, что ему и политической ответственности с головой хватит. Ну честное слово - из хищника сделали жертву, а при нашем сердобольном избирателе лучшего подарка ему от власти и придумать было нельзя.



Оставьте "гетьмана" наедине с тобой, и его рейтинг без изменения нишевой армовирной риторики (а он ее не собирается менять) вернется к честным и заслуженным 8% По Порошенко в связи с пленками Деркача и сливом Венедиктовой - я вот реально не понимаю, зачем устроили цирк с уголовными делами, если сажать не за что?Не за что - в смысле, по закону не за что. Порох - травленный волк, он нигде уголовно не подставился. Это школа выжившего в 90-х олигарха. Голой ж*** этого ежа не напугаешь.Угроза уголовной ответственности только повышает Петин рейтинг, увеличивает информационный шум его самого и вокруг него.При этом по вспывающим зашкварам очевидно, что ему и политической ответственности с головой хватит. Ну честное слово - из хищника сделали жертву, а при нашем сердобольном избирателе лучшего подарка ему от власти и придумать было нельзя.Оставьте "гетьмана" наедине с тобой, и его рейтинг без изменения нишевой армовирной риторики (а он ее не собирается менять) вернется к честным и заслуженным 8% zРадио

Повідомлень: 6508 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1114 раз. Подякували: 2544 раз. Профіль 4 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 лип, 2020 19:11 Вкладчик1234 написав:





Тьфу, мерзость, точнее две мерзости, а еще точнее все кто на фото -мерзость.



Но те две - самые главные мерзости Тьфу, мерзость, точнее две мерзости, а еще точнее все кто на фото -мерзость.Но те две - самые главные мерзости

ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... Автор77 Повідомлень: 772 З нами з: 09.11.16 Подякував: 83 раз. Подякували: 982 раз. Профіль 1 5 8 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 лип, 2020 19:16 Вкладчик1234 написав: #Слухи

Петр Алексеевич начал повторные попытки купить оставшиеся пленки сливов у Деркача, мы 19 мая сообщали, что такие переговоры шли ранее и экс президент был готов заплатить 50 миллионов $, но люди Трампа дали больше, мы писали это 19 мая.

( https://t.me/legitimniy/3958 )Порошенко сейчас для этой «покупки» подключает своё западное лобби, а также своих «русских друзей».

Источник сообщает, что цену за эти пленки-сливы, Петр Порошенко готов заплатить уже 200 миллионов $.



https://t.me/legitimniy/4483 #СлухиПетр Алексеевич начал повторные попытки купить оставшиеся пленки сливов у Деркача, мы 19 мая сообщали, что такие переговоры шли ранее и экс президент был готов заплатить 50 миллионов $, но люди Трампа дали больше, мы писали это 19 мая.)Порошенко сейчас для этой «покупки» подключает своё западное лобби, а также своих «русских друзей».Источник сообщает, что цену за эти пленки-сливы, Петр Порошенко готов заплатить уже 200 миллионов $.

петю я не люблю, но в такую чушь слабо верится.

200 млн и петя отдаст? да он удавится. и ради чего? для 25% от гетьман, для остальных - вор и мародер. и никакие пленки это не изменят.

вялая версия.

Вкладчик1234 написав: Я бы и за бездомного кота проголосовал, только не за профессионального мародёра.



А Вы? "Лучше пусть мародёр, зато свой?" Я бы и за бездомного кота проголосовал, только не за профессионального мародёра.А Вы? "Лучше пусть мародёр, зато свой?"

я не голосовал, но вы правы - большинство и за черта бы голосовали, но не за петю.

zРадио написав: По Порошенко в связи с пленками Деркача и сливом Венедиктовой - я вот реально не понимаю, зачем устроили цирк с уголовными делами, если сажать не за что?



Не за что - в смысле, по закону не за что. Порох - травленный волк, он нигде уголовно не подставился. Это школа выжившего в 90-х олигарха. Голой ж*** этого ежа не напугаешь.



Угроза уголовной ответственности только повышает Петин рейтинг, увеличивает информационный шум его самого и вокруг него.



При этом по вспывающим зашкварам очевидно, что ему и политической ответственности с головой хватит. Ну честное слово - из хищника сделали жертву, а при нашем сердобольном избирателе лучшего подарка ему от власти и придумать было нельзя.



Оставьте "гетьмана" наедине с тобой, и его рейтинг без изменения нишевой армовирной риторики (а он ее не собирается менять) вернется к честным и заслуженным 8% По Порошенко в связи с пленками Деркача и сливом Венедиктовой - я вот реально не понимаю, зачем устроили цирк с уголовными делами, если сажать не за что?Не за что - в смысле, по закону не за что. Порох - травленный волк, он нигде уголовно не подставился. Это школа выжившего в 90-х олигарха. Голой ж*** этого ежа не напугаешь.Угроза уголовной ответственности только повышает Петин рейтинг, увеличивает информационный шум его самого и вокруг него.При этом по вспывающим зашкварам очевидно, что ему и политической ответственности с головой хватит. Ну честное слово - из хищника сделали жертву, а при нашем сердобольном избирателе лучшего подарка ему от власти и придумать было нельзя.Оставьте "гетьмана" наедине с тобой, и его рейтинг без изменения нишевой армовирной риторики (а он ее не собирается менять) вернется к честным и заслуженным 8%

не согласен. то, что псевдопрокурор пытается натянуть сову на глобус по откровенно мертвому делу - очевидно. по этому делу его невозможно посадить (не мое мнение, а почти всех квалифицированных юристов) .

а вот других дел хватает, но, вероятно, вове по рукам дадут если попробует петю закрыть. а поводов хватает, но нет политической воли.

зы: давайте скажем честно - вова ничем не управляет! - он свадебный генерал петю я не люблю, но в такую чушь слабо верится.200 млн и петя отдаст? да он удавится. и ради чего? для 25% от гетьман, для остальных - вор и мародер. и никакие пленки это не изменят.вялая версия.я не голосовал, но вы правы - большинство и за черта бы голосовали, но не за петю.не согласен. то, что псевдопрокурор пытается натянуть сову на глобус по откровенно мертвому делу - очевидно. по этому делу его невозможно посадить (не мое мнение, а почти всех квалифицированных юристов) .а вот других дел хватает, но, вероятно, вове по рукам дадут если попробует петю закрыть. а поводов хватает, но нет политической воли.зы: давайте скажем честно - вова ничем не управляет! - он свадебный генерал Востаннє редагувалось jj1981ua в Чет 09 лип, 2020 19:21, всього редагувалось 1 раз. один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.

надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. jj1981ua

Повідомлень: 358 З нами з: 01.03.14 Подякував: 49 раз. Подякували: 106 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 лип, 2020 19:18 jj1981ua написав: петю я не люблю, но в такую чушь слабо верится.

200 млн и петя отдаст? да он удавится. и ради чего? для 25% от гетьман, для остальных - вор и мародер. и никакие пленки это не изменят.

вялая версия. петю я не люблю, но в такую чушь слабо верится.200 млн и петя отдаст? да он удавится. и ради чего? для 25% от гетьман, для остальных - вор и мародер. и никакие пленки это не изменят.вялая версия.

Вы ж не знаете, что там ещё есть.

Может такая цена для Пети оправдана. Может там не только Петя под ударом Вы ж не знаете, что там ещё есть.Может такая цена для Пети оправдана. Может там не только Петя под ударом Украина - богатая страна! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11932 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6969 раз. Подякували: 3160 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 6395639663976398> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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