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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 09 лип, 2020 19:20
zРадио написав:
По Порошенко в связи с пленками Деркача и сливом Венедиктовой - я вот реально не понимаю, зачем устроили цирк с уголовными делами, если сажать не за что?
Не за что - в смысле, по закону не за что. Порох - травленный волк, он нигде уголовно не подставился. Это школа выжившего в 90-х олигарха. Голой ж*** этого ежа не напугаешь.
Угроза уголовной ответственности только повышает Петин рейтинг, увеличивает информационный шум его самого и вокруг него.
При этом по вспывающим зашкварам очевидно, что ему и политической ответственности с головой хватит. Ну честное слово - из хищника сделали жертву, а при нашем сердобольном избирателе лучшего подарка ему от власти и придумать было нельзя.
Оставьте "гетьмана" наедине с тобой, и его рейтинг без изменения нишевой армовирной риторики (а он ее не собирается менять) вернется к честным и заслуженным 8%
100%
90% всех этих новостей идут из РФ , просто троллят Зе, а он на это кидается , как бык на крвсную тряпку. Ему надо Пороха на ноль помножить, а он его на шпальты СМИ.
Последняя новость о беременности Мендель - больше гундят россми, специально погуглила. Но начинаются они - "Порохоботы пишут, что... ", или "бывший однопартиец Порошенко" ...
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Renee
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Додано: Чет 09 лип, 2020 19:20
zРадио написав:
По Порошенко в связи с пленками Деркача и сливом Венедиктовой - я вот реально не понимаю, зачем устроили цирк с уголовными делами, если сажать не за что?
Не за что - в смысле, по закону не за что. Порох - травленный волк, он нигде уголовно не подставился. Это школа выжившего в 90-х олигарха. Голой ж*** этого ежа не напугаешь.
Угроза уголовной ответственности только повышает Петин рейтинг, увеличивает информационный шум его самого и вокруг него.
При этом по вспывающим зашкварам очевидно, что ему и политической ответственности с головой хватит. Ну честное слово - из хищника сделали жертву, а при нашем сердобольном избирателе лучшего подарка ему от власти и придумать было нельзя.
Оставьте "гетьмана" наедине с тобой, и его рейтинг без изменения нишевой армовирной риторики (а он ее не собирается менять) вернется к честным и заслуженным 8%
С точки зрения выборов (будущих) для Зеленского важно, чтобы во второй тур с ним вышли или Порошенко, или Бойко.
А не кто то другой вклинился.
И у Порошенко и у Бойко огромный антирейтинг в 70 процентов, это значит что их выход во второй тур точно обеспечивает победу Зеленского.
Поэтому рейтинг Порошенко команда Зеленского немного искусственно подогревает, чтобы создавалась иллюзия и никто не пролез вместо Порошенко в качестве условного лидера оппозиции.
Да и группа Бойко достаточно неплохо себя чувствует, по слухам собирается прикупить еще один телеканал.
Не читаю Будивельника и Trast.
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freeze
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Додано: Чет 09 лип, 2020 19:24
Бойко сидит в засаде и ждет своего звездного часа. Следующие выборы за ним. Народу надоест срач между По и Зе при голой собственной заднице. Точно так было с Ющенко.
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Renee
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Додано: Чет 09 лип, 2020 19:26
Renee написав:
Последняя новость о беременности Мендель - больше гундят россми, специально погуглила. Но начинаются они - "Порохоботы пишут, что... ", или "бывший однопартиец Порошенко" ...
Певроисточник - Реведжук, или подобный порохобот (лень искать). А потом уже начали форсить.
Я тоже заметил какую-то подозрительную сверх-внимательность между Зе и Ме, особенно на последних прессухах
Украина - богатая страна!
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Додано: Чет 09 лип, 2020 19:27
freeze написав:
С точки зрения выборов (будущих) для Зеленского важно, чтобы во второй тур с ним вышли или Порошенко, или Бойко.
А не кто то другой вклинился.
И у Порошенко и у Бойко огромный антирейтинг в 70 процентов, это значит что их выход во второй тур точно обеспечивает победу Зеленского.
Поэтому рейтинг Порошенко команда Зеленского немного искусственно подогревает, чтобы создавалась иллюзия и никто не пролез вместо Порошенко в качестве условного лидера оппозиции.
Да и группа Бойко достаточно неплохо себя чувствует, по слухам собирается прикупить еще один телеканал.
да вова еще ни про какой 2-й срок и не думает. наши аквариумные рыбки просыпаются за год-полгода до выборов. и этот не исключение.
я думаю, что вова чтоб совсем не "лицом в грязь" - я вас всех наипал и сажать петю не буду. вот и устроили имитацию.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
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jj1981ua
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Додано: Чет 09 лип, 2020 19:27
zРадио написав:
Не за что - в смысле, по закону не за что. Порох - травленный волк, он нигде уголовно не подставился. Это школа выжившего в 90-х олигарха. Голой ж*** этого ежа не напугаешь.
Это зебилы с Портновым думали, что откроем вагон дел на Порошенко, он и сдриснет из Украины. Ну как Янукович
Ведь все 5 лет писали, что Порошенко "готовится сбежать". Так часто писали, что поверили в собственное враньё.
А оказалось, что по факту предъявить нечего. Да и Порошенко сбегать не собирается.
Но топ-менеджер лепит новые отмазки.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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Додано: Чет 09 лип, 2020 19:31
freeze написав:
С точки зрения выборов (будущих) для Зеленского важно, чтобы во второй тур с ним вышли или Порошенко, или Бойко.
А не кто то другой вклинился.
Коллега freeze
. Нельзя же так
Бубочка сказал, что на второй срок не пойдёт. А тут речь о втором сроке ?
И вы тут сами хвалились, что завалите второй срок Зеленского
А вот факту, вам пофиг на проёбы Бубочки, вы его готовите на второй срок
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Чет 09 лип, 2020 19:34
Вкладчик1234 написав: Renee написав:
Последняя новость о беременности Мендель - больше гундят россми, специально погуглила. Но начинаются они - "Порохоботы пишут, что... ", или "бывший однопартиец Порошенко" ...
Певроисточник - Реведжук, или подобный порохобот (лень искать). А потом уже начали форсить.
Я тоже заметил какую-то подозрительную сверх-внимательность между Зе и Ме, особенно на последних прессухах
Он совсем не порохобот. Был попутчиком в 2014-2015 с Барной , которргр потом выгнали из БПП. Это то, что я писала - гундеж в надежде, что не проверят. У Пороха сейчас остались только идейные.
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Renee
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Додано: Чет 09 лип, 2020 19:36
jj1981ua написав: freeze написав:
С точки зрения выборов (будущих) для Зеленского важно, чтобы во второй тур с ним вышли или Порошенко, или Бойко.
А не кто то другой вклинился.
И у Порошенко и у Бойко огромный антирейтинг в 70 процентов, это значит что их выход во второй тур точно обеспечивает победу Зеленского.
Поэтому рейтинг Порошенко команда Зеленского немного искусственно подогревает, чтобы создавалась иллюзия и никто не пролез вместо Порошенко в качестве условного лидера оппозиции.
Да и группа Бойко достаточно неплохо себя чувствует, по слухам собирается прикупить еще один телеканал.
да вова еще ни про какой 2-й срок и не думает. наши аквариумные рыбки просыпаются за год-полгода до выборов. и этот не исключение.
я думаю, что вова чтоб совсем не "лицом в грязь" - я вас всех наипал и сажать петю не буду. вот и устроили имитацию.
Думает! Сам сказал. Читала в достоверном источнике. Он уже понимает, что ничего не успеет за один срок.
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Renee
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