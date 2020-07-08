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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6395639663976398
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 19:20

  zРадио написав:По Порошенко в связи с пленками Деркача и сливом Венедиктовой - я вот реально не понимаю, зачем устроили цирк с уголовными делами, если сажать не за что?

Не за что - в смысле, по закону не за что. Порох - травленный волк, он нигде уголовно не подставился. Это школа выжившего в 90-х олигарха. Голой ж*** этого ежа не напугаешь.

Угроза уголовной ответственности только повышает Петин рейтинг, увеличивает информационный шум его самого и вокруг него.

При этом по вспывающим зашкварам очевидно, что ему и политической ответственности с головой хватит. Ну честное слово - из хищника сделали жертву, а при нашем сердобольном избирателе лучшего подарка ему от власти и придумать было нельзя.

Оставьте "гетьмана" наедине с тобой, и его рейтинг без изменения нишевой армовирной риторики (а он ее не собирается менять) вернется к честным и заслуженным 8% :mrgreen:

100%
90% всех этих новостей идут из РФ , просто троллят Зе, а он на это кидается , как бык на крвсную тряпку. Ему надо Пороха на ноль помножить, а он его на шпальты СМИ.
Последняя новость о беременности Мендель - больше гундят россми, специально погуглила. Но начинаются они - "Порохоботы пишут, что... ", или "бывший однопартиец Порошенко" ...
Renee
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 19:20

Re: Політичні дискусії

zРадио написав:По Порошенко в связи с пленками Деркача и сливом Венедиктовой - я вот реально не понимаю, зачем устроили цирк с уголовными делами, если сажать не за что?

Не за что - в смысле, по закону не за что. Порох - травленный волк, он нигде уголовно не подставился. Это школа выжившего в 90-х олигарха. Голой ж*** этого ежа не напугаешь.

Угроза уголовной ответственности только повышает Петин рейтинг, увеличивает информационный шум его самого и вокруг него.

При этом по вспывающим зашкварам очевидно, что ему и политической ответственности с головой хватит. Ну честное слово - из хищника сделали жертву, а при нашем сердобольном избирателе лучшего подарка ему от власти и придумать было нельзя.

Оставьте "гетьмана" наедине с тобой, и его рейтинг без изменения нишевой армовирной риторики (а он ее не собирается менять) вернется к честным и заслуженным 8% :mrgreen:


С точки зрения выборов (будущих) для Зеленского важно, чтобы во второй тур с ним вышли или Порошенко, или Бойко.
А не кто то другой вклинился.
И у Порошенко и у Бойко огромный антирейтинг в 70 процентов, это значит что их выход во второй тур точно обеспечивает победу Зеленского.
Поэтому рейтинг Порошенко команда Зеленского немного искусственно подогревает, чтобы создавалась иллюзия и никто не пролез вместо Порошенко в качестве условного лидера оппозиции.
Да и группа Бойко достаточно неплохо себя чувствует, по слухам собирается прикупить еще один телеканал.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 19:24

Re: Політичні дискусії

Бойко сидит в засаде и ждет своего звездного часа. Следующие выборы за ним. Народу надоест срач между По и Зе при голой собственной заднице. Точно так было с Ющенко.
Renee
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 19:26

  Renee написав:Последняя новость о беременности Мендель - больше гундят россми, специально погуглила. Но начинаются они - "Порохоботы пишут, что... ", или "бывший однопартиец Порошенко" ...

Певроисточник - Реведжук, или подобный порохобот (лень искать). А потом уже начали форсить.

Я тоже заметил какую-то подозрительную сверх-внимательность между Зе и Ме, особенно на последних прессухах
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 19:27

  freeze написав:С точки зрения выборов (будущих) для Зеленского важно, чтобы во второй тур с ним вышли или Порошенко, или Бойко.
А не кто то другой вклинился.
И у Порошенко и у Бойко огромный антирейтинг в 70 процентов, это значит что их выход во второй тур точно обеспечивает победу Зеленского.
Поэтому рейтинг Порошенко команда Зеленского немного искусственно подогревает, чтобы создавалась иллюзия и никто не пролез вместо Порошенко в качестве условного лидера оппозиции.
Да и группа Бойко достаточно неплохо себя чувствует, по слухам собирается прикупить еще один телеканал.

да вова еще ни про какой 2-й срок и не думает. наши аквариумные рыбки просыпаются за год-полгода до выборов. и этот не исключение.
я думаю, что вова чтоб совсем не "лицом в грязь" - я вас всех наипал и сажать петю не буду. вот и устроили имитацию.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 19:27

      zРадио написав:
    Не за что - в смысле, по закону не за что. Порох - травленный волк, он нигде уголовно не подставился. Это школа выжившего в 90-х олигарха. Голой ж*** этого ежа не напугаешь.

    Это зебилы с Портновым думали, что откроем вагон дел на Порошенко, он и сдриснет из Украины. Ну как Янукович
    Ведь все 5 лет писали, что Порошенко "готовится сбежать". Так часто писали, что поверили в собственное враньё.

    А оказалось, что по факту предъявить нечего. Да и Порошенко сбегать не собирается.

    Но топ-менеджер лепит новые отмазки.
    "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
    ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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    Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 19:31

      freeze написав:
    С точки зрения выборов (будущих) для Зеленского важно, чтобы во второй тур с ним вышли или Порошенко, или Бойко.
    А не кто то другой вклинился.

    Коллега freeze. Нельзя же так :)
    Бубочка сказал, что на второй срок не пойдёт. А тут речь о втором сроке ?

    И вы тут сами хвалились, что завалите второй срок Зеленского
    А вот факту, вам пофиг на проёбы Бубочки, вы его готовите на второй срок :)
    "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
    ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
    pesikot
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    Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 19:34

      Вкладчик1234 написав:
      Renee написав:Последняя новость о беременности Мендель - больше гундят россми, специально погуглила. Но начинаются они - "Порохоботы пишут, что... ", или "бывший однопартиец Порошенко" ...

    Певроисточник - Реведжук, или подобный порохобот (лень искать). А потом уже начали форсить.

    Я тоже заметил какую-то подозрительную сверх-внимательность между Зе и Ме, особенно на последних прессухах


    Он совсем не порохобот. Был попутчиком в 2014-2015 с Барной , которргр потом выгнали из БПП. Это то, что я писала - гундеж в надежде, что не проверят. У Пороха сейчас остались только идейные.
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    Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 19:36

      jj1981ua написав:
      freeze написав:С точки зрения выборов (будущих) для Зеленского важно, чтобы во второй тур с ним вышли или Порошенко, или Бойко.
    А не кто то другой вклинился.
    И у Порошенко и у Бойко огромный антирейтинг в 70 процентов, это значит что их выход во второй тур точно обеспечивает победу Зеленского.
    Поэтому рейтинг Порошенко команда Зеленского немного искусственно подогревает, чтобы создавалась иллюзия и никто не пролез вместо Порошенко в качестве условного лидера оппозиции.
    Да и группа Бойко достаточно неплохо себя чувствует, по слухам собирается прикупить еще один телеканал.

    да вова еще ни про какой 2-й срок и не думает. наши аквариумные рыбки просыпаются за год-полгода до выборов. и этот не исключение.
    я думаю, что вова чтоб совсем не "лицом в грязь" - я вас всех наипал и сажать петю не буду. вот и устроили имитацию.

    Думает! Сам сказал. Читала в достоверном источнике. Он уже понимает, что ничего не успеет за один срок.
    Renee
     
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    Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 20:07

      Вкладчик1234 написав:Я тоже заметил какую-то подозрительную сверх-внимательность между Зе и Ме, особенно на последних прессухах


    Они глазки друг другу строили. Не могли дождаться пока уединятся. А эта сучка Юлька хитрющей оказалась. Теперь молчание и аборт за баснословную сумму, либо скандал как Моника с позором на весь мир.
    Ленка им устроит обоим.
    :lol: :lol: :lol:
    Libo
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