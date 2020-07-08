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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6395639663976398 Додано: Чет 09 лип, 2020 19:20 zРадио написав: По Порошенко в связи с пленками Деркача и сливом Венедиктовой - я вот реально не понимаю, зачем устроили цирк с уголовными делами, если сажать не за что?



Не за что - в смысле, по закону не за что. Порох - травленный волк, он нигде уголовно не подставился. Это школа выжившего в 90-х олигарха. Голой ж*** этого ежа не напугаешь.



Угроза уголовной ответственности только повышает Петин рейтинг, увеличивает информационный шум его самого и вокруг него.



При этом по вспывающим зашкварам очевидно, что ему и политической ответственности с головой хватит. Ну честное слово - из хищника сделали жертву, а при нашем сердобольном избирателе лучшего подарка ему от власти и придумать было нельзя.



Оставьте "гетьмана" наедине с тобой, и его рейтинг без изменения нишевой армовирной риторики (а он ее не собирается менять) вернется к честным и заслуженным 8% По Порошенко в связи с пленками Деркача и сливом Венедиктовой - я вот реально не понимаю, зачем устроили цирк с уголовными делами, если сажать не за что?Не за что - в смысле, по закону не за что. Порох - травленный волк, он нигде уголовно не подставился. Это школа выжившего в 90-х олигарха. Голой ж*** этого ежа не напугаешь.Угроза уголовной ответственности только повышает Петин рейтинг, увеличивает информационный шум его самого и вокруг него.При этом по вспывающим зашкварам очевидно, что ему и политической ответственности с головой хватит. Ну честное слово - из хищника сделали жертву, а при нашем сердобольном избирателе лучшего подарка ему от власти и придумать было нельзя.Оставьте "гетьмана" наедине с тобой, и его рейтинг без изменения нишевой армовирной риторики (а он ее не собирается менять) вернется к честным и заслуженным 8%

100%

90% всех этих новостей идут из РФ , просто троллят Зе, а он на это кидается , как бык на крвсную тряпку. Ему надо Пороха на ноль помножить, а он его на шпальты СМИ.

Последняя новость о беременности Мендель - больше гундят россми, специально погуглила. Но начинаются они - "Порохоботы пишут, что... ", или "бывший однопартиец Порошенко" ... 100%90% всех этих новостей идут из РФ , просто троллят Зе, а он на это кидается , как бык на крвсную тряпку. Ему надо Пороха на ноль помножить, а он его на шпальты СМИ.Последняя новость о беременности Мендель - больше гундят россми, специально погуглила. Но начинаются они - "Порохоботы пишут, что... ", или "бывший однопартиец Порошенко" ... Renee Повідомлень: 186 З нами з: 22.10.19 Подякував: 51 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 лип, 2020 19:20 Re: Політичні дискусії zРадио написав: По Порошенко в связи с пленками Деркача и сливом Венедиктовой - я вот реально не понимаю, зачем устроили цирк с уголовными делами, если сажать не за что?



Не за что - в смысле, по закону не за что. Порох - травленный волк, он нигде уголовно не подставился. Это школа выжившего в 90-х олигарха. Голой ж*** этого ежа не напугаешь.



Угроза уголовной ответственности только повышает Петин рейтинг, увеличивает информационный шум его самого и вокруг него.



При этом по вспывающим зашкварам очевидно, что ему и политической ответственности с головой хватит. Ну честное слово - из хищника сделали жертву, а при нашем сердобольном избирателе лучшего подарка ему от власти и придумать было нельзя.



Оставьте "гетьмана" наедине с тобой, и его рейтинг без изменения нишевой армовирной риторики (а он ее не собирается менять) вернется к честным и заслуженным 8% По Порошенко в связи с пленками Деркача и сливом Венедиктовой - я вот реально не понимаю, зачем устроили цирк с уголовными делами, если сажать не за что?Не за что - в смысле, по закону не за что. Порох - травленный волк, он нигде уголовно не подставился. Это школа выжившего в 90-х олигарха. Голой ж*** этого ежа не напугаешь.Угроза уголовной ответственности только повышает Петин рейтинг, увеличивает информационный шум его самого и вокруг него.При этом по вспывающим зашкварам очевидно, что ему и политической ответственности с головой хватит. Ну честное слово - из хищника сделали жертву, а при нашем сердобольном избирателе лучшего подарка ему от власти и придумать было нельзя.Оставьте "гетьмана" наедине с тобой, и его рейтинг без изменения нишевой армовирной риторики (а он ее не собирается менять) вернется к честным и заслуженным 8%



С точки зрения выборов (будущих) для Зеленского важно, чтобы во второй тур с ним вышли или Порошенко, или Бойко.

А не кто то другой вклинился.

И у Порошенко и у Бойко огромный антирейтинг в 70 процентов, это значит что их выход во второй тур точно обеспечивает победу Зеленского.

Поэтому рейтинг Порошенко команда Зеленского немного искусственно подогревает, чтобы создавалась иллюзия и никто не пролез вместо Порошенко в качестве условного лидера оппозиции.

Да и группа Бойко достаточно неплохо себя чувствует, по слухам собирается прикупить еще один телеканал. С точки зрения выборов (будущих) для Зеленского важно, чтобы во второй тур с ним вышли или Порошенко, или Бойко.А не кто то другой вклинился.И у Порошенко и у Бойко огромный антирейтинг в 70 процентов, это значит что их выход во второй тур точно обеспечивает победу Зеленского.Поэтому рейтинг Порошенко команда Зеленского немного искусственно подогревает, чтобы создавалась иллюзия и никто не пролез вместо Порошенко в качестве условного лидера оппозиции.Да и группа Бойко достаточно неплохо себя чувствует, по слухам собирается прикупить еще один телеканал. Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17576 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4291 раз. Подякували: 6935 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 лип, 2020 19:24 Re: Політичні дискусії Бойко сидит в засаде и ждет своего звездного часа. Следующие выборы за ним. Народу надоест срач между По и Зе при голой собственной заднице. Точно так было с Ющенко. Renee Повідомлень: 186 З нами з: 22.10.19 Подякував: 51 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 лип, 2020 19:26 Renee написав: Последняя новость о беременности Мендель - больше гундят россми, специально погуглила. Но начинаются они - "Порохоботы пишут, что... ", или "бывший однопартиец Порошенко" ... Последняя новость о беременности Мендель - больше гундят россми, специально погуглила. Но начинаются они - "Порохоботы пишут, что... ", или "бывший однопартиец Порошенко" ...

Певроисточник - Реведжук, или подобный порохобот (лень искать). А потом уже начали форсить.



Я тоже заметил какую-то подозрительную сверх-внимательность между Зе и Ме, особенно на последних прессухах Певроисточник - Реведжук, или подобный порохобот (лень искать). А потом уже начали форсить.Я тоже заметил какую-то подозрительную сверх-внимательность между Зе и Ме, особенно на последних прессухах Украина - богатая страна! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11932 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6969 раз. Подякували: 3160 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 лип, 2020 19:27 freeze написав: С точки зрения выборов (будущих) для Зеленского важно, чтобы во второй тур с ним вышли или Порошенко, или Бойко.

А не кто то другой вклинился.

И у Порошенко и у Бойко огромный антирейтинг в 70 процентов, это значит что их выход во второй тур точно обеспечивает победу Зеленского.

Поэтому рейтинг Порошенко команда Зеленского немного искусственно подогревает, чтобы создавалась иллюзия и никто не пролез вместо Порошенко в качестве условного лидера оппозиции.

Да и группа Бойко достаточно неплохо себя чувствует, по слухам собирается прикупить еще один телеканал. С точки зрения выборов (будущих) для Зеленского важно, чтобы во второй тур с ним вышли или Порошенко, или Бойко.А не кто то другой вклинился.И у Порошенко и у Бойко огромный антирейтинг в 70 процентов, это значит что их выход во второй тур точно обеспечивает победу Зеленского.Поэтому рейтинг Порошенко команда Зеленского немного искусственно подогревает, чтобы создавалась иллюзия и никто не пролез вместо Порошенко в качестве условного лидера оппозиции.Да и группа Бойко достаточно неплохо себя чувствует, по слухам собирается прикупить еще один телеканал.

да вова еще ни про какой 2-й срок и не думает. наши аквариумные рыбки просыпаются за год-полгода до выборов. и этот не исключение.

я думаю, что вова чтоб совсем не "лицом в грязь" - я вас всех наипал и сажать петю не буду. вот и устроили имитацию. да вова еще ни про какой 2-й срок и не думает. наши аквариумные рыбки просыпаются за год-полгода до выборов. и этот не исключение.я думаю, что вова чтоб совсем не "лицом в грязь" - я вас всех наипал и сажать петю не буду. вот и устроили имитацию. один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.

надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. jj1981ua

Повідомлень: 358 З нами з: 01.03.14 Подякував: 49 раз. Подякували: 106 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 лип, 2020 19:27 zРадио написав:

Не за что - в смысле, по закону не за что. Порох - травленный волк, он нигде уголовно не подставился. Это школа выжившего в 90-х олигарха. Голой ж*** этого ежа не напугаешь. Не за что - в смысле, по закону не за что. Порох - травленный волк, он нигде уголовно не подставился. Это школа выжившего в 90-х олигарха. Голой ж*** этого ежа не напугаешь.

Это зебилы с Портновым думали, что откроем вагон дел на Порошенко, он и сдриснет из Украины. Ну как Янукович

Ведь все 5 лет писали, что Порошенко "готовится сбежать". Так часто писали, что поверили в собственное враньё.



А оказалось, что по факту предъявить нечего. Да и Порошенко сбегать не собирается.



Но топ-менеджер лепит новые отмазки. Это зебилы с Портновым думали, что откроем вагон дел на Порошенко, он и сдриснет из Украины. Ну как ЯнуковичВедь все 5 лет писали, что Порошенко "готовится сбежать". Так часто писали, что поверили в собственное враньё.А оказалось, что по факту предъявить нечего. Да и Порошенко сбегать не собирается.Но топ-менеджер лепит новые отмазки. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4859 З нами з: 31.08.09 Подякував: 330 раз. Подякували: 1019 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 лип, 2020 19:31 freeze написав:

С точки зрения выборов (будущих) для Зеленского важно, чтобы во второй тур с ним вышли или Порошенко, или Бойко.

А не кто то другой вклинился. С точки зрения выборов (будущих) для Зеленского важно, чтобы во второй тур с ним вышли или Порошенко, или Бойко.А не кто то другой вклинился.

Коллега freeze. Нельзя же так

Бубочка сказал, что на второй срок не пойдёт. А тут речь о втором сроке ?



И вы тут сами хвалились, что завалите второй срок Зеленского

А вот факту, вам пофиг на проёбы Бубочки, вы его готовите на второй срок Коллега. Нельзя же такБубочка сказал, что на второй срок не пойдёт. А тут речь о втором сроке ?И вы тут сами хвалились, что завалите второй срок ЗеленскогоА вот факту, вам пофиг на проёбы Бубочки, вы его готовите на второй срок "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4859 З нами з: 31.08.09 Подякував: 330 раз. Подякували: 1019 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 лип, 2020 19:34 Вкладчик1234 написав: Renee написав: Последняя новость о беременности Мендель - больше гундят россми, специально погуглила. Но начинаются они - "Порохоботы пишут, что... ", или "бывший однопартиец Порошенко" ... Последняя новость о беременности Мендель - больше гундят россми, специально погуглила. Но начинаются они - "Порохоботы пишут, что... ", или "бывший однопартиец Порошенко" ...

Певроисточник - Реведжук, или подобный порохобот (лень искать). А потом уже начали форсить.



Я тоже заметил какую-то подозрительную сверх-внимательность между Зе и Ме, особенно на последних прессухах Певроисточник - Реведжук, или подобный порохобот (лень искать). А потом уже начали форсить.Я тоже заметил какую-то подозрительную сверх-внимательность между Зе и Ме, особенно на последних прессухах



Он совсем не порохобот. Был попутчиком в 2014-2015 с Барной , которргр потом выгнали из БПП. Это то, что я писала - гундеж в надежде, что не проверят. У Пороха сейчас остались только идейные. Он совсем не порохобот. Был попутчиком в 2014-2015 с Барной , которргр потом выгнали из БПП. Это то, что я писала - гундеж в надежде, что не проверят. У Пороха сейчас остались только идейные. Renee Повідомлень: 186 З нами з: 22.10.19 Подякував: 51 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 лип, 2020 19:36 jj1981ua написав: freeze написав: С точки зрения выборов (будущих) для Зеленского важно, чтобы во второй тур с ним вышли или Порошенко, или Бойко.

А не кто то другой вклинился.

И у Порошенко и у Бойко огромный антирейтинг в 70 процентов, это значит что их выход во второй тур точно обеспечивает победу Зеленского.

Поэтому рейтинг Порошенко команда Зеленского немного искусственно подогревает, чтобы создавалась иллюзия и никто не пролез вместо Порошенко в качестве условного лидера оппозиции.

Да и группа Бойко достаточно неплохо себя чувствует, по слухам собирается прикупить еще один телеканал. С точки зрения выборов (будущих) для Зеленского важно, чтобы во второй тур с ним вышли или Порошенко, или Бойко.А не кто то другой вклинился.И у Порошенко и у Бойко огромный антирейтинг в 70 процентов, это значит что их выход во второй тур точно обеспечивает победу Зеленского.Поэтому рейтинг Порошенко команда Зеленского немного искусственно подогревает, чтобы создавалась иллюзия и никто не пролез вместо Порошенко в качестве условного лидера оппозиции.Да и группа Бойко достаточно неплохо себя чувствует, по слухам собирается прикупить еще один телеканал.

да вова еще ни про какой 2-й срок и не думает. наши аквариумные рыбки просыпаются за год-полгода до выборов. и этот не исключение.

я думаю, что вова чтоб совсем не "лицом в грязь" - я вас всех наипал и сажать петю не буду. вот и устроили имитацию. да вова еще ни про какой 2-й срок и не думает. наши аквариумные рыбки просыпаются за год-полгода до выборов. и этот не исключение.я думаю, что вова чтоб совсем не "лицом в грязь" - я вас всех наипал и сажать петю не буду. вот и устроили имитацию.

Думает! Сам сказал. Читала в достоверном источнике. Он уже понимает, что ничего не успеет за один срок. Думает! Сам сказал. Читала в достоверном источнике. Он уже понимает, что ничего не успеет за один срок. Renee Повідомлень: 186 З нами з: 22.10.19 Подякував: 51 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 лип, 2020 20:07 Вкладчик1234 написав: Я тоже заметил какую-то подозрительную сверх-внимательность между Зе и Ме, особенно на последних прессухах Я тоже заметил какую-то подозрительную сверх-внимательность между Зе и Ме, особенно на последних прессухах



Они глазки друг другу строили. Не могли дождаться пока уединятся. А эта сучка Юлька хитрющей оказалась. Теперь молчание и аборт за баснословную сумму, либо скандал как Моника с позором на весь мир.

Ленка им устроит обоим.

Они глазки друг другу строили. Не могли дождаться пока уединятся. А эта сучка Юлька хитрющей оказалась. Теперь молчание и аборт за баснословную сумму, либо скандал как Моника с позором на весь мир.Ленка им устроит обоим. Libo 2

Повідомлень: 8226 З нами з: 14.11.11 Подякував: 347 раз. Подякували: 4015 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6395639663976398 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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