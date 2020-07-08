Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6397639863996400> Додано: Чет 09 лип, 2020 20:24 Libo написав: Вкладчик1234 написав: Я тоже заметил какую-то подозрительную сверх-внимательность между Зе и Ме, особенно на последних прессухах Я тоже заметил какую-то подозрительную сверх-внимательность между Зе и Ме, особенно на последних прессухах



Они глазки друг другу строили. Не могли дождаться пока уединятся. А эта сучка Юлька хитрющей оказалась. Теперь молчание и аборт за баснословную сумму, либо скандал как Моника с позором на весь мир.

Ленка им устроит обоим.

Они глазки друг другу строили. Не могли дождаться пока уединятся. А эта сучка Юлька хитрющей оказалась. Теперь молчание и аборт за баснословную сумму, либо скандал как Моника с позором на весь мир.Ленка им устроит обоим.

Прапор, Ленке уже объяснили путь Люды Янукович несушествуюшим covid'ом Прапор, Ленке уже объяснили путь Люды Янукович несушествуюшим covid'ом "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4860 З нами з: 31.08.09 Подякував: 330 раз. Подякували: 1019 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 лип, 2020 20:44 Schmit

Повідомлень: 1446 З нами з: 08.09.09 Подякував: 18 раз. Подякували: 185 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 лип, 2020 20:51 freeze написав: С точки зрения выборов (будущих) для Зеленского важно, чтобы во второй тур с ним вышли или Порошенко, или Бойко.

А не кто то другой вклинился.

И у Порошенко и у Бойко огромный антирейтинг в 70 процентов, это значит что их выход во второй тур точно обеспечивает победу Зеленского.

Поэтому рейтинг Порошенко команда Зеленского немного искусственно подогревает, чтобы создавалась иллюзия и никто не пролез вместо Порошенко в качестве условного лидера оппозиции.

С точки зрения выборов (будущих) для Зеленского важно, чтобы во второй тур с ним вышли или Порошенко, или Бойко.А не кто то другой вклинился.И у Порошенко и у Бойко огромный антирейтинг в 70 процентов, это значит что их выход во второй тур точно обеспечивает победу Зеленского.Поэтому рейтинг Порошенко команда Зеленского немного искусственно подогревает, чтобы создавалась иллюзия и никто не пролез вместо Порошенко в качестве условного лидера оппозиции.



Хз, вряд ли это можно назвать дальновидностью, скорее из разряда "сами себя перехитрили".



pesikot написав: Но топ-менеджер лепит новые отмазки. Но топ-менеджер лепит новые отмазки.



Нудный порохобот всегда чем-то недоволен. Сажать Порошенко - плохо, не сажать - тоже плохо Хз, вряд ли это можно назвать дальновидностью, скорее из разряда "сами себя перехитрили".Нудный порохобот всегда чем-то недоволен. Сажать Порошенко - плохо, не сажать - тоже плохо zРадио

Повідомлень: 6513 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1114 раз. Подякували: 2544 раз. Профіль 4 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 лип, 2020 21:03 zРадио написав: Нудный порохобот всегда чем-то недоволен. Сажать Порошенко - плохо, не сажать - тоже плохо Нудный порохобот всегда чем-то недоволен. Сажать Порошенко - плохо, не сажать - тоже плохо



Если Порошенко воровал, то докажите это и посадите. Я вам буду за это аплодировать.

Но когда кацапурская мразьи и пятая колонна х*йла хочет его посадить по обвинению в госизмене за то, что он организовывал оборону страны от русского свинства и русских убийц, которые пришли нас убивать, то я первый встану на его защиту.

Зеленый со своими венедиктовыми и бабиковыми даже так и не поняли в какой они стране живут и кто кого будет сажать и за какую госизмену. Русские пидсвынки вонючие. Если Порошенко воровал, то докажите это и посадите. Я вам буду за это аплодировать.Но когда кацапурская мразьи и пятая колонна х*йла хочет его посадить по обвинению в госизмене за то, что он организовывал оборону страны от русского свинства и русских убийц, которые пришли нас убивать, то я первый встану на его защиту.Зеленый со своими венедиктовыми и бабиковыми даже так и не поняли в какой они стране живут и кто кого будет сажать и за какую госизмену.Русские пидсвынки вонючие. Libo 2

Повідомлень: 8227 З нами з: 14.11.11 Подякував: 347 раз. Подякували: 4015 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 лип, 2020 21:07 Ethereum написав: Може обсудимо ваш голос за коміків? Може обсудимо ваш голос за коміків?



Петя - это зло и работал не в интересах Украины. Это и так было к моменту выборов понятно, сейчас - просто по чуть-чуть выкладывают явные доказательства. Эти пленки меня лично особо даже почему-то и не удивляют.

Одеть вышиванку, кричать геть вид москвы и т.д. и возглавить при этом коррупцию в разных сферах, творить беспредел, полностью продать интересы государства, забыть про маленьких украинцев, начиная от победоносных "100% вместо 75%" - талант, йопта.

Ожидания от него были в 2014 году высокие - голосовал за него. С его возможностями он мог Войти В Историю, а так вляпался по самую седину в коричневую субстанцию.



А от зельца хотя бы никто ничего не ждет и ждал (ну по-крайней мере я, но проголосовал во втором туре, безвыходно). С него и спросу гораздо меньше - что с него взять то. Было по большому счету по принципу "А вдруг"(хотя это ненормально, признаЮ). Но "вдруг" - оказалось "пук" и стало понятно очень быстро.



Сейчас бы всё равно НЕ проголосавал за Петра. Вообще не вижу смысла ходить на выборы (тогда ходил через силу, дальше - без меня)





Так что не стоит "сьезжать" с темы и переходить на тему комика - отстаиваете своего любимца, так отстаивайте его до конца. Чем выбор петра на второй срок был бы благом и лучше чем голос за зельца?



п.с. Полдня порохоботы молчали, согласовывали методички - а сейчас "фейк", "зрада", "неправда". Петя - это зло и работал не в интересах Украины. Это и так было к моменту выборов понятно, сейчас - просто по чуть-чуть выкладывают явные доказательства. Эти пленки меня лично особо даже почему-то и не удивляют.Одеть вышиванку, кричать геть вид москвы и т.д. и возглавить при этом коррупцию в разных сферах, творить беспредел, полностью продать интересы государства, забыть про маленьких украинцев, начиная от победоносных "100% вместо 75%" - талант, йопта.Ожидания от него были в 2014 году высокие - голосовал за него. С его возможностями он мог Войти В Историю, а так вляпался по самую седину в коричневую субстанцию.А от зельца хотя бы никто ничего не ждет и ждал (ну по-крайней мере я, но проголосовал во втором туре, безвыходно). С него и спросу гораздо меньше - что с него взять то.Было по большому счету по принципу "А вдруг"(хотя это ненормально, признаЮ). Но "вдруг" - оказалось "пук" и стало понятно очень быстро.Сейчас бы всё равно НЕ проголосавал за Петра. Вообще не вижу смысла ходить на выборы (тогда ходил через силу, дальше - без меня)Так что не стоит "сьезжать" с темы и переходить на тему комика - отстаиваете своего любимца, так отстаивайте его до конца. Чем выбор петра на второй срок был бы благом и лучше чем голос за зельца?п.с. Полдня порохоботы молчали, согласовывали методички - а сейчас "фейк", "зрада", "неправда". Alex2007 1

Повідомлень: 2307 З нами з: 11.10.16 Подякував: 1046 раз. Подякували: 923 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 лип, 2020 21:15 Alex2007 написав: А от зельца хотя бы никто ничего не ждет и ждал (ну по-крайней мере я, но проголосовал во втором туре, безвыходно). С него и спросу гораздо меньше - что с него взять то. Было по большому счету по принципу "А вдруг"(хотя это ненормально, признаЮ). Но "вдруг" - оказалось "пук" и стало понятно очень быстро. А от зельца хотя бы никто ничего не ждет и ждал (ну по-крайней мере я, но проголосовал во втором туре, безвыходно). С него и спросу гораздо меньше - что с него взять то.Было по большому счету по принципу "А вдруг"(хотя это ненормально, признаЮ). Но "вдруг" - оказалось "пук" и стало понятно очень быстро.

А если все-же пу осенью начнет маленькую войнушку за воду, как думаете с выбранным зе, от которого никто ничего не ждал... сможет хоть что-то противопоставить?

Не будете чувствовать и конкретно свою вину за тот выбор, "а вдруг"?



ЗЫ. лично я бы предпочел в такой ситуации с ПО в президентах, чем с ЗЕ. А если все-же пу осенью начнет маленькую войнушку за воду, как думаете с выбранным зе, от которого никто ничего не ждал... сможет хоть что-то противопоставить?Не будете чувствовать и конкретно свою вину за тот выбор, "а вдруг"?ЗЫ. лично я бы предпочел в такой ситуации с ПО в президентах, чем с ЗЕ. _Mykola_ Повідомлень: 3816 З нами з: 09.02.09 Подякував: 537 раз. Подякували: 516 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 лип, 2020 21:23 shapo написав: https://www.youtube.com/watch?v=4RQu9dRqjI0&feature=share&fbclid=IwAR2hz5ta1rCkoe2ZxyAFJWU13nC3_QdWVOjkbUpf6v9DFUAkNp-dcmCqMEk https://www.youtube.com/watch?v=4RQu9dRqjI0&feature=share&fbclid=IwAR2hz5ta1rCkoe2ZxyAFJWU13nC3_QdWVOjkbUpf6v9DFUAkNp-dcmCqMEk



там в кінці що я писав

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5008951#p5008951

flyman написав: І ще одна річ, про яку мало зараз пишуть, але потім це буде очевидно:

система освіта або ж самоосвіта.



Може виявитися, що або школи не потрібні в тому форматі, в якому були,

і система навчання, придумана та введена при Бісмарку, вже не потрібна.



Далі три варіанти, або якість освіти нового покоління або погіршиться, або буде без змін, або покращиться (але не зразу, тре час на адаптацію всього суспільства).



Я бачу, що через кілька років буде проблема знайти молоду людину із достатніми навиками для роботи. А беручи до уваги накладку із демографічною ямою, стане ще цікавіша ситуація на ринку. Молодих людей "віком 25 років і 5 роками досвіду роботи" на всіх не вистачить. Цікаво як на те відреагують ринки праці як в Україні так і в ЄС / США. І ще одна річ, про яку мало зараз пишуть, але потім це буде очевидно:система освіта або ж самоосвіта.Може виявитися, що або школи не потрібні в тому форматі, в якому були,і система навчання, придумана та введена при Бісмарку, вже не потрібна.Далі три варіанти, або якість освіти нового покоління або погіршиться, або буде без змін, або покращиться (але не зразу, тре час на адаптацію всього суспільства).Я бачу, що через кілька років буде проблема знайти молоду людину із достатніми навиками для роботи. А беручи до уваги накладку із демографічною ямою, стане ще цікавіша ситуація на ринку. Молодих людей "віком 25 років і 5 роками досвіду роботи" на всіх не вистачить. Цікаво як на те відреагують ринки праці як в Україні так і в ЄС / США. там в кінці що я писав https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 20317 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1128 раз. Подякували: 1429 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 лип, 2020 21:25 _Mykola_ написав: Alex2007 написав: А от зельца хотя бы никто ничего не ждет и ждал (ну по-крайней мере я, но проголосовал во втором туре, безвыходно). С него и спросу гораздо меньше - что с него взять то. Было по большому счету по принципу "А вдруг"(хотя это ненормально, признаЮ). Но "вдруг" - оказалось "пук" и стало понятно очень быстро. А от зельца хотя бы никто ничего не ждет и ждал (ну по-крайней мере я, но проголосовал во втором туре, безвыходно). С него и спросу гораздо меньше - что с него взять то.Было по большому счету по принципу "А вдруг"(хотя это ненормально, признаЮ). Но "вдруг" - оказалось "пук" и стало понятно очень быстро.

А если все-же пу осенью начнет маленькую войнушку за воду, как думаете с выбранным зе, от которого никто ничего не ждал... сможет хоть что-то противопоставить?

Не будете чувствовать и конкретно свою вину за тот выбор, "а вдруг"?



ЗЫ. лично я бы предпочел в такой ситуации с ПО в президентах, чем с ЗЕ. А если все-же пу осенью начнет маленькую войнушку за воду, как думаете с выбранным зе, от которого никто ничего не ждал... сможет хоть что-то противопоставить?Не будете чувствовать и конкретно свою вину за тот выбор, "а вдруг"?ЗЫ. лично я бы предпочел в такой ситуации с ПО в президентах, чем с ЗЕ.



Честно говоря, свою долю вины чувствую как за безвыходное голосование во втором туре преЗедента, так и за выбор в 2014 году.

Но мне почему-то кажется, что при Зе происходит всё абсолютно тоже самое (а изменить это он не может), что было бы и при продолжении По. Поэтому выбирай-не выбирай - все равно получишь буй, к сожалению.

А войнушка за воду или еще за что-то с пу - спокойно могла бы произойти и при По с ровно таким же результатом. Просто уровень пафоса, надувания президентских щек и риторики разный. Честно говоря, свою долю вины чувствую как за безвыходное голосование во втором туре преЗедента, так и за выбор в 2014 году.Но мне почему-то кажется, что при Зе происходит всё абсолютно тоже самое (а изменить это он не может), что было бы и при продолжении По. Поэтому выбирай-не выбирай - все равно получишь буй, к сожалению.А войнушка за воду или еще за что-то с пу - спокойно могла бы произойти и при По с ровно таким же результатом. Просто уровень пафоса, надувания президентских щек и риторики разный. Alex2007 1

Повідомлень: 2307 З нами з: 11.10.16 Подякував: 1046 раз. Подякували: 923 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 лип, 2020 21:25 sal написав: detroytred написав: "І не гавкай на Президента , доки він Президент , і не гавкай тоді коли інший стане Президентом на цього Президента- бо це Перше лице України на міжнародній арені,а ти своїм скулінням йоговагу применшуєш , хоча при цьому сам нічого не важиш." (С) "І не гавкай на Президента , доки він Президент , і не гавкай тоді коли інший стане Президентом на цього Президента- бо це Перше лице України на міжнародній арені,а ти своїм скулінням йоговагу применшуєш , хоча при цьому сам нічого не важиш." (С)

Вы цитирование-то исправьте.

Я же не автор этих утверждений. Вы цитирование-то исправьте.Я же не автор этих утверждений. detroytred

Повідомлень: 23165 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 лип, 2020 21:26 Libo написав:

Если Порошенко воровал, то докажите это и посадите. Я вам буду за это аплодировать.

Но когда кацапурская мразьи и пятая колонна х*йла хочет его посадить по обвинению в госизмене за то, что он организовывал оборону страны от русского свинства и русских убийц, которые пришли нас убивать, то я первый встану на его защиту.

Если Порошенко воровал, то докажите это и посадите. Я вам буду за это аплодировать.Но когда кацапурская мразьи и пятая колонна х*йла хочет его посадить по обвинению в госизмене за то, что он организовывал оборону страны от русского свинства и русских убийц, которые пришли нас убивать, то я первый встану на его защиту.



Ну так идиоты-с. Я и возмущаюсь тем, что эта мышиная возня только на руку Порошенко. Провели прокуроры непубличную кабинетную работу, не нашли чего-то явного - не устраивайте цирк.



Как с Аль Капоне упрятать за то, за что удастся ухватиться, не прокатит - статус бывшего Президента защищает Ну так идиоты-с. Я и возмущаюсь тем, что эта мышиная возня только на руку Порошенко. Провели прокуроры непубличную кабинетную работу, не нашли чего-то явного - не устраивайте цирк.Как с Аль Капоне упрятать за то, за что удастся ухватиться, не прокатит - статус бывшего Президента защищает zРадио

Повідомлень: 6513 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1114 раз. Подякували: 2544 раз. Профіль 4 5 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 6397639863996400> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Libo і 1 гістьМодератори: ТупУм, Ірина_, Модератор