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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6397639863996400 Додано: Чет 09 лип, 2020 21:32 zРадио написав: Libo написав:

Если Порошенко воровал, то докажите это и посадите. Я вам буду за это аплодировать.

Но когда кацапурская мразьи и пятая колонна х*йла хочет его посадить по обвинению в госизмене за то, что он организовывал оборону страны от русского свинства и русских убийц, которые пришли нас убивать, то я первый встану на его защиту.

Если Порошенко воровал, то докажите это и посадите. Я вам буду за это аплодировать.Но когда кацапурская мразьи и пятая колонна х*йла хочет его посадить по обвинению в госизмене за то, что он организовывал оборону страны от русского свинства и русских убийц, которые пришли нас убивать, то я первый встану на его защиту.



Ну так идиоты-с. Я и возмущаюсь тем, что эта мышиная возня только на руку Порошенко. Провели прокуроры непубличную кабинетную работу, не нашли чего-то явного - не устраивайте цирк.



Как с Аль Капоне упрятать за то, за что удастся ухватиться, не прокатит - статус бывшего Президента защищает Ну так идиоты-с. Я и возмущаюсь тем, что эта мышиная возня только на руку Порошенко. Провели прокуроры непубличную кабинетную работу, не нашли чего-то явного - не устраивайте цирк.Как с Аль Капоне упрятать за то, за что удастся ухватиться, не прокатит - статус бывшего Президента защищает



Там либо Петр уже щедро занес и всем хватает, либо "Джо" сказал "нельзя", либо полные бездари сидят в правоохранительных органах. Думаю даже - всё вместе. Там либо Петр уже щедро занес и всем хватает, либо "Джо" сказал "нельзя", либо полные бездари сидят в правоохранительных органах. Думаю даже - всё вместе. Alex2007 1

Повідомлень: 2307 З нами з: 11.10.16 Подякував: 1046 раз. Подякували: 923 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 лип, 2020 21:37 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Ну так идиоты-с. Я и возмущаюсь тем, что эта мышиная возня только на руку Порошенко. Провели прокуроры непубличную кабинетную работу, не нашли чего-то явного - не устраивайте цирк.



Как с Аль Капоне упрятать за то, за что удастся ухватиться, не прокатит - статус бывшего Президента защищает



Никто Порошенко не собирался и не собирается сажать, все эти дела нужны для пиара обеих сторон. Серьезные дела полностью тормозятся, а в качестве показательного дела выбрали какую то ересь с каким то назначением кого то на должность. Никто Порошенко не собирался и не собирается сажать, все эти дела нужны для пиара обеих сторон. Серьезные дела полностью тормозятся, а в качестве показательного дела выбрали какую то ересь с каким то назначением кого то на должность. Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17577 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4291 раз. Подякували: 6935 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 6397639863996400 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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