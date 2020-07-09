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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 09 лип, 2020 21:32
zРадио написав: Libo написав:
Если Порошенко воровал, то докажите это и посадите. Я вам буду за это аплодировать.
Но когда кацапурская мразьи и пятая колонна х*йла хочет его посадить по обвинению в госизмене за то, что он организовывал оборону страны от русского свинства и русских убийц, которые пришли нас убивать, то я первый встану на его защиту.
Ну так идиоты-с. Я и возмущаюсь тем, что эта мышиная возня только на руку Порошенко. Провели прокуроры непубличную кабинетную работу, не нашли чего-то явного - не устраивайте цирк.
Как с Аль Капоне упрятать за то, за что удастся ухватиться, не прокатит - статус бывшего Президента защищает
Там либо Петр уже щедро занес и всем хватает, либо "Джо" сказал "нельзя", либо полные бездари сидят в правоохранительных органах. Думаю даже - всё вместе.
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Alex2007
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Додано: Чет 09 лип, 2020 21:37
zРадио написав:Ну так идиоты-с. Я и возмущаюсь тем, что эта мышиная возня только на руку Порошенко. Провели прокуроры непубличную кабинетную работу, не нашли чего-то явного - не устраивайте цирк.
Как с Аль Капоне упрятать за то, за что удастся ухватиться, не прокатит - статус бывшего Президента защищает
Никто Порошенко не собирался и не собирается сажать, все эти дела нужны для пиара обеих сторон. Серьезные дела полностью тормозятся, а в качестве показательного дела выбрали какую то ересь с каким то назначением кого то на должность.
Не читаю Будивельника и Trast.
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freeze
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Додано: Чет 09 лип, 2020 21:47
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Schmit
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Додано: Чет 09 лип, 2020 21:51
freeze написав:
Никто Порошенко не собирался и не собирается сажать, все эти дела нужны для пиара обеих сторон. Серьезные дела полностью тормозятся, а в качестве показательного дела выбрали какую то ересь с каким то назначением кого то на должность.
Какой тут может быть пиар для Зеленого?
Он этим продемонстрировал, что занял позицию смычки с оголтелыми антиукраинскими силами и полностью провтыкал кадровые вопросы, поставив во главе правоохранительных органов бездарных и тупых харьковских украинофобов.
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Libo
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Додано: Чет 09 лип, 2020 21:59
Libo написав: freeze написав:
Никто Порошенко не собирался и не собирается сажать, все эти дела нужны для пиара обеих сторон. Серьезные дела полностью тормозятся, а в качестве показательного дела выбрали какую то ересь с каким то назначением кого то на должность.
Какой тут может быть пиар для Зеленого?
Он этим продемонстрировал, что занял позицию смычки с оголтелыми антиукраинскими силами и полностью провтыкал кадровые вопросы, поставив во главе правоохранительных органов бездарных и тупых харьковских украинофобов
.
Эт ты что - об Авакове, соратнике Порошенко по майдану и члену двух его Кабминов?
Совсем уже до чертиков допился? freeze
, задумка, возможно, и была как вы говорите, но реализация явно подкачала. Слуги теряют рейтинги рекордными темпами, а Порошенко часть этих потерь - подбирает. Он не только избирателей Голоса "жрет", это умозрительно - он также собирает и будет собирать дальше часть тех недовольных социально-экономическим положением, для которых голосовать за ОПЗЖ является невозможным по убеждениям
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zРадио
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Додано: Чет 09 лип, 2020 22:36
Ethereum написав:
Ну а як зерадіо прокоментує беременность Мендель? ))
Чи прокуроршу тупу?
Слившуюся Венедиктову уже прокомментировал - ищи выше. А беременность Мендель - ничего не могу сказать, свечку не держал
Дождусь пруфов того, что это правда, либо того, что это неправда. Как показал опыт, все тайное становится явным, даже телефонные переговоры 5-летней давности...
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zРадио
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Додано: Чет 09 лип, 2020 22:43
zРадио написав:
Дождусь пруфов того, что это правда, либо того, что это неправда.
Может и не дождешься. Думаю Ленка почистит Юльку за хорошие отступные.
Иначе всё.
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Libo
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Додано: Чет 09 лип, 2020 22:54
zРадио написав: Ethereum написав:
Ну а як зерадіо прокоментує беременность Мендель? ))
Чи прокуроршу тупу?
Слившуюся Венедиктову уже прокомментировал - ищи выше. А беременность Мендель - ничего не могу сказать, свечку не держал
Дождусь пруфов того, что это правда, либо того, что это неправда. Как показал опыт, все тайное становится явным, даже телефонные переговоры 5-летней давности...
Украина постепенно превращается в "горбато-носую".
Рюкзакяны, Арахнохамии, Зе и Ме с "кавказскими носами".
"Грановских" и "Кадыровых-Онищенко" и раньше хватало.
Вон МТС тоже переписали на азеров
Это не хорошо, и не плохо. Просто констатирую факт. Украина опять идёт в глобальных трендах. Британия, Франция, Германия - уже тоже "не очень европеоидные"
Да что далеко ходить - посмотрите на Москву - там скоро Курбан-Байрам и прочие Рамаданы скоро будут более популярны чем Рождество и Пасха.
Украина просто как обычно запаздывает
У нас например в духе "американско-демократической толерантности" пытаются навязать некую вину и обязанность перед "крымско-татарским народом"
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Чет 09 лип, 2020 23:11, всього редагувалось 1 раз.
Украина - богатая страна!
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Вкладчик1234
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Додано: Чет 09 лип, 2020 23:10
Вкладчик1234 написав:
Да что далеко ходить - посмотрите на Москву - там скоро Курбан-Байрам и прочие Рамаданы скоро будут более популярны чем Рождество и Пасха.
Украина просто как обычно запаздывает
В Москве славян только 30%. Остальные чурки. Украина единственная белая страна, где на улице кругом белые и красивые люди.
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Libo
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Додано: Чет 09 лип, 2020 23:14
Libo написав: Вкладчик1234 написав:
Да что далеко ходить - посмотрите на Москву - там скоро Курбан-Байрам и прочие Рамаданы скоро будут более популярны чем Рождество и Пасха.
Украина просто как обычно запаздывает
В Москве славян только 30%. Остальные чурки. Украина единственная белая страна, где на улице кругом белые и красивые люди.
Ніт, Польща!
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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