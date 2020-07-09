Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 09 лип, 2020 23:15
Libo написав: Вкладчик1234 написав:
Да что далеко ходить - посмотрите на Москву - там скоро Курбан-Байрам и прочие Рамаданы скоро будут более популярны чем Рождество и Пасха.
Украина просто как обычно запаздывает
В Москве славян только 30%. Остальные чурки. Украина единственная белая страна, где на улице кругом белые и красивые люди.
Это потому что Украина "на краю цивилизации".
Сейчас и тут всякие -кяны, -хамии, и остальные "поработают", освоятся, - и станет Украина "как все"
Украина - богатая страна!
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Додано: Чет 09 лип, 2020 23:19
Libo написав: zРадио написав:
Дождусь пруфов того, что это правда, либо того, что это неправда.
Может и не дождешься. Думаю Ленка почистит Юльку за хорошие отступные.
Иначе всё.
https://news.liga.net/politics/news/zel ... ugi-naroda
"Зеленский продал землю и недвижимость жене "слуги народа"
Может это оно?
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Додано: Чет 09 лип, 2020 23:30
Город в Таиланде захватили обезьяны.
Так і в нас владу туманы.
https://www.bbc.com/russian/av/media-53 ... f_br6jGsv0
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Додано: Чет 09 лип, 2020 23:34
Украина - богатая страна!
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Додано: Чет 09 лип, 2020 23:48
БПП - блок Порошенко-Путина
Украина - богатая страна!
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