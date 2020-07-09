Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Ну так идиоты-с. Я и возмущаюсь тем, что эта мышиная возня только на руку Порошенко. Провели прокуроры непубличную кабинетную работу, не нашли чего-то явного - не устраивайте цирк.
Как с Аль Капоне упрятать за то, за что удастся ухватиться, не прокатит - статус бывшего Президента защищает
Понятно, что Самого сложно за что-то реальное ухватить: он не дурак, очевидно позаботился спрятать концы в воду. Но почему не трогают никого из его окружения, неужели там нельзя за что-то уцепиться? Наоборот, множество бывших членов команды Порошенко не только сохранили должности, но даже пошли на повышение