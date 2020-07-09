Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Ну так идиоты-с. Я и возмущаюсь тем, что эта мышиная возня только на руку Порошенко. Провели прокуроры непубличную кабинетную работу, не нашли чего-то явного - не устраивайте цирк.
Как с Аль Капоне упрятать за то, за что удастся ухватиться, не прокатит - статус бывшего Президента защищает
Понятно, что Самого сложно за что-то реальное ухватить: он не дурак, очевидно позаботился спрятать концы в воду. Но почему не трогают никого из его окружения, неужели там нельзя за что-то уцепиться? Наоборот, множество бывших членов команды Порошенко не только сохранили должности, но даже пошли на повышение
Вкладчик1234 написав:Украина просто как обычно запаздывает
У нас например в духе "американско-демократической толерантности" пытаются навязать некую вину и обязанность перед "крымско-татарским народом"
А также перед цыганским/ромским. Два года назад многие в народе негласно поддерживали погромы их лагерей праворадикалами. А сейчас - вал возмущений необдуманными высказываниями депутата Третьяковой. Которая даже не назвала национальности, хотя всем очевидно, кто в Украине составляет подавляющее большинство необразованных женщин, рождающих большое количество детей ради получения социальной помощи.