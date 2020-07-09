Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Ну так идиоты-с. Я и возмущаюсь тем, что эта мышиная возня только на руку Порошенко. Провели прокуроры непубличную кабинетную работу, не нашли чего-то явного - не устраивайте цирк.
Как с Аль Капоне упрятать за то, за что удастся ухватиться, не прокатит - статус бывшего Президента защищает
Понятно, что Самого сложно за что-то реальное ухватить: он не дурак, очевидно позаботился спрятать концы в воду. Но почему не трогают никого из его окружения, неужели там нельзя за что-то уцепиться? Наоборот, множество бывших членов команды Порошенко не только сохранили должности, но даже пошли на повышение
Вкладчик1234 написав:Украина просто как обычно запаздывает
У нас например в духе "американско-демократической толерантности" пытаются навязать некую вину и обязанность перед "крымско-татарским народом"
А также перед цыганским/ромским. Два года назад многие в народе негласно поддерживали погромы их лагерей праворадикалами. А сейчас - вал возмущений необдуманными высказываниями депутата Третьяковой. Которая даже не назвала национальности, хотя всем очевидно, кто в Украине составляет подавляющее большинство необразованных женщин, рождающих большое количество детей ради получения социальной помощи.
freeze написав: Никто Порошенко не собирался и не собирается сажать, все эти дела нужны для пиара обеих сторон. Серьезные дела полностью тормозятся, а в качестве показательного дела выбрали какую то ересь с каким то назначением кого то на должность.
Какой тут может быть пиар для Зеленого? Он этим продемонстрировал, что занял позицию смычки с оголтелыми антиукраинскими силами и полностью провтыкал кадровые вопросы, поставив во главе правоохранительных органов бездарных и тупых харьковских украинофобов.
Эт ты что - об Авакове, соратнике Порошенко по майдану и члену двух его Кабминов?
Совсем уже до чертиков допился?
freeze, задумка, возможно, и была как вы говорите, но реализация явно подкачала. Слуги теряют рейтинги рекордными темпами, а Порошенко часть этих потерь - подбирает. Он не только избирателей Голоса "жрет", это умозрительно - он также собирает и будет собирать дальше часть тех недовольных социально-экономическим положением, для которых голосовать за ОПЗЖ является невозможным по убеждениям
Термін "харківські" з вуст Корецького:
«Я готовий, якщо преса є, короткий брифінг дати. Тому що я тільки за публічність, — каже на відео Корецький. — Коли ти спочатку розслідуєш все нормально, по закону, а потім приходять ці люди якісь незрозумілі, „харківські“, починають давати незрозумілі вказівки. Ти їм кажеш: „Немає складу злочину, хлопці. Нема! Давайте будемо приймати законні рішення“. А вони кажуть, що ти „уходи“, бо для тебе немає місця. Тому що ти їм не підходиш […] То звісно, що я готовий вийти на пресу. Я прийняв це рішення». На тлі сенсаційної заяви Корецького захист Порошенка і сам політик закликали Печерський суд запросити на засідання високопоставленого слідчого та заслухати його як свідка. https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/slid ... 98903.html
Такий тиск на слідство тягне на кримінал для теперішніх у майбутньому, а ще тиск на НБУ, пресування науковців НАНУ сбушниками за мітинг проти Шкарлета і т.д. з одного боку, з другого "Зеленський оселився в державній резиденції в Конча-Заспі, яку відремонтували за держкошти - https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/zele ... 99060.html. Раніше Зеленський заявляв, «нехай у цих резиденціях живуть дітки якісь». «Ну якісь табори відпочинку, якісь люди, яким це дійсно потрібно. Ці резиденції - я не бачу в них взагалі ніякого сенсу», — говорив він." Ось такий народний" преЗедент.