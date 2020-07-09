Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Ну так идиоты-с. Я и возмущаюсь тем, что эта мышиная возня только на руку Порошенко. Провели прокуроры непубличную кабинетную работу, не нашли чего-то явного - не устраивайте цирк.
Как с Аль Капоне упрятать за то, за что удастся ухватиться, не прокатит - статус бывшего Президента защищает
Понятно, что Самого сложно за что-то реальное ухватить: он не дурак, очевидно позаботился спрятать концы в воду. Но почему не трогают никого из его окружения, неужели там нельзя за что-то уцепиться? Наоборот, множество бывших членов команды Порошенко не только сохранили должности, но даже пошли на повышение
Вкладчик1234 написав:Украина просто как обычно запаздывает
У нас например в духе "американско-демократической толерантности" пытаются навязать некую вину и обязанность перед "крымско-татарским народом"
А также перед цыганским/ромским. Два года назад многие в народе негласно поддерживали погромы их лагерей праворадикалами. А сейчас - вал возмущений необдуманными высказываниями депутата Третьяковой. Которая даже не назвала национальности, хотя всем очевидно, кто в Украине составляет подавляющее большинство необразованных женщин, рождающих большое количество детей ради получения социальной помощи.
freeze написав: Никто Порошенко не собирался и не собирается сажать, все эти дела нужны для пиара обеих сторон. Серьезные дела полностью тормозятся, а в качестве показательного дела выбрали какую то ересь с каким то назначением кого то на должность.
Какой тут может быть пиар для Зеленого? Он этим продемонстрировал, что занял позицию смычки с оголтелыми антиукраинскими силами и полностью провтыкал кадровые вопросы, поставив во главе правоохранительных органов бездарных и тупых харьковских украинофобов.
Эт ты что - об Авакове, соратнике Порошенко по майдану и члену двух его Кабминов?
Совсем уже до чертиков допился?
freeze, задумка, возможно, и была как вы говорите, но реализация явно подкачала. Слуги теряют рейтинги рекордными темпами, а Порошенко часть этих потерь - подбирает. Он не только избирателей Голоса "жрет", это умозрительно - он также собирает и будет собирать дальше часть тех недовольных социально-экономическим положением, для которых голосовать за ОПЗЖ является невозможным по убеждениям
Термін "харківські" з вуст Корецького:
«Я готовий, якщо преса є, короткий брифінг дати. Тому що я тільки за публічність, — каже на відео Корецький. — Коли ти спочатку розслідуєш все нормально, по закону, а потім приходять ці люди якісь незрозумілі, „харківські“, починають давати незрозумілі вказівки. Ти їм кажеш: „Немає складу злочину, хлопці. Нема! Давайте будемо приймати законні рішення“. А вони кажуть, що ти „уходи“, бо для тебе немає місця. Тому що ти їм не підходиш […] То звісно, що я готовий вийти на пресу. Я прийняв це рішення». На тлі сенсаційної заяви Корецького захист Порошенка і сам політик закликали Печерський суд запросити на засідання високопоставленого слідчого та заслухати його як свідка. https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/slid ... 98903.html
Такий тиск на слідство тягне на кримінал для теперішніх у майбутньому, а ще тиск на НБУ, пресування науковців НАНУ сбушниками за мітинг проти Шкарлета і т.д. з одного боку, з другого "Зеленський оселився в державній резиденції в Конча-Заспі, яку відремонтували за держкошти - https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/zele ... 99060.html. Раніше Зеленський заявляв, «нехай у цих резиденціях живуть дітки якісь». «Ну якісь табори відпочинку, якісь люди, яким це дійсно потрібно. Ці резиденції - я не бачу в них взагалі ніякого сенсу», — говорив він." Ось такий народний" преЗедент.
Юрий Касьянов 10 ч. · Это видят: Доступно всем Порох как порох. Как мокрый порох. Ни на что негодный. И это не новость. Мы это знали без плёнок Деркача. Первое "перемирие", после инаугурации, когда погибло ребят больше, чем до. Второе предательство, когда выпустили Гиркина из Славянска. "Зелёный коридор" смерти из Иловайска. Сектор "Д". Ловушкв в Шахтёрске. Сдача Новоазовска. Отступление из-под Луганска. Первый предательский "минск". Дорога смерти на 32-й блок-пост. Брошенный ДАП и преданное Дебальцево - всё это результат договорняков с путиным. Тот, кто пережил предательство, кто похоронил друзей и растоптал за много лет войны надежды, - тот знает, кто таков Порох. Знает, кто таков Деркач. Кто Зеленский. Портнов. Дубинский... Стая шакалов, рвущих друг друга на части, за право предавать нас.
freeze написав: Никто Порошенко не собирался и не собирается сажать, все эти дела нужны для пиара обеих сторон. Серьезные дела полностью тормозятся, а в качестве показательного дела выбрали какую то ересь с каким то назначением кого то на должность.
Какой тут может быть пиар для Зеленого? Он этим продемонстрировал, что занял позицию смычки с оголтелыми антиукраинскими силами и полностью провтыкал кадровые вопросы, поставив во главе правоохранительных органов бездарных и тупых харьковских украинофобов.
Эт ты что - об Авакове, соратнике Порошенко по майдану и члену двух его Кабминов?
Совсем уже до чертиков допился?
freeze, задумка, возможно, и была как вы говорите, но реализация явно подкачала. Слуги теряют рейтинги рекордными темпами, а Порошенко часть этих потерь - подбирает. Он не только избирателей Голоса "жрет", это умозрительно - он также собирает и будет собирать дальше часть тех недовольных социально-экономическим положением, для которых голосовать за ОПЗЖ является невозможным по убеждениям
ти дружище дурником то не прикидуйся. всі ж прекрасно розуміють, і навіть ти , що мова то йде про венедиктову з командою.