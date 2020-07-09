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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6399640064016402
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 10:35

  19yuriy91 написав:реакция на плёнки деркача

Юрий Касьянов
10 ч. · Это видят: Доступно всем
Порох как порох. Как мокрый порох. Ни на что негодный. И это не новость. Мы это знали без плёнок Деркача.
Первое "перемирие", после инаугурации, когда погибло ребят больше, чем до. Второе предательство, когда выпустили Гиркина из Славянска. "Зелёный коридор" смерти из Иловайска. Сектор "Д". Ловушкв в Шахтёрске. Сдача Новоазовска. Отступление из-под Луганска. Первый предательский "минск". Дорога смерти на 32-й блок-пост. Брошенный ДАП и преданное Дебальцево - всё это результат договорняков с путиным.
Тот, кто пережил предательство, кто похоронил друзей и растоптал за много лет войны надежды, - тот знает, кто таков Порох. Знает, кто таков Деркач. Кто Зеленский. Портнов. Дубинский... Стая шакалов, рвущих друг друга на части, за право предавать нас.

https://www.facebook.com/brtcomua

+

https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... 611&type=3

:mrgreen:

Та шо тут пінають дохлу лошадь.
Тут страсті по Мендельгейту.
Зеля "всіх зробив", точніше намахав. Тепер вилазять і декларації, і коханки.
В серіалі такого не було.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 10:40

  Ой+ написав: "Зеленський оселився в державній резиденції в Конча-Заспі, яку відремонтували за держкошти


Еще одно подтверждение радостной новости про Мендель. Явно Ленка из дома прогнала, вот и пришлось перебираться с монатками в казенный дом. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 10:45

  flyman написав:
  19yuriy91 написав:реакция на плёнки деркача

Юрий Касьянов
10 ч. · Это видят: Доступно всем
Порох как порох. Как мокрый порох. Ни на что негодный. И это не новость. Мы это знали без плёнок Деркача.
Первое "перемирие", после инаугурации, когда погибло ребят больше, чем до. Второе предательство, когда выпустили Гиркина из Славянска. "Зелёный коридор" смерти из Иловайска. Сектор "Д". Ловушкв в Шахтёрске. Сдача Новоазовска. Отступление из-под Луганска. Первый предательский "минск". Дорога смерти на 32-й блок-пост. Брошенный ДАП и преданное Дебальцево - всё это результат договорняков с путиным.
Тот, кто пережил предательство, кто похоронил друзей и растоптал за много лет войны надежды, - тот знает, кто таков Порох. Знает, кто таков Деркач. Кто Зеленский. Портнов. Дубинский... Стая шакалов, рвущих друг друга на части, за право предавать нас.

https://www.facebook.com/brtcomua

+

https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... 611&type=3

:mrgreen:

Та шо тут пінають дохлу лошадь.
Тут страсті по Мендельгейту.
Зеля "всіх зробив", точніше намахав. Тепер вилазять і декларації, і коханки.
В серіалі такого не було.


в фильмах, иногда, есть эпизоды, курьёзы, не попавшие в сам фильм. их показывают в конце.
что сейчас мы и наблюдаем.
:D
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 10:46

  Libo написав:
  Ой+ написав: "Зеленський оселився в державній резиденції в Конча-Заспі, яку відремонтували за держкошти


Еще одно подтверждение радостной новости про Мендель. Явно Ленка из дома прогнала, вот и пришлось перебираться с монатками в казенный дом. 8)


идёт, видимо, раздел имущества.

Зеленский сообщил НАПК о том, что продал дом и землю под Киевом и временно переехал в госрезиденцию в Конча-Заспе, - Офис президента
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:12

  19yuriy91 написав:
  Libo написав:
  Ой+ написав: "Зеленський оселився в державній резиденції в Конча-Заспі, яку відремонтували за держкошти


Еще одно подтверждение радостной новости про Мендель. Явно Ленка из дома прогнала, вот и пришлось перебираться с монатками в казенный дом. 8)


идёт, видимо, раздел имущества.

Зеленский сообщил НАПК о том, что продал дом и землю под Киевом и временно переехал в госрезиденцию в Конча-Заспе, - Офис президента


Зе наверно уже думает: "зечем я туда полез? Вертел раньше всех и вся на бую, все (многие) любили и обожали, и горя не знал. А теперь разбираться во всём таком сложном, ещё и в овно мокают, и не дают кочерыжку попарить спокойно"

Похоже Зе ещё тупее, чем я думал.

И если с "шоколадным гэтьманом" скорее всего ограничимся только записями разговоров, то с "не_лохом" может выйти и серия видосов (хотя может откупится, хз)

Я даже уже названия видосов знаю:
1. Собеседование
2. Начальник и секретарша
3. Fake Taxi
4. Family Therapy

:lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:17

Цинічні бандери, чобіт українського окупанта, підступність українського режиму, український агресор.
Все стає на свої місця тепер...
Агент Лоліта.

https://twitter.com/Banderas_usa/status ... 4267174913
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  #<1 ... 6399640064016402
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