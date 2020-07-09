Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Юрий Касьянов 10 ч. · Это видят: Доступно всем Порох как порох. Как мокрый порох. Ни на что негодный. И это не новость. Мы это знали без плёнок Деркача. Первое "перемирие", после инаугурации, когда погибло ребят больше, чем до. Второе предательство, когда выпустили Гиркина из Славянска. "Зелёный коридор" смерти из Иловайска. Сектор "Д". Ловушкв в Шахтёрске. Сдача Новоазовска. Отступление из-под Луганска. Первый предательский "минск". Дорога смерти на 32-й блок-пост. Брошенный ДАП и преданное Дебальцево - всё это результат договорняков с путиным. Тот, кто пережил предательство, кто похоронил друзей и растоптал за много лет войны надежды, - тот знает, кто таков Порох. Знает, кто таков Деркач. Кто Зеленский. Портнов. Дубинский... Стая шакалов, рвущих друг друга на части, за право предавать нас.
Юрий Касьянов 10 ч. · Это видят: Доступно всем Порох как порох. Как мокрый порох. Ни на что негодный. И это не новость. Мы это знали без плёнок Деркача. Первое "перемирие", после инаугурации, когда погибло ребят больше, чем до. Второе предательство, когда выпустили Гиркина из Славянска. "Зелёный коридор" смерти из Иловайска. Сектор "Д". Ловушкв в Шахтёрске. Сдача Новоазовска. Отступление из-под Луганска. Первый предательский "минск". Дорога смерти на 32-й блок-пост. Брошенный ДАП и преданное Дебальцево - всё это результат договорняков с путиным. Тот, кто пережил предательство, кто похоронил друзей и растоптал за много лет войны надежды, - тот знает, кто таков Порох. Знает, кто таков Деркач. Кто Зеленский. Портнов. Дубинский... Стая шакалов, рвущих друг друга на части, за право предавать нас.
Ой+ написав: "Зеленський оселився в державній резиденції в Конча-Заспі, яку відремонтували за держкошти
Еще одно подтверждение радостной новости про Мендель. Явно Ленка из дома прогнала, вот и пришлось перебираться с монатками в казенный дом.
идёт, видимо, раздел имущества.
Зеленский сообщил НАПК о том, что продал дом и землю под Киевом и временно переехал в госрезиденцию в Конча-Заспе, - Офис президента
Зе наверно уже думает: "зечем я туда полез? Вертел раньше всех и вся на бую, все (многие) любили и обожали, и горя не знал. А теперь разбираться во всём таком сложном, ещё и в овно мокают, и не дают кочерыжку попарить спокойно"
Похоже Зе ещё тупее, чем я думал.
И если с "шоколадным гэтьманом" скорее всего ограничимся только записями разговоров, то с "не_лохом" может выйти и серия видосов (хотя может откупится, хз)
Я даже уже названия видосов знаю: 1. Собеседование 2. Начальник и секретарша 3. Fake Taxi 4. Family Therapy