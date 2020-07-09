19yuriy91 написав:

реакция на плёнки деркачаЮрий Касьянов10 ч. · Это видят: Доступно всемПорох как порох. Как мокрый порох. Ни на что негодный. И это не новость. Мы это знали без плёнок Деркача.Первое "перемирие", после инаугурации, когда погибло ребят больше, чем до. Второе предательство, когда выпустили Гиркина из Славянска. "Зелёный коридор" смерти из Иловайска. Сектор "Д". Ловушкв в Шахтёрске. Сдача Новоазовска. Отступление из-под Луганска. Первый предательский "минск". Дорога смерти на 32-й блок-пост. Брошенный ДАП и преданное Дебальцево - всё это результат договорняков с путиным.Тот, кто пережил предательство, кто похоронил друзей и растоптал за много лет войны надежды, - тот знает, кто таков Порох. Знает, кто таков Деркач. Кто Зеленский. Портнов. Дубинский... Стая шакалов, рвущих друг друга на части, за право предавать нас.