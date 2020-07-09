RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6400640164026403
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:21

  19yuriy91 написав:
  Вкладчик1234 написав:
Похоже Зе ещё тупее, чем я думал.

И если с "шоколадным гэтьманом" скорее всего ограничимся только записями разговоров, то с "не_лохом" может выйти и серия видосов (хотя может откупится, хз)



качество материала, попадающего на укр. олимп, не выдерживает никакой критики.
это, видимо, исторически укр. беда.

так там українців то, може 5%
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20337
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1128 раз.
Подякували: 1429 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:24

  Lady_N написав:
  19yuriy91 написав:идёт, видимо, раздел имущества.

Для Лены лучший вариант сейчас оттяпать все, что можно, и свалить на поиски нового счастья. Уверена, она найдет достойную замену.


Да, а для нас?Он включит манирубку на полную чтоб компенсировать потери.Зазубожеем по дикому.
Vladik
 
Повідомлень: 4
З нами з: 02.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:31

  flyman написав:
  19yuriy91 написав:
  Вкладчик1234 написав:
Похоже Зе ещё тупее, чем я думал.

И если с "шоколадным гэтьманом" скорее всего ограничимся только записями разговоров, то с "не_лохом" может выйти и серия видосов (хотя может откупится, хз)



качество материала, попадающего на укр. олимп, не выдерживает никакой критики.
это, видимо, исторически укр. беда.

так там українців то, може 5%

я ж о материале, а не о национальности.

хотя, навскидку...кравчук, кучма, литвин,мороз, плющ, ющ - это из САМОГО олимпа

а если вспомнить пройоп 1918 - там же, вроде, украинцы у руля были.
19yuriy91
 
Повідомлень: 2882
З нами з: 15.09.12
Подякував: 251 раз.
Подякували: 384 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:43

  Starikan написав:
  Tegularius написав:
  Вкладчик1234 написав:Украина просто как обычно запаздывает :)
У нас например в духе "американско-демократической толерантности" пытаются навязать некую вину и обязанность перед "крымско-татарским народом"
А также перед цыганским/ромским. Два года назад многие в народе негласно поддерживали погромы их лагерей праворадикалами. А сейчас - вал возмущений необдуманными высказываниями депутата Третьяковой. Которая даже не назвала национальности, хотя всем очевидно, кто в Украине составляет подавляющее большинство необразованных женщин, рождающих большое количество детей ради получения социальной помощи.

Кстати, Доктор К в одном из своих ютубов осторожно поддержал Третьякову.


Грамотно підтримав - через авторитет єврейського нобеліата Г.Беккера:
Комаровский объяснил, почему термин "дети низкого качества" не является оскорбительным https://kp.ua/politics/671430-komarovsk ... korblenyem
автором термина "дети низкого качества" является вовсе не нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова, а американский экономист, лауреат Нобелевской премии 1992 года Гэри Беккер.


Але якщо ще раніше, поки ішла прогресія у випалатах за кожну наступну дитину то ще підозри на те, що хтось народжує заради допомоги могли бути справедливі. А зараз 860 грн. /міс 3 роки не знаю чи аж так когось приваблюють. Це в десятки раз менше чим в багатьох сусідніх державах і ще аукнеться тим, що не буде достатньо дітей ні низької ні середньої якості, щоб обслуговувати дітей "високої" якості народжених у високоякісних батьків.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3505
З нами з: 19.04.12
Подякував: 47 раз.
Подякували: 420 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:43

  Вкладчик1234 написав:Цинічні бандери, чобіт українського окупанта, підступність українського режиму, український агресор.
Все стає на свої місця тепер...
Агент Лоліта.

https://twitter.com/Banderas_usa/status ... 4267174913


Напомнило тему со свинарчуками. Тоже было много криков - зрада. Прошло время, выяснилось - все фейк. Но черное дело сделано, нарид повелся и залез в очередную сраку.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1448
З нами з: 08.09.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6400640164026403
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (19693)
10.07.2020 14:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.