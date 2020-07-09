Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вкладчик1234 написав:Украина просто как обычно запаздывает У нас например в духе "американско-демократической толерантности" пытаются навязать некую вину и обязанность перед "крымско-татарским народом"
А также перед цыганским/ромским. Два года назад многие в народе негласно поддерживали погромы их лагерей праворадикалами. А сейчас - вал возмущений необдуманными высказываниями депутата Третьяковой. Которая даже не назвала национальности, хотя всем очевидно, кто в Украине составляет подавляющее большинство необразованных женщин, рождающих большое количество детей ради получения социальной помощи.
Кстати, Доктор К в одном из своих ютубов осторожно поддержал Третьякову.
Грамотно підтримав - через авторитет єврейського нобеліата Г.Беккера:
Комаровский объяснил, почему термин "дети низкого качества" не является оскорбительным https://kp.ua/politics/671430-komarovsk ... korblenyem автором термина "дети низкого качества" является вовсе не нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова, а американский экономист, лауреат Нобелевской премии 1992 года Гэри Беккер.
Але якщо ще раніше, поки ішла прогресія у випалатах за кожну наступну дитину то ще підозри на те, що хтось народжує заради допомоги могли бути справедливі. А зараз 860 грн. /міс 3 роки не знаю чи аж так когось приваблюють. Це в десятки раз менше чим в багатьох сусідніх державах і ще аукнеться тим, що не буде достатньо дітей ні низької ні середньої якості, щоб обслуговувати дітей "високої" якості народжених у високоякісних батьків.