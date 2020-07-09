Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:30

Глава государства в июле 2020 года продал дом в с. Иванковичи в Киевской области. Кроме того, Зеленский осуществил продажу земельного участка, на котором расположен проданный дом

Содержание этой межгосударственной жалобы также будет приобщено к индивидуальным искам к РФ от родственников жертв катастрофы.

Ітогі подвєдьом. 2020-07-10И это тот, кто выступал против государственных дач во время предвыборной кампанииТут вот что интересно.Зеленский выступал против гос.дач и живёт на такой даче.Свой дом продан, Зеленский намерен править 2 срока шо ли ? Впрочем, не удивительноИли же дом продан из-за раздела имущества с Еленой Зеленской, как пишут злые языкиЯ за версию раздела имущества.Так как ремонт на гос.даче проводился в конце 2019 года. А в марте 2020 года Мендель выкладывала фотки в мордокниге в стиле муж и женаДа и ранее писали злые языки, что Елена Зеленская рассматривает варианты на ПМЖ в ЕвропуТехнократы, хуле. ИБДИск Медведчука привёл к эффекту Барбары Стейнзанд.Ранее, о книге Кипиани мало кто знал.А после иска Медвечука, о ней стало известно гораздо бОльшей аудитории.И дело Стуса - это ахиллесова пята Медведчука. При любом упоминании об этом деле Медведчук теряет самообладание.Набросила и требует опровержений. Прямо, как многие персонажи на этом форумеВ Кремле сами не знают, поздравлял или нет.