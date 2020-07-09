19yuriy91 написав:
качество материала, попадающего на укр. олимп, не выдерживает никакой критики.
это, видимо, исторически укр. беда.
так там українців то, може 5%
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:21
так там українців то, може 5%
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:24
Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:31
я ж о материале, а не о национальности.
хотя, навскидку...кравчук, кучма, литвин,мороз, плющ, ющ - это из САМОГО олимпа
а если вспомнить пройоп 1918 - там же, вроде, украинцы у руля были.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:43
Грамотно підтримав - через авторитет єврейського нобеліата Г.Беккера:
Але якщо ще раніше, поки ішла прогресія у випалатах за кожну наступну дитину то ще підозри на те, що хтось народжує заради допомоги могли бути справедливі. А зараз 860 грн. /міс 3 роки не знаю чи аж так когось приваблюють. Це в десятки раз менше чим в багатьох сусідніх державах і ще аукнеться тим, що не буде достатньо дітей ні низької ні середньої якості, щоб обслуговувати дітей "високої" якості народжених у високоякісних батьків.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:43
Напомнило тему со свинарчуками. Тоже было много криков - зрада. Прошло время, выяснилось - все фейк. Но черное дело сделано, нарид повелся и залез в очередную сраку.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 17:30
Ітогі подвєдьом. 2020-07-10
Ітогі подвєдьом. 2020-07-10
1)
2) "Конец эпохи бедности": журналисты показали поместье в Конча-Заспе, где поселился Зеленский
И это тот, кто выступал против государственных дач во время предвыборной кампании
Тут вот что интересно.
Зеленский выступал против гос.дач и живёт на такой даче.
Свой дом продан, Зеленский намерен править 2 срока шо ли ? Впрочем, не удивительно
Или же дом продан из-за раздела имущества с Еленой Зеленской, как пишут злые языки
Я за версию раздела имущества.
Так как ремонт на гос.даче проводился в конце 2019 года. А в марте 2020 года Мендель выкладывала фотки в мордокниге в стиле муж и жена
Да и ранее писали злые языки, что Елена Зеленская рассматривает варианты на ПМЖ в Европу
3)
4) Атомные качели: Буславец решила снова увеличить мощность украинских АЭС
Технократы, хуле. ИБД
5)
Иск Медведчука привёл к эффекту Барбары Стейнзанд.
Ранее, о книге Кипиани мало кто знал.
А после иска Медвечука, о ней стало известно гораздо бОльшей аудитории.
И дело Стуса - это ахиллесова пята Медведчука. При любом упоминании об этом деле Медведчук теряет самообладание.
6)
Набросила и требует опровержений. Прямо, как многие персонажи на этом форуме
В Кремле сами не знают, поздравлял или нет.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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