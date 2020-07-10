Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вкладчик1234 написав:Украина просто как обычно запаздывает У нас например в духе "американско-демократической толерантности" пытаются навязать некую вину и обязанность перед "крымско-татарским народом"
А также перед цыганским/ромским. Два года назад многие в народе негласно поддерживали погромы их лагерей праворадикалами. А сейчас - вал возмущений необдуманными высказываниями депутата Третьяковой. Которая даже не назвала национальности, хотя всем очевидно, кто в Украине составляет подавляющее большинство необразованных женщин, рождающих большое количество детей ради получения социальной помощи.
Кстати, Доктор К в одном из своих ютубов осторожно поддержал Третьякову.
Грамотно підтримав - через авторитет єврейського нобеліата Г.Беккера:
Комаровский объяснил, почему термин "дети низкого качества" не является оскорбительным https://kp.ua/politics/671430-komarovsk ... korblenyem автором термина "дети низкого качества" является вовсе не нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова, а американский экономист, лауреат Нобелевской премии 1992 года Гэри Беккер.
Але якщо ще раніше, поки ішла прогресія у випалатах за кожну наступну дитину то ще підозри на те, що хтось народжує заради допомоги могли бути справедливі. А зараз 860 грн. /міс 3 роки не знаю чи аж так когось приваблюють. Це в десятки раз менше чим в багатьох сусідніх державах і ще аукнеться тим, що не буде достатньо дітей ні низької ні середньої якості, щоб обслуговувати дітей "високої" якості народжених у високоякісних батьків.
Глава государства в июле 2020 года продал дом в с. Иванковичи в Киевской области. Кроме того, Зеленский осуществил продажу земельного участка, на котором расположен проданный дом
Тут вот что интересно. Зеленский выступал против гос.дач и живёт на такой даче.
Свой дом продан, Зеленский намерен править 2 срока шо ли ? Впрочем, не удивительно
Или же дом продан из-за раздела имущества с Еленой Зеленской, как пишут злые языки Я за версию раздела имущества.
Так как ремонт на гос.даче проводился в конце 2019 года. А в марте 2020 года Мендель выкладывала фотки в мордокниге в стиле муж и жена Да и ранее писали злые языки, что Елена Зеленская рассматривает варианты на ПМЖ в Европу
zРадио написав:Ну так идиоты-с. Я и возмущаюсь тем, что эта мышиная возня только на руку Порошенко. Провели прокуроры непубличную кабинетную работу, не нашли чего-то явного - не устраивайте цирк.
Как с Аль Капоне упрятать за то, за что удастся ухватиться, не прокатит - статус бывшего Президента защищает
Никто Порошенко не собирался и не собирается сажать, все эти дела нужны для пиара обеих сторон. Серьезные дела полностью тормозятся, а в качестве показательного дела выбрали какую то ересь с каким то назначением кого то на должность.
Конечно, любой гопник так говорит, когда гоп-стоп не удался. Типа, да мы и не хотели гоп-стопит
Вас нахлобучили в 2019 году, жёстко. Но вы не хотите этого признать. А признание проблемы - путь к решению
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Вкладчик1234 написав:Похоже Зе ещё тупее, чем я думал.
А когда я писал и пишу. что Бубочка тупой. Ты мне в ответ писал, что я порохобот Кушай теперь это всё
Я и тогда цитировал МихМиха
Ничто так не приободряет человека, как личный опыт... Билеты у спекулянта взял в кино. Оказалось, на вчера, в другом городе и не в кино, а куда-то в планетарий. Черт с ним. Но опыт приобрел. Теперь дудки меня объедешь... Теперь билеты - намертво! Пока сам не обожжешься, никто тебе не докажет.
Копил на машину. Предупреждали! Ничего, купил. Подержанную. Всего пятьсот тысяч прошла, прогрохала. Доехал домой, а из дому - ни колесом. Ни гудком! Даже дверцу не откроешь. Что с ней ни делал - не идет, стерва! Все, что накопил, в нее вбухал и продать не могу... Вдряпался, конечно. Но опыт приобрел. Теперь на машину веревкой не затянешь. Даже разговоров избегаю.
Все самому надо испытать. Только на себе. Ничто так не убеждает, как собственный затылок. Говорили, готовый бери. А я сшил... Портной как летчик. Он ошибется - я погиб. В общем, снять не могу. Трещит. Под горячей водой снимали. Дудки я теперь шить буду. Убедился. Конечно, средств на все эти опыты уходит - будь здоров. От еды временно отказался... Но неоценимый опыт приобрел. Багаж. Мудрость. Будет что молодежи рассказать!
Пошел к зубному технику одному. Они со стоматологом вместе. Ай!.. Чего они там?.. Ой, они там чего-то плавили вдвоем, в тигле... Чего-то там автогеном варили... Гипсом заливали... Еле отодрали... Вместе со своими зубами отодрали... И выколотить не могли, так и выбросили. Теперь, конечно, "с", "ж", "з", "ф", "к", "п", "ч", "ш", "щ" не выговариваю, но опыт приобрел. Теперь я к этим двум жукам ни ногой. Хо-хо! Теперь ты меня там увидишь?! Я у них первым был, оказывается... Ничего, зато они у меня последние. Без зубов и без букв как-нибудь проживу, а они меня теперь увидят!.. Задним умом буду крепок, если передним не прошибаю.
Этот тип косой мне заграничную радиолу подбросил. "Хрундик". Многооборотную. С пяти метров берет. В его руках, на пустыре, она все брала. А у меня теперь на ней только чайник - "Маяк" с трудом... А я на нее сверхурочно, как дурачок, пульман цемента на горбу... А "Маяк" любой наш репродуктор берет, за пять рублей. Ничего. Поумнел. Опыт есть. Я теперь того косого за квартал... Найдет он меня... На всю жизнь зарекся радиолы брать... Шалишь! Умнеем на глазах!
С этой тоже так нехорошо получилось... С личной жизнью. Нелегко... Ой!.. Ну, дает она мне прикурить... Ой!.. Один раз ей изменил. Разок... Но теперь опыт есть. Обжегся. Все! Теперь ни ногой... Конечно, малость подзалетел... Платим теперь... Выплачиваем... Доходит до того, что в получку шесть рублей получаем. Двое там растут... Но опыт есть. Дудки теперь домой провожать, только до троллейбуса. Извините, я теперь опытный.
Что еще мне осталось?.. Ерунда. Почти все на своем опыте испытал.
Это все теория: красный свет, зеленый свет, а пока тебя не переедет, пока грузовик на себе не почувствуешь - никому не поверишь.
Читать всем, "медленно шевеля губами" (с) ДС
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой