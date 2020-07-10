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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6401640264036404
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 18:23

  jj1981ua написав:однозначно. но хуже даже не это - наши главы государств со слитыми разговорами становятся ... с ними никто разговоров вести не захочет. только протокольный бред.

Это с Зеленским никто говорить не хочет. Потому что, идиот
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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