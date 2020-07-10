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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 18:23
jj1981ua написав:
однозначно. но хуже даже не это - наши главы государств со слитыми разговорами становятся ... с ними никто разговоров вести не захочет. только протокольный бред.
Это с Зеленским никто говорить не хочет. Потому что, идиот
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 20:35
pesikot написав: 19yuriy91 написав:
качество материала, попадающего на укр. олимп, не выдерживает никакой критики.
это, видимо, исторически укр. беда.
а не надо было голосовать за Зеленского
стесняюсь спросить, а за кого надо было?
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Alex2007
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 20:57
Alex2007 написав: pesikot написав: 19yuriy91 написав:
качество материала, попадающего на укр. олимп, не выдерживает никакой критики.
это, видимо, исторически укр. беда.
а не надо было голосовать за Зеленского
стесняюсь спросить, а за кого надо было?
известно за кого - за пороха
причём, начиная с 1991г
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19yuriy91
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 21:39
Alex2007 написав: pesikot написав: 19yuriy91 написав:
качество материала, попадающего на укр. олимп, не выдерживает никакой критики.
это, видимо, исторически укр. беда.
а не надо было голосовать за Зеленского
стесняюсь спросить, а за кого надо было?
Да хоть за Бойко.
Я был вообще поражен полным фиаско крепких хозяйственников.
Понятно, что с Донбассом и Крымом результат был бы для них получше, но всё равно массовое оболванивание пролетариата Голобородьком сыграло бы решающую роль.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю паникеров и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus
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Starikan
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 22:06
Starikan написав: Alex2007 написав:
стесняюсь спросить, а за кого надо было?
Да хоть за Бойко.
Я был вообще поражен полным фиаско крепких хозяйственников.
Понятно, что с Донбассом и Крымом результат был бы для них получше, но всё равно массовое оболванивание пролетариата Голобородьком сыграло бы решающую роль.
Бойко опзж - это вообще пипец, янык 2.0 и разворот страны на 180 градусов на полном ходу со всеми вытекающими. Если бы во второй тур вместо ПО вышел Бойко, за Зе голосовали бы даже отъявленные порохоботы.
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Schmit
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