Это с Зеленским никто говорить не хочет. Потому что, идиот
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 18:23
Это с Зеленским никто говорить не хочет. Потому что, идиот
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: П'ят 10 лип, 2020 20:35
Додано: П'ят 10 лип, 2020 20:57
Додано: П'ят 10 лип, 2020 21:39
Да хоть за Бойко.
Я был вообще поражен полным фиаско крепких хозяйственников.
Понятно, что с Донбассом и Крымом результат был бы для них получше, но всё равно массовое оболванивание пролетариата Голобородьком сыграло бы решающую роль.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю паникеров и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus
Додано: П'ят 10 лип, 2020 22:06
Бойко опзж - это вообще пипец, янык 2.0 и разворот страны на 180 градусов на полном ходу со всеми вытекающими. Если бы во второй тур вместо ПО вышел Бойко, за Зе голосовали бы даже отъявленные порохоботы.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 22:22
Re: Політичні дискусії
Порохатые на 100% предсказуемы в своих действиях, просто объявили пленки фейком и типа ничего не было.
А чтоб отвлечь электорат от пленок придумали величайший злочин Зеленского, тот оказывается живет в госрезиденции. И продажные журнашлюхи следят за резиденцией, кнуроблогеры изливают тонны дерьма в своих роликах, песикоты разносят этот бред по форумам.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 22:24
А ты уже сдал мандат?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 22:48
разом з порохоботом крамлівським агентом Шарієм, що віщає з вілли за 3 ляма евро
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: П'ят 10 лип, 2020 23:09
Очередные предвыборные мультики про свинарчуков. Деркач меряет на себя робу бигуса. Но нарид так ничему и не научился.
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 10 лип, 2020 23:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 23:41
Re: Політичні дискусії
Ну, че, говноеды смакуют тут еще "разговор" "порошенко" с "путиным", любезно предоставленный выпускником Академии ФСБ Андрюхой Деркачем?
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