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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6402640364046405
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 08:14

  airmax78 написав:Ну, че, говноеды смакуют тут еще "разговор" "порошенко" с "путиным", любезно предоставленный выпускником Академии ФСБ Андрюхой Деркачем?

кнуроферма один в один копіює своїх ольгінських калєг :D
вывсеврети
по шаблону треба починати з особистостей :D
Увага, на форумі порохата цензура.
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 08:18

  Schmit написав:
  unicdima написав:Порохатые на 100% предсказуемы в своих действиях, просто объявили пленки фейком и типа ничего не было.

Очередные предвыборные мультики про свинарчуков. Деркач меряет на себя робу бигуса. Но нарид так ничему и не научился.

хай Петро суду якомусь заплатить щоб признав плівки фейком :D
хай малолітня кнурятинка змонтує розмову з емоціями як на плівках :D
хто добре знає Порошенка і його манеру спілкування той не сумнівається в плівках :D
ви кнурята примітивні фанатики.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлень: 617
З нами з: 10.06.19
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 08:26

  unicdima написав:
  Schmit написав:
  unicdima написав:Порохатые на 100% предсказуемы в своих действиях, просто объявили пленки фейком и типа ничего не было.

Очередные предвыборные мультики про свинарчуков. Деркач меряет на себя робу бигуса. Но нарид так ничему и не научился.

хай Петро суду якомусь заплатить щоб признав плівки фейком :D
хай малолітня кнурятинка змонтує розмову з емоціями як на плівках :D
хто добре знає Порошенка і його манеру спілкування той не сумнівається в плівках :D
ви кнурята примітивні фанатики.

А шо там свинарчуки?
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Это вы примитивные, как лохи, раз за разом ведетесь на всякую ФСБшную куйню.
Schmit
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