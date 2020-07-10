Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
unicdima написав:Порохатые на 100% предсказуемы в своих действиях, просто объявили пленки фейком и типа ничего не было.
Очередные предвыборные мультики про свинарчуков. Деркач меряет на себя робу бигуса. Но нарид так ничему и не научился.
хай Петро суду якомусь заплатить щоб признав плівки фейком хай малолітня кнурятинка змонтує розмову з емоціями як на плівках хто добре знає Порошенка і його манеру спілкування той не сумнівається в плівках ви кнурята примітивні фанатики.
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima написав:Порохатые на 100% предсказуемы в своих действиях, просто объявили пленки фейком и типа ничего не было.
Очередные предвыборные мультики про свинарчуков. Деркач меряет на себя робу бигуса. Но нарид так ничему и не научился.
хай Петро суду якомусь заплатить щоб признав плівки фейком хай малолітня кнурятинка змонтує розмову з емоціями як на плівках хто добре знає Порошенка і його манеру спілкування той не сумнівається в плівках ви кнурята примітивні фанатики.