кнуроферма один в один копіює своїх ольгінських калєг
вывсеврети
по шаблону треба починати з особистостей
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 11 лип, 2020 08:14
кнуроферма один в один копіює своїх ольгінських калєг
вывсеврети
по шаблону треба починати з особистостей
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Суб 11 лип, 2020 08:18
хай Петро суду якомусь заплатить щоб признав плівки фейком
хай малолітня кнурятинка змонтує розмову з емоціями як на плівках
хто добре знає Порошенка і його манеру спілкування той не сумнівається в плівках
ви кнурята примітивні фанатики.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Суб 11 лип, 2020 08:26
А шо там свинарчуки?
Это вы примитивные, как лохи, раз за разом ведетесь на всякую ФСБшную куйню.
Додано: Суб 11 лип, 2020 08:55
Re: Політичні дискусії
Игорь Мосийчук :
"БА - БАРИГИ...
Сьогодні в ефірі «Свободи Слова» Савіка Шустера Михайло Саакашвілі заявив, що у нас в країні тотальна корупція і зараз крадеться 40 млрд тільки на Центренерго
А я попереджав. Схоже лід тронувся, панове «слуги». Карлсон знову зібрався на дах."
Не читаю Будивельника и Trast.
Додано: Суб 11 лип, 2020 08:59
я ж і кажу, хай і Петро заплатить якомусь суду як Свинарчук
для вас лохів ця гнида подала в суд не на САП та НАБУ, а на журналістів і ця проплачена *** ніяким чином не виправдала його.
далі буде
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Суб 11 лип, 2020 09:12
С какого перепугу он должен был подавать в суд на САП и НАБУ? Это они что-ли мультики для лохов рисовали и подавали, как истину на всю страну в аккурат перед выборами?
А теперь вот пленки ФСБшники публикуют и опять перед выборами. Лохи верят.
Додано: Суб 11 лип, 2020 09:26
бо не журналісти ведуть проти нього справу
в суд проти журналістів було подано тому, що журналісти не можуть опублікувати певні документи.
лох не вимре ніколи
і шо це в нас зараз за вибори?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Суб 11 лип, 2020 09:55
Не фантазуйте. Вони вже все опублікували. А позов правильно подається до джерела поширення недостовірної інформації - проплачених журнашлюх, а не до правоохоронних органів.
Місцеві у жовтні. Думаю, до цього часу ФСБ ще декілька редагованих плівок оприлюднить з ще більш жахливими викриттями.
Додано: Суб 11 лип, 2020 10:18
Реально, чего к этим плёнкам пристали ? Ничего там такого не сказано, нет ни сдачи национальных интересов, нет выдачи каких-то тайн.
До 2017 года Путин и Порошенко регулярно созванивались, об этом официально объявляли обе стороны. Неужели кто-то в здравом уме думает, что два человека во время периодических звонков молчат по 15 минут, или 15 минут говорят друг другу - Ты сволочь, нет ты сволочь. Конечно говорили, обсуждали проблемы, вполне вероятно и с праздниками поздравляли, особенно если они были уверены, что это разговор останется как положено в тайне.
Не читаю Будивельника и Trast.
|