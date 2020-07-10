RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6402640364046405
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 08:14

  airmax78 написав:Ну, че, говноеды смакуют тут еще "разговор" "порошенко" с "путиным", любезно предоставленный выпускником Академии ФСБ Андрюхой Деркачем?

кнуроферма один в один копіює своїх ольгінських калєг :D
вывсеврети
по шаблону треба починати з особистостей :D
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 619
З нами з: 10.06.19
Подякував: 30 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 08:18

  Schmit написав:
  unicdima написав:Порохатые на 100% предсказуемы в своих действиях, просто объявили пленки фейком и типа ничего не было.

Очередные предвыборные мультики про свинарчуков. Деркач меряет на себя робу бигуса. Но нарид так ничему и не научился.

хай Петро суду якомусь заплатить щоб признав плівки фейком :D
хай малолітня кнурятинка змонтує розмову з емоціями як на плівках :D
хто добре знає Порошенка і його манеру спілкування той не сумнівається в плівках :D
ви кнурята примітивні фанатики.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 619
З нами з: 10.06.19
Подякував: 30 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 08:26

  unicdima написав:
  Schmit написав:
  unicdima написав:Порохатые на 100% предсказуемы в своих действиях, просто объявили пленки фейком и типа ничего не было.

Очередные предвыборные мультики про свинарчуков. Деркач меряет на себя робу бигуса. Но нарид так ничему и не научился.

хай Петро суду якомусь заплатить щоб признав плівки фейком :D
хай малолітня кнурятинка змонтує розмову з емоціями як на плівках :D
хто добре знає Порошенка і його манеру спілкування той не сумнівається в плівках :D
ви кнурята примітивні фанатики.

А шо там свинарчуки?
Коррупция в "Укроборонпроме": суд обязал Bihus.Info опровергнуть причастность Гладковского
Это вы примитивные, как лохи, раз за разом ведетесь на всякую ФСБшную куйню.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1453
З нами з: 08.09.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 08:55

Re: Політичні дискусії

Игорь Мосийчук :

"БА - БАРИГИ...
Сьогодні в ефірі «Свободи Слова» Савіка Шустера Михайло Саакашвілі заявив, що у нас в країні тотальна корупція і зараз крадеться 40 млрд тільки на Центренерго

А я попереджав. Схоже лід тронувся, панове «слуги». Карлсон знову зібрався на дах."
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
4
 
Повідомлень: 17586
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4293 раз.
Подякували: 6938 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 08:59

  Schmit написав:Это вы примитивные, как лохи, раз за разом ведетесь на всякую ФСБшную куйню.

я ж і кажу, хай і Петро заплатить якомусь суду як Свинарчук :D
для вас лохів ця гнида подала в суд не на САП та НАБУ, а на журналістів і ця проплачена *** ніяким чином не виправдала його.
далі буде :D
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 619
З нами з: 10.06.19
Подякував: 30 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 09:12

  unicdima написав:для вас лохів ця гнида подала в суд не на САП та НАБУ, а на журналістів і ця проплачена *** ніяким чином не виправдала його.
далі буде

С какого перепугу он должен был подавать в суд на САП и НАБУ? Это они что-ли мультики для лохов рисовали и подавали, как истину на всю страну в аккурат перед выборами?
А теперь вот пленки ФСБшники публикуют и опять перед выборами. Лохи верят.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1453
З нами з: 08.09.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 09:26

  Schmit написав:
  unicdima написав:для вас лохів ця гнида подала в суд не на САП та НАБУ, а на журналістів і ця проплачена *** ніяким чином не виправдала його.
далі буде

С какого перепугу он должен был подавать в суд на САП и НАБУ? Это они что-ли мультики для лохов рисовали и подавали, как истину на всю страну в аккурат перед выборами?
А теперь вот пленки ФСБшники публикуют и опять перед выборами. Лохи верят.

бо не журналісти ведуть проти нього справу :D
в суд проти журналістів було подано тому, що журналісти не можуть опублікувати певні документи.
лох не вимре ніколи :D
і шо це в нас зараз за вибори? :D
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 619
З нами з: 10.06.19
Подякував: 30 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 09:55

  unicdima написав:бо не журналісти ведуть проти нього справу :D
в суд проти журналістів було подано тому, що журналісти не можуть опублікувати певні документи.

Не фантазуйте. Вони вже все опублікували. А позов правильно подається до джерела поширення недостовірної інформації - проплачених журнашлюх, а не до правоохоронних органів.
  unicdima написав:і шо це в нас зараз за вибори? :D

Місцеві у жовтні. Думаю, до цього часу ФСБ ще декілька редагованих плівок оприлюднить з ще більш жахливими викриттями.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1453
З нами з: 08.09.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 10:18

Реально, чего к этим плёнкам пристали ? Ничего там такого не сказано, нет ни сдачи национальных интересов, нет выдачи каких-то тайн.
До 2017 года Путин и Порошенко регулярно созванивались, об этом официально объявляли обе стороны. Неужели кто-то в здравом уме думает, что два человека во время периодических звонков молчат по 15 минут, или 15 минут говорят друг другу - Ты сволочь, нет ты сволочь. Конечно говорили, обсуждали проблемы, вполне вероятно и с праздниками поздравляли, особенно если они были уверены, что это разговор останется как положено в тайне.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
4
 
Повідомлень: 17586
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4293 раз.
Подякували: 6938 раз.
 
Профіль
22
3
5
  #<1 ... 6402640364046405
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.