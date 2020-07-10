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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6403640464056406>
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 08:55

Re: Політичні дискусії

Игорь Мосийчук :

"БА - БАРИГИ...
Сьогодні в ефірі «Свободи Слова» Савіка Шустера Михайло Саакашвілі заявив, що у нас в країні тотальна корупція і зараз крадеться 40 млрд тільки на Центренерго

А я попереджав. Схоже лід тронувся, панове «слуги». Карлсон знову зібрався на дах."
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 09:12

  unicdima написав:для вас лохів ця гнида подала в суд не на САП та НАБУ, а на журналістів і ця проплачена *** ніяким чином не виправдала його.
далі буде

С какого перепугу он должен был подавать в суд на САП и НАБУ? Это они что-ли мультики для лохов рисовали и подавали, как истину на всю страну в аккурат перед выборами?
А теперь вот пленки ФСБшники публикуют и опять перед выборами. Лохи верят.
Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 09:55

  unicdima написав:бо не журналісти ведуть проти нього справу :D
в суд проти журналістів було подано тому, що журналісти не можуть опублікувати певні документи.

Не фантазуйте. Вони вже все опублікували. А позов правильно подається до джерела поширення недостовірної інформації - проплачених журнашлюх, а не до правоохоронних органів.
  unicdima написав:і шо це в нас зараз за вибори? :D

Місцеві у жовтні. Думаю, до цього часу ФСБ ще декілька редагованих плівок оприлюднить з ще більш жахливими викриттями.
Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 10:18

Реально, чего к этим плёнкам пристали ? Ничего там такого не сказано, нет ни сдачи национальных интересов, нет выдачи каких-то тайн.
До 2017 года Путин и Порошенко регулярно созванивались, об этом официально объявляли обе стороны. Неужели кто-то в здравом уме думает, что два человека во время периодических звонков молчат по 15 минут, или 15 минут говорят друг другу - Ты сволочь, нет ты сволочь. Конечно говорили, обсуждали проблемы, вполне вероятно и с праздниками поздравляли, особенно если они были уверены, что это разговор останется как положено в тайне.
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freeze
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 10:42

  freeze написав:Реально, чего к этим плёнкам пристали ? Ничего там такого не сказано, нет ни сдачи национальных интересов, нет выдачи каких-то тайн.
До 2017 года Путин и Порошенко регулярно созванивались, об этом официально объявляли обе стороны. Неужели кто-то в здравом уме думает, что два человека во время периодических звонков молчат по 15 минут, или 15 минут говорят друг другу - Ты сволочь, нет ты сволочь. Конечно говорили, обсуждали проблемы, вполне вероятно и с праздниками поздравляли, особенно если они были уверены, что это разговор останется как положено в тайне.

Да никто к этим плёнкам и не пристал.

Нормальным людям всё и так было понятно, поэтому и без плёнок слили его на выборах, и поставили ему свою оценку.

Ну а 8% ? Наверно в каждом обществе есть часть людей, которым "сцы в глаза - а им божья роса". Вот сейчас и смеёмся с адептов этой секты, как "красиво" петя им сходил (и ходит) в глаза. А им даже нравится.
Есть люди "с очень специфическими вкусами". Но будем к ним толерантны.
Лишь бы они всех не заставляли принимать такие процедуры :)
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 10:54

  freeze написав:Реально, чего к этим плёнкам пристали ? Ничего там такого не сказано, нет ни сдачи национальных интересов, нет выдачи каких-то тайн.
До 2017 года Путин и Порошенко регулярно созванивались, об этом официально объявляли обе стороны. Неужели кто-то в здравом уме думает, что два человека во время периодических звонков молчат по 15 минут, или 15 минут говорят друг другу - Ты сволочь, нет ты сволочь. Конечно говорили, обсуждали проблемы, вполне вероятно и с праздниками поздравляли, особенно если они были уверены, что это разговор останется как положено в тайне.

Мое мнение, эти пленки или полный фейк, или сшиты из подлинного исходного материала.
Во втором случае беда Украины в самом факте попадания конфиденциальных записей из администрации президента в руки ФСБ. Странно, что зеленые не инициирует никаких расследований по утечке такой информации.
Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 10:59

  freeze написав:Реально, чего к этим плёнкам пристали ? Ничего там такого не сказано, нет ни сдачи национальных интересов, нет выдачи каких-то тайн.
До 2017 года Путин и Порошенко регулярно созванивались, об этом официально объявляли обе стороны. Неужели кто-то в здравом уме думает, что два человека во время периодических звонков молчат по 15 минут, или 15 минут говорят друг другу - Ты сволочь, нет ты сволочь. Конечно говорили, обсуждали проблемы, вполне вероятно и с праздниками поздравляли, особенно если они были уверены, что это разговор останется как положено в тайне.

Странно, что вы удивляетесь.
Это же бигусовские предвыборные технологии, которые вы же и расхваливали.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 11:00

  Вкладчик1234 написав: Есть люди "с очень специфическими вкусами". Но будем к ним толерантны.

Это вы о 73% ?
Ну ладно, о 30% первого тура?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 11:06

  Schmit написав:
  freeze написав:Реально, чего к этим плёнкам пристали ? Ничего там такого не сказано, нет ни сдачи национальных интересов, нет выдачи каких-то тайн.
До 2017 года Путин и Порошенко регулярно созванивались, об этом официально объявляли обе стороны. Неужели кто-то в здравом уме думает, что два человека во время периодических звонков молчат по 15 минут, или 15 минут говорят друг другу - Ты сволочь, нет ты сволочь. Конечно говорили, обсуждали проблемы, вполне вероятно и с праздниками поздравляли, особенно если они были уверены, что это разговор останется как положено в тайне.

Мое мнение, эти пленки или полный фейк, или сшиты из подлинного исходного материала.
Во втором случае беда Украины в самом факте попадания конфиденциальных записей из администрации президента в руки ФСБ. Странно, что зеленые не инициирует никаких расследований по утечке такой информации.


Объективно, сейчас врагам нет никакого смысла топить Петра, он сбитый лётчик, ничего особо не решает, как максимум у него будет какое-то большинство в местных советах в паре областей и не самая многочисленная фракция в Раде.
Те 10-20 процентов сторонников Порошенко вряд ли разочаруются им из-за плёнок, а если небольшой процент и разочаруется, то перейдёт к каким-нибудь партиям типа Свободы или будущей партии Стерненко-Сенцова, а зачем это кому-то надо.
Если топить из России кого-то, то им логичней топить Зеленского, который реально что-то решает, надоедает им с апгрейдом Минска, и вообще такой же неуступчивый как и Петя.

Большинство из обозревателей думает, что плёнки уперли с тех самых серверов в Совещательной комнате Порошенко, которые последний забрал при уходе из ОП. Как минимум это еще одно уголовное дело на Порошенко. И так у Петра перебор с уголовными делами.
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 11:12

  Starikan написав:
  freeze написав:Реально, чего к этим плёнкам пристали ? Ничего там такого не сказано, нет ни сдачи национальных интересов, нет выдачи каких-то тайн.
До 2017 года Путин и Порошенко регулярно созванивались, об этом официально объявляли обе стороны. Неужели кто-то в здравом уме думает, что два человека во время периодических звонков молчат по 15 минут, или 15 минут говорят друг другу - Ты сволочь, нет ты сволочь. Конечно говорили, обсуждали проблемы, вполне вероятно и с праздниками поздравляли, особенно если они были уверены, что это разговор останется как положено в тайне.

Странно, что вы удивляетесь.
Это же бигусовские предвыборные технологии, которые вы же и расхваливали.


Тогда в этом был смысл, предвыборные баталии, на кону миллиарды бюджета и важнейшие решения. Расследование Бигуса придержали и слили в самый нужный и важный момент, всё было сделано по науке.
Но зачем сейчас топить Петра ?
В большой политике любое действие всегда имеет смысл или явный, или скрытый. Тут смысла нет.
Такие важные вещи как эти плёнки в чьих-то руках должны были затихариться, и выплыть в нужный и важный момент, например в очередной президентской или парламентской компании.
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