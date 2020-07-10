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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6403640464056406> Додано: Суб 11 лип, 2020 08:55 Re: Політичні дискусії



"БА - БАРИГИ...

Сьогодні в ефірі «Свободи Слова» Савіка Шустера Михайло Саакашвілі заявив, що у нас в країні тотальна корупція і зараз крадеться 40 млрд тільки на Центренерго



А я попереджав. Схоже лід тронувся, панове «слуги». Карлсон знову зібрався на дах." Игорь Мосийчук :"БА - БАРИГИ...Сьогодні в ефірі «Свободи Слова» Савіка Шустера Михайло Саакашвілі заявив, що у нас в країні тотальна корупція і зараз крадеться 40 млрд тільки на ЦентренергоА я попереджав. Схоже лід тронувся, панове «слуги». Карлсон знову зібрався на дах." Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17589 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4293 раз. Подякували: 6938 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лип, 2020 09:12 unicdima написав: для вас лохів ця гнида подала в суд не на САП та НАБУ, а на журналістів і ця проплачена *** ніяким чином не виправдала його.

далі буде для вас лохів ця гнида подала в суд не на САП та НАБУ, а на журналістів і ця проплачена *** ніяким чином не виправдала його.далі буде

С какого перепугу он должен был подавать в суд на САП и НАБУ? Это они что-ли мультики для лохов рисовали и подавали, как истину на всю страну в аккурат перед выборами?

А теперь вот пленки ФСБшники публикуют и опять перед выборами. Лохи верят. С какого перепугу он должен был подавать в суд на САП и НАБУ? Это они что-ли мультики для лохов рисовали и подавали, как истину на всю страну в аккурат перед выборами?А теперь вот пленки ФСБшники публикуют и опять перед выборами. Лохи верят. Schmit

Повідомлень: 1457 З нами з: 08.09.09 Подякував: 20 раз. Подякували: 185 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лип, 2020 09:55 unicdima написав: бо не журналісти ведуть проти нього справу

в суд проти журналістів було подано тому, що журналісти не можуть опублікувати певні документи.

бо не журналісти ведуть проти нього справув суд проти журналістів було подано тому, що журналісти не можуть опублікувати певні документи.

Не фантазуйте. Вони вже все опублікували. А позов правильно подається до джерела поширення недостовірної інформації - проплачених журнашлюх, а не до правоохоронних органів.

unicdima написав: і шо це в нас зараз за вибори? і шо це в нас зараз за вибори?

Місцеві у жовтні. Думаю, до цього часу ФСБ ще декілька редагованих плівок оприлюднить з ще більш жахливими викриттями. Не фантазуйте. Вони вже все опублікували. А позов правильно подається до джерела поширення недостовірної інформації - проплачених журнашлюх, а не до правоохоронних органів.Місцеві у жовтні. Думаю, до цього часу ФСБ ще декілька редагованих плівок оприлюднить з ще більш жахливими викриттями. Schmit

Повідомлень: 1457 З нами з: 08.09.09 Подякував: 20 раз. Подякували: 185 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лип, 2020 10:18 Реально, чего к этим плёнкам пристали ? Ничего там такого не сказано, нет ни сдачи национальных интересов, нет выдачи каких-то тайн.

До 2017 года Путин и Порошенко регулярно созванивались, об этом официально объявляли обе стороны. Неужели кто-то в здравом уме думает, что два человека во время периодических звонков молчат по 15 минут, или 15 минут говорят друг другу - Ты сволочь, нет ты сволочь. Конечно говорили, обсуждали проблемы, вполне вероятно и с праздниками поздравляли, особенно если они были уверены, что это разговор останется как положено в тайне. Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17589 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4293 раз. Подякували: 6938 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лип, 2020 10:42 freeze написав: Реально, чего к этим плёнкам пристали ? Ничего там такого не сказано, нет ни сдачи национальных интересов, нет выдачи каких-то тайн.

До 2017 года Путин и Порошенко регулярно созванивались, об этом официально объявляли обе стороны. Неужели кто-то в здравом уме думает, что два человека во время периодических звонков молчат по 15 минут, или 15 минут говорят друг другу - Ты сволочь, нет ты сволочь. Конечно говорили, обсуждали проблемы, вполне вероятно и с праздниками поздравляли, особенно если они были уверены, что это разговор останется как положено в тайне. Реально, чего к этим плёнкам пристали ? Ничего там такого не сказано, нет ни сдачи национальных интересов, нет выдачи каких-то тайн.До 2017 года Путин и Порошенко регулярно созванивались, об этом официально объявляли обе стороны. Неужели кто-то в здравом уме думает, что два человека во время периодических звонков молчат по 15 минут, или 15 минут говорят друг другу - Ты сволочь, нет ты сволочь. Конечно говорили, обсуждали проблемы, вполне вероятно и с праздниками поздравляли, особенно если они были уверены, что это разговор останется как положено в тайне.

Да никто к этим плёнкам и не пристал.



Нормальным людям всё и так было понятно, поэтому и без плёнок слили его на выборах, и поставили ему свою оценку.



Ну а 8% ? Наверно в каждом обществе есть часть людей, которым "сцы в глаза - а им божья роса". Вот сейчас и смеёмся с адептов этой секты, как "красиво" петя им сходил (и ходит) в глаза. А им даже нравится.

Есть люди "с очень специфическими вкусами". Но будем к ним толерантны.

Лишь бы они всех не заставляли принимать такие процедуры Да никто к этим плёнкам и не пристал.Нормальным людям всё и так было понятно, поэтому и без плёнок слили его на выборах, и поставили ему свою оценку.Ну а 8% ? Наверно в каждом обществе есть часть людей, которым "сцы в глаза - а им божья роса". Вот сейчас и смеёмся с адептов этой секты, как "красиво" петя им сходил (и ходит) в глаза. А им даже нравится.Есть люди "с очень специфическими вкусами". Но будем к ним толерантны.Лишь бы они всех не заставляли принимать такие процедуры Украина - богатая страна! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11946 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6978 раз. Подякували: 3162 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лип, 2020 10:54 freeze написав: Реально, чего к этим плёнкам пристали ? Ничего там такого не сказано, нет ни сдачи национальных интересов, нет выдачи каких-то тайн.

До 2017 года Путин и Порошенко регулярно созванивались, об этом официально объявляли обе стороны. Неужели кто-то в здравом уме думает, что два человека во время периодических звонков молчат по 15 минут, или 15 минут говорят друг другу - Ты сволочь, нет ты сволочь. Конечно говорили, обсуждали проблемы, вполне вероятно и с праздниками поздравляли, особенно если они были уверены, что это разговор останется как положено в тайне. Реально, чего к этим плёнкам пристали ? Ничего там такого не сказано, нет ни сдачи национальных интересов, нет выдачи каких-то тайн.До 2017 года Путин и Порошенко регулярно созванивались, об этом официально объявляли обе стороны. Неужели кто-то в здравом уме думает, что два человека во время периодических звонков молчат по 15 минут, или 15 минут говорят друг другу - Ты сволочь, нет ты сволочь. Конечно говорили, обсуждали проблемы, вполне вероятно и с праздниками поздравляли, особенно если они были уверены, что это разговор останется как положено в тайне.

Мое мнение, эти пленки или полный фейк, или сшиты из подлинного исходного материала.

Во втором случае беда Украины в самом факте попадания конфиденциальных записей из администрации президента в руки ФСБ. Странно, что зеленые не инициирует никаких расследований по утечке такой информации. Мое мнение, эти пленки или полный фейк, или сшиты из подлинного исходного материала.Во втором случае беда Украины в самом факте попадания конфиденциальных записей из администрации президента в руки ФСБ. Странно, что зеленые не инициирует никаких расследований по утечке такой информации. Schmit

Повідомлень: 1457 З нами з: 08.09.09 Подякував: 20 раз. Подякували: 185 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лип, 2020 10:59 freeze написав: Реально, чего к этим плёнкам пристали ? Ничего там такого не сказано, нет ни сдачи национальных интересов, нет выдачи каких-то тайн.

До 2017 года Путин и Порошенко регулярно созванивались, об этом официально объявляли обе стороны. Неужели кто-то в здравом уме думает, что два человека во время периодических звонков молчат по 15 минут, или 15 минут говорят друг другу - Ты сволочь, нет ты сволочь. Конечно говорили, обсуждали проблемы, вполне вероятно и с праздниками поздравляли, особенно если они были уверены, что это разговор останется как положено в тайне. Реально, чего к этим плёнкам пристали ? Ничего там такого не сказано, нет ни сдачи национальных интересов, нет выдачи каких-то тайн.До 2017 года Путин и Порошенко регулярно созванивались, об этом официально объявляли обе стороны. Неужели кто-то в здравом уме думает, что два человека во время периодических звонков молчат по 15 минут, или 15 минут говорят друг другу - Ты сволочь, нет ты сволочь. Конечно говорили, обсуждали проблемы, вполне вероятно и с праздниками поздравляли, особенно если они были уверены, что это разговор останется как положено в тайне.

Странно, что вы удивляетесь.

Это же бигусовские предвыборные технологии, которые вы же и расхваливали. Странно, что вы удивляетесь.Это же бигусовские предвыборные технологии, которые вы же и расхваливали. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Starikan 2 Повідомлень: 17431 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1927 раз. Подякували: 2771 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лип, 2020 11:00 Вкладчик1234 написав: Есть люди "с очень специфическими вкусами". Но будем к ним толерантны. Есть люди "с очень специфическими вкусами". Но будем к ним толерантны.

Это вы о 73% ?

Ну ладно, о 30% первого тура? Это вы о 73% ?Ну ладно, о 30% первого тура? Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Starikan 2 Повідомлень: 17431 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1927 раз. Подякували: 2771 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лип, 2020 11:06 Schmit написав: freeze написав: Реально, чего к этим плёнкам пристали ? Ничего там такого не сказано, нет ни сдачи национальных интересов, нет выдачи каких-то тайн.

До 2017 года Путин и Порошенко регулярно созванивались, об этом официально объявляли обе стороны. Неужели кто-то в здравом уме думает, что два человека во время периодических звонков молчат по 15 минут, или 15 минут говорят друг другу - Ты сволочь, нет ты сволочь. Конечно говорили, обсуждали проблемы, вполне вероятно и с праздниками поздравляли, особенно если они были уверены, что это разговор останется как положено в тайне. Реально, чего к этим плёнкам пристали ? Ничего там такого не сказано, нет ни сдачи национальных интересов, нет выдачи каких-то тайн.До 2017 года Путин и Порошенко регулярно созванивались, об этом официально объявляли обе стороны. Неужели кто-то в здравом уме думает, что два человека во время периодических звонков молчат по 15 минут, или 15 минут говорят друг другу - Ты сволочь, нет ты сволочь. Конечно говорили, обсуждали проблемы, вполне вероятно и с праздниками поздравляли, особенно если они были уверены, что это разговор останется как положено в тайне.

Мое мнение, эти пленки или полный фейк, или сшиты из подлинного исходного материала.

Во втором случае беда Украины в самом факте попадания конфиденциальных записей из администрации президента в руки ФСБ. Странно, что зеленые не инициирует никаких расследований по утечке такой информации. Мое мнение, эти пленки или полный фейк, или сшиты из подлинного исходного материала.Во втором случае беда Украины в самом факте попадания конфиденциальных записей из администрации президента в руки ФСБ. Странно, что зеленые не инициирует никаких расследований по утечке такой информации.



Объективно, сейчас врагам нет никакого смысла топить Петра, он сбитый лётчик, ничего особо не решает, как максимум у него будет какое-то большинство в местных советах в паре областей и не самая многочисленная фракция в Раде.

Те 10-20 процентов сторонников Порошенко вряд ли разочаруются им из-за плёнок, а если небольшой процент и разочаруется, то перейдёт к каким-нибудь партиям типа Свободы или будущей партии Стерненко-Сенцова, а зачем это кому-то надо.

Если топить из России кого-то, то им логичней топить Зеленского, который реально что-то решает, надоедает им с апгрейдом Минска, и вообще такой же неуступчивый как и Петя.



Большинство из обозревателей думает, что плёнки уперли с тех самых серверов в Совещательной комнате Порошенко, которые последний забрал при уходе из ОП. Как минимум это еще одно уголовное дело на Порошенко. И так у Петра перебор с уголовными делами. Объективно, сейчас врагам нет никакого смысла топить Петра, он сбитый лётчик, ничего особо не решает, как максимум у него будет какое-то большинство в местных советах в паре областей и не самая многочисленная фракция в Раде.Те 10-20 процентов сторонников Порошенко вряд ли разочаруются им из-за плёнок, а если небольшой процент и разочаруется, то перейдёт к каким-нибудь партиям типа Свободы или будущей партии Стерненко-Сенцова, а зачем это кому-то надо.Если топить из России кого-то, то им логичней топить Зеленского, который реально что-то решает, надоедает им с апгрейдом Минска, и вообще такой же неуступчивый как и Петя.Большинство из обозревателей думает, что плёнки уперли с тех самых серверов в Совещательной комнате Порошенко, которые последний забрал при уходе из ОП. Как минимум это еще одно уголовное дело на Порошенко. И так у Петра перебор с уголовными делами. Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17589 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4293 раз. Подякували: 6938 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лип, 2020 11:12 Starikan написав: freeze написав: Реально, чего к этим плёнкам пристали ? Ничего там такого не сказано, нет ни сдачи национальных интересов, нет выдачи каких-то тайн.

До 2017 года Путин и Порошенко регулярно созванивались, об этом официально объявляли обе стороны. Неужели кто-то в здравом уме думает, что два человека во время периодических звонков молчат по 15 минут, или 15 минут говорят друг другу - Ты сволочь, нет ты сволочь. Конечно говорили, обсуждали проблемы, вполне вероятно и с праздниками поздравляли, особенно если они были уверены, что это разговор останется как положено в тайне. Реально, чего к этим плёнкам пристали ? Ничего там такого не сказано, нет ни сдачи национальных интересов, нет выдачи каких-то тайн.До 2017 года Путин и Порошенко регулярно созванивались, об этом официально объявляли обе стороны. Неужели кто-то в здравом уме думает, что два человека во время периодических звонков молчат по 15 минут, или 15 минут говорят друг другу - Ты сволочь, нет ты сволочь. Конечно говорили, обсуждали проблемы, вполне вероятно и с праздниками поздравляли, особенно если они были уверены, что это разговор останется как положено в тайне.

Странно, что вы удивляетесь.

Это же бигусовские предвыборные технологии, которые вы же и расхваливали. Странно, что вы удивляетесь.Это же бигусовские предвыборные технологии, которые вы же и расхваливали.



Тогда в этом был смысл, предвыборные баталии, на кону миллиарды бюджета и важнейшие решения. Расследование Бигуса придержали и слили в самый нужный и важный момент, всё было сделано по науке.

Но зачем сейчас топить Петра ?

В большой политике любое действие всегда имеет смысл или явный, или скрытый. Тут смысла нет.

Такие важные вещи как эти плёнки в чьих-то руках должны были затихариться, и выплыть в нужный и важный момент, например в очередной президентской или парламентской компании. Тогда в этом был смысл, предвыборные баталии, на кону миллиарды бюджета и важнейшие решения. Расследование Бигуса придержали и слили в самый нужный и важный момент, всё было сделано по науке.Но зачем сейчас топить Петра ?В большой политике любое действие всегда имеет смысл или явный, или скрытый. Тут смысла нет.Такие важные вещи как эти плёнки в чьих-то руках должны были затихариться, и выплыть в нужный и важный момент, например в очередной президентской или парламентской компании. Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17589 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4293 раз. Подякували: 6938 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 6403640464056406> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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