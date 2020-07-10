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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6403640464056406 Додано: Суб 11 лип, 2020 11:24 freeze написав: Schmit написав: freeze написав: Реально, чего к этим плёнкам пристали ? Ничего там такого не сказано, нет ни сдачи национальных интересов, нет выдачи каких-то тайн.

До 2017 года Путин и Порошенко регулярно созванивались, об этом официально объявляли обе стороны. Неужели кто-то в здравом уме думает, что два человека во время периодических звонков молчат по 15 минут, или 15 минут говорят друг другу - Ты сволочь, нет ты сволочь. Конечно говорили, обсуждали проблемы, вполне вероятно и с праздниками поздравляли, особенно если они были уверены, что это разговор останется как положено в тайне. Реально, чего к этим плёнкам пристали ? Ничего там такого не сказано, нет ни сдачи национальных интересов, нет выдачи каких-то тайн.До 2017 года Путин и Порошенко регулярно созванивались, об этом официально объявляли обе стороны. Неужели кто-то в здравом уме думает, что два человека во время периодических звонков молчат по 15 минут, или 15 минут говорят друг другу - Ты сволочь, нет ты сволочь. Конечно говорили, обсуждали проблемы, вполне вероятно и с праздниками поздравляли, особенно если они были уверены, что это разговор останется как положено в тайне.

Мое мнение, эти пленки или полный фейк, или сшиты из подлинного исходного материала.

Во втором случае беда Украины в самом факте попадания конфиденциальных записей из администрации президента в руки ФСБ. Странно, что зеленые не инициирует никаких расследований по утечке такой информации. Мое мнение, эти пленки или полный фейк, или сшиты из подлинного исходного материала.Во втором случае беда Украины в самом факте попадания конфиденциальных записей из администрации президента в руки ФСБ. Странно, что зеленые не инициирует никаких расследований по утечке такой информации.



Объективно, сейчас врагам нет никакого смысла топить Петра, он сбитый лётчик, ничего особо не решает, как максимум у него будет какое-то большинство в местных советах в паре областей и не самая многочисленная фракция в Раде.

Те 10-20 процентов сторонников Порошенко вряд ли разочаруются им из-за плёнок, а если небольшой процент и разочаруется, то перейдёт к каким-нибудь партиям типа Свободы или будущей партии Стерненко-Сенцова, а зачем это кому-то надо.

Если топить из России кого-то, то им логичней топить Зеленского, который реально что-то решает, надоедает им с апгрейдом Минска, и вообще такой же неуступчивый как и Петя. Объективно, сейчас врагам нет никакого смысла топить Петра, он сбитый лётчик, ничего особо не решает, как максимум у него будет какое-то большинство в местных советах в паре областей и не самая многочисленная фракция в Раде.Те 10-20 процентов сторонников Порошенко вряд ли разочаруются им из-за плёнок, а если небольшой процент и разочаруется, то перейдёт к каким-нибудь партиям типа Свободы или будущей партии Стерненко-Сенцова, а зачем это кому-то надо.Если топить из России кого-то, то им логичней топить Зеленского, который реально что-то решает, надоедает им с апгрейдом Минска, и вообще такой же неуступчивый как и Петя.

Ну не скажите. Сейчас лохторат Зе начинает по чуть-чуть разбегаться либо к ОПЗЖопникам, либо к ЕС (на фоне провалов расследований "порох вор"). И вот в той части, которая течет к ЕС нужно снова посеять зерна сомнения и направить в сторону бесперспективных, например ВО Свобода и всяческих самопомощей.



freeze написав: Большинство из обозревателей думает, что плёнки уперли с тех самых серверов в Совещательной комнате Порошенко, которые последний забрал при уходе из ОП. Как минимум это еще одно уголовное дело на Порошенко. И так у Петра перебор с уголовными делами. Большинство из обозревателей думает, что плёнки уперли с тех самых серверов в Совещательной комнате Порошенко, которые последний забрал при уходе из ОП. Как минимум это еще одно уголовное дело на Порошенко. И так у Петра перебор с уголовными делами.

Думать можно все что угодно, но зеленые должны инициировать расследование по утечке информации. Если расследований нет, то либо ничего никуда не утекало и все пленки - полный фейк. Либо в расследовании зеленые боятся выйти на самих себя. Ну не скажите. Сейчас лохторат Зе начинает по чуть-чуть разбегаться либо к ОПЗЖопникам, либо к ЕС (на фоне провалов расследований "порох вор"). И вот в той части, которая течет к ЕС нужно снова посеять зерна сомнения и направить в сторону бесперспективных, например ВО Свобода и всяческих самопомощей.Думать можно все что угодно, но зеленые должны инициировать расследование по утечке информации. Если расследований нет, то либо ничего никуда не утекало и все пленки - полный фейк. Либо в расследовании зеленые боятся выйти на самих себя. Востаннє редагувалось Schmit в Суб 11 лип, 2020 11:25, всього редагувалось 1 раз. Schmit

Повідомлень: 1457 З нами з: 08.09.09 Подякував: 20 раз. Подякували: 185 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лип, 2020 11:25 freeze написав: Тогда в этом был смысл, предвыборные баталии, на кону миллиарды бюджета и важнейшие решения. Расследование Бигуса придержали и слили в самый нужный и важный момент, всё было сделано по науке.

Но зачем сейчас топить Петра ?

В большой политике любое действие всегда имеет смысл или явный, или скрытый. Тут смысла нет.

Такие важные вещи как эти плёнки в чьих-то руках должны были затихариться, и выплыть в нужный и важный момент, например в очередной президентской или парламентской компании. Тогда в этом был смысл, предвыборные баталии, на кону миллиарды бюджета и важнейшие решения. Расследование Бигуса придержали и слили в самый нужный и важный момент, всё было сделано по науке.Но зачем сейчас топить Петра ?В большой политике любое действие всегда имеет смысл или явный, или скрытый. Тут смысла нет.Такие важные вещи как эти плёнки в чьих-то руках должны были затихариться, и выплыть в нужный и важный момент, например в очередной президентской или парламентской компании.

Есть мнение, что бьют по пете, чтоб показать факапы дер*мократов в Украине.



Дер*мократы попытались парировать "черной бухгалтерией ПР" - но как-то не очень получилось.



Теперь "украинский кейс" работает против них Есть мнение, что бьют по пете, чтоб показать факапы дер*мократов в Украине.Дер*мократы попытались парировать "черной бухгалтерией ПР" - но как-то не очень получилось.Теперь "украинский кейс" работает против них Украина - богатая страна! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11946 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6978 раз. Подякували: 3162 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лип, 2020 11:30 unicdima написав: Schmit написав: Это вы примитивные, как лохи, раз за разом ведетесь на всякую ФСБшную куйню. Это вы примитивные, как лохи, раз за разом ведетесь на всякую ФСБшную куйню.

я ж і кажу, хай і Петро заплатить якомусь суду як Свинарчук

для вас лохів ця гнида подала в суд не на САП та НАБУ, а на журналістів і ця проплачена *** ніяким чином не виправдала його.

далі буде я ж і кажу, хай і Петро заплатить якомусь суду як Свинарчукдля вас лохів ця гнида подала в суд не на САП та НАБУ, а на журналістів і ця проплачена *** ніяким чином не виправдала його.далі буде



Отвлекают этим нарид от насущных проблем. Пошел второй год власти зеленых. А что лучше стало? Да народу все это уже надоело - пыль от пороха в глаза пускать.

Ведь ничего не сделано!!!! Проблемы везде - безработица, капец медреформам, при низком долларе (мечта нарида) цены растут. Одна борьба с ветряными мельницами. Хватит! Зеленскому делом надо заняться. Так ума видимо нет.

Засуньте эти пленки себе в одно место...

Дайте, как обещали жизнь лучшую народу. Пошел второй год власти зеленых. А что лучше стало? Да народу все это уже надоело - пыль от пороха в глаза пускать.Ведь ничего не сделано!!!! Проблемы везде - безработица, капец медреформам, при низком долларе (мечта нарида) цены растут. Одна борьба с ветряными мельницами. Хватит! Зеленскому делом надо заняться. Так ума видимо нет.Засуньте эти пленки себе в одно место...Дайте, как обещали жизнь лучшую народу. Renee Повідомлень: 188 З нами з: 22.10.19 Подякував: 52 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лип, 2020 11:34 Вкладчик1234 написав: Вообще не понятно, почему порохоботы так топят за петю, и при этом ненавидят например бойко. Что один - регионал, что второй.



Так в чём разница? Вообще не понятно, почему порохоботы так топят за петю, и при этом ненавидят например бойко. Что один - регионал, что второй.Так в чём разница?

Разница в делах. Петя за годы своего президенства, несмотря на все зашквары по факту сделал для страны больше, чем все бывшие президенты вместе взятые. И это не только безвиз, томос и армия.

Вообще не понятно, почемы вы разницы не видите. Разница в делах. Петя за годы своего президенства, несмотря на все зашквары по факту сделал для страны больше, чем все бывшие президенты вместе взятые. И это не только безвиз, томос и армия.Вообще не понятно, почемы вы разницы не видите. Schmit

Повідомлень: 1457 З нами з: 08.09.09 Подякував: 20 раз. Подякували: 185 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лип, 2020 11:36 Schmit написав: Ну не скажите. Сейчас лохторат Зе начинает по чуть-чуть разбегаться либо к ОПЗЖопникам, либо к ЕС (на фоне провалов расследований "порох вор"). И вот в той части, которая течет к ЕС нужно снова посеять зерна сомнения и направить в сторону бесперспективных, например ВО Свобода и всяческих самопомощей. Ну не скажите. Сейчас лохторат Зе начинает по чуть-чуть разбегаться либо к ОПЗЖопникам, либо к ЕС (на фоне провалов расследований "порох вор"). И вот в той части, которая течет к ЕС нужно снова посеять зерна сомнения и направить в сторону бесперспективных, например ВО Свобода и всяческих самопомощей.



Рейтинги важны не сами по себе, рейтинги важны для предвыборной компании. Все важные компроматы сливаются максимум за несколько недель до выборов, с целью во-первых максимального влияния на умы голосующих, во-вторых, чтобы сторона, на которую попал компромат не успела грамотно вытереться и объясниться. Так везде, не только у нас. Во Франции соперника Макрона красиво выбили из предвыборной гонки, придержав компромат до нужного момента.

Сейчас ничего такого не происходит, местные выборы так себе повод, но если уж компрометировать, то надо было сливать эти плёнки в октябре.



Schmit написав: Думать можно все что угодно, но зеленые должны инициировать расследование по утечке информации. Если расследований нет, то либо ничего никуда не утекало и все пленки - полный фейк. Либо в расследовании зеленые могут выйти на самих себя. Думать можно все что угодно, но зеленые должны инициировать расследование по утечке информации. Если расследований нет, то либо ничего никуда не утекало и все пленки - полный фейк. Либо в расследовании зеленые могут выйти на самих себя.



Как я понял по плёнкам позиция из Офиса Президента - тема мелкая, никто не комментирует, ерунда какая-то, каждый фейк расследовать.

В этой ситуации Петро Алексеевич должен сам подать заявление, инициировать расследование, потребовать экспертизу официально.

Но тут опять же, если он уверен, что плёнок не было. Рейтинги важны не сами по себе, рейтинги важны для предвыборной компании. Все важные компроматы сливаются максимум за несколько недель до выборов, с целью во-первых максимального влияния на умы голосующих, во-вторых, чтобы сторона, на которую попал компромат не успела грамотно вытереться и объясниться. Так везде, не только у нас. Во Франции соперника Макрона красиво выбили из предвыборной гонки, придержав компромат до нужного момента.Сейчас ничего такого не происходит, местные выборы так себе повод, но если уж компрометировать, то надо было сливать эти плёнки в октябре.Как я понял по плёнкам позиция из Офиса Президента - тема мелкая, никто не комментирует, ерунда какая-то, каждый фейк расследовать.В этой ситуации Петро Алексеевич должен сам подать заявление, инициировать расследование, потребовать экспертизу официально.Но тут опять же, если он уверен, что плёнок не было. Востаннє редагувалось freeze в Суб 11 лип, 2020 11:37, всього редагувалось 1 раз. Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17589 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4293 раз. Подякували: 6938 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лип, 2020 11:37 Тем более петя и рюкзакян с своей армией карманных миньонов (Геращенко-м, Геращенко-ж, и т.д.) яростно топили за клинтон, и смешивали с *овном трампа, - чем чётко дали понять, на чьей они стороне.



Вот сейчас петины зашквары будут в том числе зашкварами американской дермократической колониальной администрации Украина - богатая страна! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11946 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6978 раз. Подякували: 3162 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лип, 2020 11:42 Вкладчик1234 написав: Тем более петя и рюкзакян с своей армией карманных миньонов (Геращенко-м, Геращенко-ж, и т.д.) яростно топили за клинтон, и смешивали с *овном трампа, - чем чётко дали понять, на чьей они стороне.



Вот сейчас петины зашквары будут в том числе зашкварами американской дермократической колониальной администрации Тем более петя и рюкзакян с своей армией карманных миньонов (Геращенко-м, Геращенко-ж, и т.д.) яростно топили за клинтон, и смешивали с *овном трампа, - чем чётко дали понять, на чьей они стороне.Вот сейчас петины зашквары будут в том числе зашкварами американской дермократической колониальной администрации

Бред. ПРиведите примеры ярости

Вот , у кого нюха политического нет, так это у зеленых. МИД совершенно не работает. На ноль помножил . Очень провальна международная политика, нет профессионалов. Самое худшее со времен Кучмы. Бред. ПРиведите примеры яростиВот , у кого нюха политического нет, так это у зеленых. МИД совершенно не работает. На ноль помножил . Очень провальна международная политика, нет профессионалов. Самое худшее со времен Кучмы. Renee Повідомлень: 188 З нами з: 22.10.19 Подякував: 52 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лип, 2020 11:45 freeze написав: Рейтинги важны не сами по себе, рейтинги важны для предвыборной компании. Все важные компроматы сливаются максимум за несколько недель до выборов, с целью во-первых максимального влияния на умы голосующих, во-вторых, чтобы сторона, на которую попал компромат не успела грамотно вытереться и объясниться. Так везде, не только у нас. Во Франции соперника Макрона красиво выбили из предвыборной гонки, придержав компромат до нужного момента.

Сейчас ничего такого не происходит, местные выборы так себе повод, но если уж компрометировать, то надо было сливать эти плёнки в октябре. Рейтинги важны не сами по себе, рейтинги важны для предвыборной компании. Все важные компроматы сливаются максимум за несколько недель до выборов, с целью во-первых максимального влияния на умы голосующих, во-вторых, чтобы сторона, на которую попал компромат не успела грамотно вытереться и объясниться. Так везде, не только у нас. Во Франции соперника Макрона красиво выбили из предвыборной гонки, придержав компромат до нужного момента.Сейчас ничего такого не происходит, местные выборы так себе повод, но если уж компрометировать, то надо было сливать эти плёнки в октябре.

Так это только разогревные сливы. Думаю, ближе к выборам вывалят более грандиозные разоблачения. Так это только разогревные сливы. Думаю, ближе к выборам вывалят более грандиозные разоблачения. Schmit

Повідомлень: 1457 З нами з: 08.09.09 Подякував: 20 раз. Подякували: 185 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лип, 2020 11:48 Renee написав: Вкладчик1234 написав: Тем более петя и рюкзакян с своей армией карманных миньонов (Геращенко-м, Геращенко-ж, и т.д.) яростно топили за клинтон, и смешивали с *овном трампа, - чем чётко дали понять, на чьей они стороне.



Вот сейчас петины зашквары будут в том числе зашкварами американской дермократической колониальной администрации Тем более петя и рюкзакян с своей армией карманных миньонов (Геращенко-м, Геращенко-ж, и т.д.) яростно топили за клинтон, и смешивали с *овном трампа, - чем чётко дали понять, на чьей они стороне.Вот сейчас петины зашквары будут в том числе зашкварами американской дермократической колониальной администрации

Бред. ПРиведите примеры ярости Бред. ПРиведите примеры ярости

У Вас или амнезия, или Вы - порохобот. В любом случае - рекомендую обратиться к врачу.

А я пока добавлю Вас в игнор У Вас или амнезия, или Вы - порохобот. В любом случае - рекомендую обратиться к врачу.А я пока добавлю Вас в игнор Украина - богатая страна! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11946 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6978 раз. Подякували: 3162 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 6403640464056406 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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