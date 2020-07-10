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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6405640664076408>
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 12:04

  Schmit написав: зеленые должны инициировать расследование по утечке информации. Если расследований нет, то либо ничего никуда не утекало и все пленки - полный фейк. Либо в расследовании зеленые боятся выйти на самих себя.


Уже поздно расследовать утечку и результат от всего этого уже есть - с нашим президентом ни один нормальный руководитель государства разговаривать по телефону и быть откровенным больше не будет. Не захочет быть посмешищем и чтоб его потом полоскали эти зеленые недоумки. Тайны и доверия в украинской дипломатии уже нет. Надолго. И это очень печально. :(
Просто ему скажут, я с тобой теперь на одном проводе и срать не сяду. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 12:12

  freeze написав:Реально, чего к этим плёнкам пристали ? Ничего там такого не сказано, нет ни сдачи национальных интересов, нет выдачи каких-то тайн.

плівки безневинні, але вони знищують штучний, міфологізований образ Петра як українського патріота, тепер ні один дійсно справжній патріот йому й руки не подасть.
А шо там Петро, він десь світився після скандалу?
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 12:18

  unicdima написав:
  freeze написав:Реально, чего к этим плёнкам пристали ? Ничего там такого не сказано, нет ни сдачи национальных интересов, нет выдачи каких-то тайн.

плівки безневинні, але вони знищують штучний, міфологізований образ Петра як українського патріота, тепер ні один дійсно справжній патріот йому й руки не подасть.
А шо там Петро, він десь світився після скандалу?

Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 12:18

  unicdima написав:
  freeze написав:Реально, чего к этим плёнкам пристали ? Ничего там такого не сказано, нет ни сдачи национальных интересов, нет выдачи каких-то тайн.

плівки безневинні, але вони знищують штучний, міфологізований образ Петра як українського патріота, тепер ні один дійсно справжній патріот йому й руки не подасть.
А шо там Петро, він десь світився після скандалу?

Использует стратегию "залечь на дно, пока пипл не забудет".

Типа как Яценюк (он думает, что "кулю в лоб", "власный газ по 30 баксов", и "стену" - уже все забыли) :)
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 12:22

  Renee написав: Очень провальна международная политика, нет профессионалов. Самое худшее со времен Кучмы.


Общаюсь с мидовцами. Раньше обижались и на Пороха по разным вопросам и было за что. Но сейчас говорят, нет ни то что стройной системы внешней политики государства, а вообще нет никакой. Есть только эпизодические вредные импульсы унтер-пришибеева от дипломатии и агента ФСБ Ермака. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 12:25

  Schmit написав:
  unicdima написав:
  freeze написав:Реально, чего к этим плёнкам пристали ? Ничего там такого не сказано, нет ни сдачи национальных интересов, нет выдачи каких-то тайн.

плівки безневинні, але вони знищують штучний, міфологізований образ Петра як українського патріота, тепер ні один дійсно справжній патріот йому й руки не подасть.
А шо там Петро, він десь світився після скандалу?


подивився лише трохи більше хвилини і все ясно з цього порохатого висеру- вивсьоврєти.
Разом з Петром помножені на нуль і його проплачені та деякі ідейні блогери.
Усьо, кіна не буде, зливайте воду.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 12:27

  unicdima написав:плівки безневинні, але вони знищують штучний, міфологізований образ Петра як українського патріота, тепер ні один дійсно справжній патріот йому й руки не подасть.
А шо там Петро, він десь світився після скандалу?


Да х. с ним с этим Петром! Он свое как-то отслужил. Мне пох кто пожмет ему сегодня руку, а кто нет. Меня беспокоит авторитет моего государства и руководства сегодня, которые упали ниже плинтуса из-за этих зеленых неучей. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 12:36

  Libo написав:
  unicdima написав:плівки безневинні, але вони знищують штучний, міфологізований образ Петра як українського патріота, тепер ні один дійсно справжній патріот йому й руки не подасть.
А шо там Петро, він десь світився після скандалу?


Да х. с ним с этим Петром! Он свое как-то отслужил. Мне пох кто пожмет ему сегодня руку, а кто нет. Меня беспокоит авторитет моего государства и руководства сегодня, которые упали ниже плинтуса из-за этих зеленых неучей. :?

"Зеленые неучи" - закономерное следствие правления "коричневых профессионалов".

Если бы "опытные" не мародёрили страну как в последний день, то им бы дали ещё один или более сроков для работы.
Но "опытные" думали только про свои офшоры, и что все вокруг - дураки, которые ничего не видят и не понимают.

Поэтому электорат сделал выводы, и поменял мародёров на "абы шо, только не петя".

И проигрыш пети на вборах - это только его заслуга и результат его работы. А зеленский вообще мимо проходил, и случайно попал под раздачу. На его месте мог быть "любой другой, только не петя"
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 12:50

  Вкладчик1234 написав:А зеленский вообще мимо проходил, и случайно попал под раздачу. На его месте мог быть "любой другой, только не петя"


https://www.youtube.com/watch?v=RU-V2TIfGqI
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 13:06

  freeze написав:
  Starikan написав:
  freeze написав:Реально, чего к этим плёнкам пристали ? Ничего там такого не сказано, нет ни сдачи национальных интересов, нет выдачи каких-то тайн.
До 2017 года Путин и Порошенко регулярно созванивались, об этом официально объявляли обе стороны. Неужели кто-то в здравом уме думает, что два человека во время периодических звонков молчат по 15 минут, или 15 минут говорят друг другу - Ты сволочь, нет ты сволочь. Конечно говорили, обсуждали проблемы, вполне вероятно и с праздниками поздравляли, особенно если они были уверены, что это разговор останется как положено в тайне.

Странно, что вы удивляетесь.
Это же бигусовские предвыборные технологии, которые вы же и расхваливали.


Тогда в этом был смысл, предвыборные баталии, на кону миллиарды бюджета и важнейшие решения. Расследование Бигуса придержали и слили в самый нужный и важный момент, всё было сделано по науке.
Но зачем сейчас топить Петра ?
В большой политике любое действие всегда имеет смысл или явный, или скрытый. Тут смысла нет.
Такие важные вещи как эти плёнки в чьих-то руках должны были затихариться, и выплыть в нужный и важный момент, например в очередной президентской или парламентской компании.

Фризе, не разочаровывайте меня. Ну Вы в самом деле думаете что Порох с Путиным о чем-то договорились, а потом Иванов с Климкиным все испортили? Если такие переговоры велись регулярно - где их результат? Нах нужен Минск, Нормандский формат? Если можно поднять трубку, поздравить Хло с 1м мая и все порешать?
Этот разговор больше всего похож на разговор Андрея Деркача с его куратором из зарубежного отдела РПЦ.
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