Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Schmit написав: зеленые должны инициировать расследование по утечке информации. Если расследований нет, то либо ничего никуда не утекало и все пленки - полный фейк. Либо в расследовании зеленые боятся выйти на самих себя.
Уже поздно расследовать утечку и результат от всего этого уже есть - с нашим президентом ни один нормальный руководитель государства разговаривать по телефону и быть откровенным больше не будет. Не захочет быть посмешищем и чтоб его потом полоскали эти зеленые недоумки. Тайны и доверия в украинской дипломатии уже нет. Надолго. И это очень печально. Просто ему скажут, я с тобой теперь на одном проводе и срать не сяду.
freeze написав:Реально, чего к этим плёнкам пристали ? Ничего там такого не сказано, нет ни сдачи национальных интересов, нет выдачи каких-то тайн.
плівки безневинні, але вони знищують штучний, міфологізований образ Петра як українського патріота, тепер ні один дійсно справжній патріот йому й руки не подасть. А шо там Петро, він десь світився після скандалу?
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, поверни вкрадені лайки.
freeze написав:Реально, чего к этим плёнкам пристали ? Ничего там такого не сказано, нет ни сдачи национальных интересов, нет выдачи каких-то тайн.
плівки безневинні, але вони знищують штучний, міфологізований образ Петра як українського патріота, тепер ні один дійсно справжній патріот йому й руки не подасть. А шо там Петро, він десь світився після скандалу?
freeze написав:Реально, чего к этим плёнкам пристали ? Ничего там такого не сказано, нет ни сдачи национальных интересов, нет выдачи каких-то тайн.
плівки безневинні, але вони знищують штучний, міфологізований образ Петра як українського патріота, тепер ні один дійсно справжній патріот йому й руки не подасть. А шо там Петро, він десь світився після скандалу?
Использует стратегию "залечь на дно, пока пипл не забудет".
Типа как Яценюк (он думает, что "кулю в лоб", "власный газ по 30 баксов", и "стену" - уже все забыли)
Renee написав: Очень провальна международная политика, нет профессионалов. Самое худшее со времен Кучмы.
Общаюсь с мидовцами. Раньше обижались и на Пороха по разным вопросам и было за что. Но сейчас говорят, нет ни то что стройной системы внешней политики государства, а вообще нет никакой. Есть только эпизодические вредные импульсы унтер-пришибеева от дипломатии и агента ФСБ Ермака.
freeze написав:Реально, чего к этим плёнкам пристали ? Ничего там такого не сказано, нет ни сдачи национальных интересов, нет выдачи каких-то тайн.
плівки безневинні, але вони знищують штучний, міфологізований образ Петра як українського патріота, тепер ні один дійсно справжній патріот йому й руки не подасть. А шо там Петро, він десь світився після скандалу?
подивився лише трохи більше хвилини і все ясно з цього порохатого висеру- вивсьоврєти. Разом з Петром помножені на нуль і його проплачені та деякі ідейні блогери. Усьо, кіна не буде, зливайте воду.
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima написав:плівки безневинні, але вони знищують штучний, міфологізований образ Петра як українського патріота, тепер ні один дійсно справжній патріот йому й руки не подасть. А шо там Петро, він десь світився після скандалу?
Да х. с ним с этим Петром! Он свое как-то отслужил. Мне пох кто пожмет ему сегодня руку, а кто нет. Меня беспокоит авторитет моего государства и руководства сегодня, которые упали ниже плинтуса из-за этих зеленых неучей.
unicdima написав:плівки безневинні, але вони знищують штучний, міфологізований образ Петра як українського патріота, тепер ні один дійсно справжній патріот йому й руки не подасть. А шо там Петро, він десь світився після скандалу?
Да х. с ним с этим Петром! Он свое как-то отслужил. Мне пох кто пожмет ему сегодня руку, а кто нет. Меня беспокоит авторитет моего государства и руководства сегодня, которые упали ниже плинтуса из-за этих зеленых неучей.
"Зеленые неучи" - закономерное следствие правления "коричневых профессионалов".
Если бы "опытные" не мародёрили страну как в последний день, то им бы дали ещё один или более сроков для работы. Но "опытные" думали только про свои офшоры, и что все вокруг - дураки, которые ничего не видят и не понимают.
Поэтому электорат сделал выводы, и поменял мародёров на "абы шо, только не петя".
И проигрыш пети на вборах - это только его заслуга и результат его работы. А зеленский вообще мимо проходил, и случайно попал под раздачу. На его месте мог быть "любой другой, только не петя"
freeze написав:Реально, чего к этим плёнкам пристали ? Ничего там такого не сказано, нет ни сдачи национальных интересов, нет выдачи каких-то тайн. До 2017 года Путин и Порошенко регулярно созванивались, об этом официально объявляли обе стороны. Неужели кто-то в здравом уме думает, что два человека во время периодических звонков молчат по 15 минут, или 15 минут говорят друг другу - Ты сволочь, нет ты сволочь. Конечно говорили, обсуждали проблемы, вполне вероятно и с праздниками поздравляли, особенно если они были уверены, что это разговор останется как положено в тайне.
Странно, что вы удивляетесь. Это же бигусовские предвыборные технологии, которые вы же и расхваливали.
Тогда в этом был смысл, предвыборные баталии, на кону миллиарды бюджета и важнейшие решения. Расследование Бигуса придержали и слили в самый нужный и важный момент, всё было сделано по науке. Но зачем сейчас топить Петра ? В большой политике любое действие всегда имеет смысл или явный, или скрытый. Тут смысла нет. Такие важные вещи как эти плёнки в чьих-то руках должны были затихариться, и выплыть в нужный и важный момент, например в очередной президентской или парламентской компании.
Фризе, не разочаровывайте меня. Ну Вы в самом деле думаете что Порох с Путиным о чем-то договорились, а потом Иванов с Климкиным все испортили? Если такие переговоры велись регулярно - где их результат? Нах нужен Минск, Нормандский формат? Если можно поднять трубку, поздравить Хло с 1м мая и все порешать? Этот разговор больше всего похож на разговор Андрея Деркача с его куратором из зарубежного отдела РПЦ.