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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6405640664076408> Додано: Суб 11 лип, 2020 12:04 Schmit написав: зеленые должны инициировать расследование по утечке информации. Если расследований нет, то либо ничего никуда не утекало и все пленки - полный фейк. Либо в расследовании зеленые боятся выйти на самих себя. зеленые должны инициировать расследование по утечке информации. Если расследований нет, то либо ничего никуда не утекало и все пленки - полный фейк. Либо в расследовании зеленые боятся выйти на самих себя.



Уже поздно расследовать утечку и результат от всего этого уже есть - с нашим президентом ни один нормальный руководитель государства разговаривать по телефону и быть откровенным больше не будет. Не захочет быть посмешищем и чтоб его потом полоскали эти зеленые недоумки. Тайны и доверия в украинской дипломатии уже нет. Надолго. И это очень печально.

Просто ему скажут, я с тобой теперь на одном проводе и срать не сяду. Уже поздно расследовать утечку и результат от всего этого уже есть - с нашим президентом ни один нормальный руководитель государства разговаривать по телефону и быть откровенным больше не будет. Не захочет быть посмешищем и чтоб его потом полоскали эти зеленые недоумки. Тайны и доверия в украинской дипломатии уже нет. Надолго. И это очень печально.Просто ему скажут, я с тобой теперь на одном проводе и срать не сяду. Libo 2

Повідомлень: 8264 З нами з: 14.11.11 Подякував: 348 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лип, 2020 12:12 freeze написав: Реально, чего к этим плёнкам пристали ? Ничего там такого не сказано, нет ни сдачи национальных интересов, нет выдачи каких-то тайн.

Реально, чего к этим плёнкам пристали ? Ничего там такого не сказано, нет ни сдачи национальных интересов, нет выдачи каких-то тайн.

плівки безневинні, але вони знищують штучний, міфологізований образ Петра як українського патріота, тепер ні один дійсно справжній патріот йому й руки не подасть.

А шо там Петро, він десь світився після скандалу? плівки безневинні, але вони знищують штучний, міфологізований образ Петра як українського патріота, тепер ні один дійсно справжній патріот йому й руки не подасть.А шо там Петро, він десь світився після скандалу? Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, поверни вкрадені лайки. unicdima

Повідомлень: 616 З нами з: 10.06.19 Подякував: 30 раз. Подякували: 58 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лип, 2020 12:18 unicdima написав: freeze написав: Реально, чего к этим плёнкам пристали ? Ничего там такого не сказано, нет ни сдачи национальных интересов, нет выдачи каких-то тайн.

Реально, чего к этим плёнкам пристали ? Ничего там такого не сказано, нет ни сдачи национальных интересов, нет выдачи каких-то тайн.

плівки безневинні, але вони знищують штучний, міфологізований образ Петра як українського патріота, тепер ні один дійсно справжній патріот йому й руки не подасть.

А шо там Петро, він десь світився після скандалу? плівки безневинні, але вони знищують штучний, міфологізований образ Петра як українського патріота, тепер ні один дійсно справжній патріот йому й руки не подасть.А шо там Петро, він десь світився після скандалу?

Schmit

Повідомлень: 1458 З нами з: 08.09.09 Подякував: 20 раз. Подякували: 185 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лип, 2020 12:18 unicdima написав: freeze написав: Реально, чего к этим плёнкам пристали ? Ничего там такого не сказано, нет ни сдачи национальных интересов, нет выдачи каких-то тайн.

Реально, чего к этим плёнкам пристали ? Ничего там такого не сказано, нет ни сдачи национальных интересов, нет выдачи каких-то тайн.

плівки безневинні, але вони знищують штучний, міфологізований образ Петра як українського патріота, тепер ні один дійсно справжній патріот йому й руки не подасть.

А шо там Петро, він десь світився після скандалу? плівки безневинні, але вони знищують штучний, міфологізований образ Петра як українського патріота, тепер ні один дійсно справжній патріот йому й руки не подасть.А шо там Петро, він десь світився після скандалу?

Использует стратегию "залечь на дно, пока пипл не забудет".



Типа как Яценюк (он думает, что "кулю в лоб", "власный газ по 30 баксов", и "стену" - уже все забыли) Использует стратегию "залечь на дно, пока пипл не забудет".Типа как Яценюк (он думает, что "кулю в лоб", "власный газ по 30 баксов", и "стену" - уже все забыли) Украина - богатая страна! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11951 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6980 раз. Подякували: 3167 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лип, 2020 12:22 Renee написав: Очень провальна международная политика, нет профессионалов. Самое худшее со времен Кучмы. Очень провальна международная политика, нет профессионалов. Самое худшее со времен Кучмы.



Общаюсь с мидовцами. Раньше обижались и на Пороха по разным вопросам и было за что. Но сейчас говорят, нет ни то что стройной системы внешней политики государства, а вообще нет никакой. Есть только эпизодические вредные импульсы унтер-пришибеева от дипломатии и агента ФСБ Ермака. Общаюсь с мидовцами. Раньше обижались и на Пороха по разным вопросам и было за что. Но сейчас говорят, нет ни то что стройной системы внешней политики государства, а вообще нет никакой. Есть только эпизодические вредные импульсы унтер-пришибеева от дипломатии и агента ФСБ Ермака. Libo 2

Повідомлень: 8264 З нами з: 14.11.11 Подякував: 348 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лип, 2020 12:25 Schmit написав: unicdima написав: freeze написав: Реально, чего к этим плёнкам пристали ? Ничего там такого не сказано, нет ни сдачи национальных интересов, нет выдачи каких-то тайн.

Реально, чего к этим плёнкам пристали ? Ничего там такого не сказано, нет ни сдачи национальных интересов, нет выдачи каких-то тайн.

плівки безневинні, але вони знищують штучний, міфологізований образ Петра як українського патріота, тепер ні один дійсно справжній патріот йому й руки не подасть.

А шо там Петро, він десь світився після скандалу? плівки безневинні, але вони знищують штучний, міфологізований образ Петра як українського патріота, тепер ні один дійсно справжній патріот йому й руки не подасть.А шо там Петро, він десь світився після скандалу?



подивився лише трохи більше хвилини і все ясно з цього порохатого висеру- вивсьоврєти.

Разом з Петром помножені на нуль і його проплачені та деякі ідейні блогери.

Усьо, кіна не буде, зливайте воду. подивився лише трохи більше хвилини і все ясно з цього порохатого висеру- вивсьоврєти.Разом з Петром помножені на нуль і його проплачені та деякі ідейні блогери.Усьо, кіна не буде, зливайте воду. Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, поверни вкрадені лайки. unicdima

Повідомлень: 616 З нами з: 10.06.19 Подякував: 30 раз. Подякували: 58 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лип, 2020 12:27 unicdima написав: плівки безневинні, але вони знищують штучний, міфологізований образ Петра як українського патріота, тепер ні один дійсно справжній патріот йому й руки не подасть.

А шо там Петро, він десь світився після скандалу? плівки безневинні, але вони знищують штучний, міфологізований образ Петра як українського патріота, тепер ні один дійсно справжній патріот йому й руки не подасть.А шо там Петро, він десь світився після скандалу?



Да х. с ним с этим Петром! Он свое как-то отслужил. Мне пох кто пожмет ему сегодня руку, а кто нет. Меня беспокоит авторитет моего государства и руководства сегодня, которые упали ниже плинтуса из-за этих зеленых неучей. Да х. с ним с этим Петром! Он свое как-то отслужил. Мне пох кто пожмет ему сегодня руку, а кто нет. Меня беспокоит авторитет моего государства и руководства сегодня, которые упали ниже плинтуса из-за этих зеленых неучей. Libo 2

Повідомлень: 8264 З нами з: 14.11.11 Подякував: 348 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лип, 2020 12:36 Libo написав: unicdima написав: плівки безневинні, але вони знищують штучний, міфологізований образ Петра як українського патріота, тепер ні один дійсно справжній патріот йому й руки не подасть.

А шо там Петро, він десь світився після скандалу? плівки безневинні, але вони знищують штучний, міфологізований образ Петра як українського патріота, тепер ні один дійсно справжній патріот йому й руки не подасть.А шо там Петро, він десь світився після скандалу?



Да х. с ним с этим Петром! Он свое как-то отслужил. Мне пох кто пожмет ему сегодня руку, а кто нет. Меня беспокоит авторитет моего государства и руководства сегодня, которые упали ниже плинтуса из-за этих зеленых неучей. Да х. с ним с этим Петром! Он свое как-то отслужил. Мне пох кто пожмет ему сегодня руку, а кто нет. Меня беспокоит авторитет моего государства и руководства сегодня, которые упали ниже плинтуса из-за этих зеленых неучей.

"Зеленые неучи" - закономерное следствие правления "коричневых профессионалов".



Если бы "опытные" не мародёрили страну как в последний день, то им бы дали ещё один или более сроков для работы.

Но "опытные" думали только про свои офшоры, и что все вокруг - дураки, которые ничего не видят и не понимают.



Поэтому электорат сделал выводы, и поменял мародёров на "абы шо, только не петя".



И проигрыш пети на вборах - это только его заслуга и результат его работы. А зеленский вообще мимо проходил, и случайно попал под раздачу. На его месте мог быть "любой другой, только не петя" "Зеленые неучи" - закономерное следствие правления "коричневых профессионалов".Если бы "опытные" не мародёрили страну как в последний день, то им бы дали ещё один или более сроков для работы.Но "опытные" думали только про свои офшоры, и что все вокруг - дураки, которые ничего не видят и не понимают.Поэтому электорат сделал выводы, и поменял мародёров на "абы шо, только не петя".И проигрыш пети на вборах - это только его заслуга и результат его работы. А зеленский вообще мимо проходил, и случайно попал под раздачу. На его месте мог быть "любой другой, только не петя" Украина - богатая страна! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11951 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6980 раз. Подякували: 3167 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лип, 2020 12:50 Вкладчик1234 написав: А зеленский вообще мимо проходил, и случайно попал под раздачу. На его месте мог быть "любой другой, только не петя" А зеленский вообще мимо проходил, и случайно попал под раздачу. На его месте мог быть "любой другой, только не петя"



https://www.youtube.com/watch?v=RU-V2TIfGqI Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17596 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4294 раз. Подякували: 6938 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лип, 2020 13:06 freeze написав: Starikan написав: freeze написав: Реально, чего к этим плёнкам пристали ? Ничего там такого не сказано, нет ни сдачи национальных интересов, нет выдачи каких-то тайн.

До 2017 года Путин и Порошенко регулярно созванивались, об этом официально объявляли обе стороны. Неужели кто-то в здравом уме думает, что два человека во время периодических звонков молчат по 15 минут, или 15 минут говорят друг другу - Ты сволочь, нет ты сволочь. Конечно говорили, обсуждали проблемы, вполне вероятно и с праздниками поздравляли, особенно если они были уверены, что это разговор останется как положено в тайне. Реально, чего к этим плёнкам пристали ? Ничего там такого не сказано, нет ни сдачи национальных интересов, нет выдачи каких-то тайн.До 2017 года Путин и Порошенко регулярно созванивались, об этом официально объявляли обе стороны. Неужели кто-то в здравом уме думает, что два человека во время периодических звонков молчат по 15 минут, или 15 минут говорят друг другу - Ты сволочь, нет ты сволочь. Конечно говорили, обсуждали проблемы, вполне вероятно и с праздниками поздравляли, особенно если они были уверены, что это разговор останется как положено в тайне.

Странно, что вы удивляетесь.

Это же бигусовские предвыборные технологии, которые вы же и расхваливали. Странно, что вы удивляетесь.Это же бигусовские предвыборные технологии, которые вы же и расхваливали.



Тогда в этом был смысл, предвыборные баталии, на кону миллиарды бюджета и важнейшие решения. Расследование Бигуса придержали и слили в самый нужный и важный момент, всё было сделано по науке.

Но зачем сейчас топить Петра ?

В большой политике любое действие всегда имеет смысл или явный, или скрытый. Тут смысла нет.

Такие важные вещи как эти плёнки в чьих-то руках должны были затихариться, и выплыть в нужный и важный момент, например в очередной президентской или парламентской компании. Тогда в этом был смысл, предвыборные баталии, на кону миллиарды бюджета и важнейшие решения. Расследование Бигуса придержали и слили в самый нужный и важный момент, всё было сделано по науке.Но зачем сейчас топить Петра ?В большой политике любое действие всегда имеет смысл или явный, или скрытый. Тут смысла нет.Такие важные вещи как эти плёнки в чьих-то руках должны были затихариться, и выплыть в нужный и важный момент, например в очередной президентской или парламентской компании.

Фризе, не разочаровывайте меня. Ну Вы в самом деле думаете что Порох с Путиным о чем-то договорились, а потом Иванов с Климкиным все испортили? Если такие переговоры велись регулярно - где их результат? Нах нужен Минск, Нормандский формат? Если можно поднять трубку, поздравить Хло с 1м мая и все порешать?

Этот разговор больше всего похож на разговор Андрея Деркача с его куратором из зарубежного отдела РПЦ. Фризе, не разочаровывайте меня. Ну Вы в самом деле думаете что Порох с Путиным о чем-то договорились, а потом Иванов с Климкиным все испортили? Если такие переговоры велись регулярно - где их результат? Нах нужен Минск, Нормандский формат? Если можно поднять трубку, поздравить Хло с 1м мая и все порешать?Этот разговор больше всего похож на разговор Андрея Деркача с его куратором из зарубежного отдела РПЦ. airmax78 Повідомлень: 35255 З нами з: 25.10.12 Подякував: 872 раз. Подякували: 4138 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6405640664076408> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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