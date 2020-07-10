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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 11 лип, 2020 13:06
freeze написав:
Большинство из обозревателей думает, что плёнки уперли
с тех самых серверов в Совещательной комнате Порошенко, которые последний забрал при уходе из ОП. Как минимум это еще одно уголовное дело на Порошенко. И так у Петра перебор с уголовными делами.
Или уголовное дело на Деркача?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Додано: Суб 11 лип, 2020 13:11
airmax78 написав:
Ну Вы в самом деле думаете что Порох с Путиным о чем-то договорились,
Несомненно, о чём-то договаривались. Они созванивались в период 2014-2017 года не один десяток раз. Естественно, это не были разговоры в стиле - пошел нах и бросил улыбаясь трубку.
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Додано: Суб 11 лип, 2020 13:12
Вкладчик1234 написав:
Если бы "опытные" не мародёрили страну как в последний день, то им бы дали ещё один или более сроков для работы.
Но "опытные" думали только про свои офшоры, и что все вокруг - дураки, которые ничего не видят и не понимают.
Поэтому электорат сделал выводы, и поменял мародёров на "абы шо, только не петя".
Я так понимаю "мародёрство" подтвердили хоть одним документом или приговором суда?
Клоуны с ФСБшниками срали в пустые головы таких как ты из года в год, а теперь "Петя" снова виноват что ты ЗЕлёного говна нажрался!
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Додано: Суб 11 лип, 2020 13:13
freeze написав: airmax78 написав:
Ну Вы в самом деле думаете что Порох с Путиным о чем-то договорились,
Несомненно, о чём-то договаривались. Они созванивались в период 2014-2017 года не один десяток раз. Естественно, это не были разговоры в стиле - пошел нах и бросил улыбаясь трубку.
Инфа от Деркача?
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Додано: Суб 11 лип, 2020 13:13
Starikan написав: freeze написав:
Большинство из обозревателей думает, что плёнки уперли
с тех самых серверов в Совещательной комнате Порошенко, которые последний забрал при уходе из ОП. Как минимум это еще одно уголовное дело на Порошенко. И так у Петра перебор с уголовными делами.
Или уголовное дело на Деркача?
Чтобы завести дело на Деркача, надо признать, что эти плёнки подлинные, а это никто не признаёт из официальных лиц.
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Додано: Суб 11 лип, 2020 13:15
Schmit написав: Starikan написав: Alex2007 написав:
стесняюсь спросить, а за кого надо было?
Да хоть за Бойко.
Я был вообще поражен полным фиаско крепких хозяйственников.
Понятно, что с Донбассом и Крымом результат был бы для них получше, но всё равно массовое оболванивание пролетариата Голобородьком сыграло бы решающую роль.
Бойко опзж - это вообще пипец, янык 2.0 и разворот страны на 180 градусов на полном ходу со всеми вытекающими. Если бы во второй тур вместо ПО вышел Бойко, за Зе голосовали бы даже отъявленные порохоботы.
Я же не о последствиях, а о самом голосовании.
25 лет по крайней мере половина народа голосовала за коммунистов или регионалов.
Каким образом лозунги "мир и дружба с матушкой-Россией", "русский язык", "заводы заработают" лопнули в один момент?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Додано: Суб 11 лип, 2020 13:16
airmax78 написав: freeze написав: airmax78 написав:
Ну Вы в самом деле думаете что Порох с Путиным о чем-то договорились,
Несомненно, о чём-то договаривались. Они созванивались в период 2014-2017 года не один десяток раз. Естественно, это не были разговоры в стиле - пошел нах и бросил улыбаясь трубку.
Инфа от Деркача?
Нет, от здравого смысла. После одного грубого разговора другая сторона не подняла бы трубку. Поэтому три года созванивались и нормально общались. А ссора при разговоре возможно и имела место в 2018 году, после чего трубку Путин перестал брать, поставив Порошенко в игнор, примерно как здесь на форуме делают некоторые.
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