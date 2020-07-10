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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6405640664076408 Додано: Суб 11 лип, 2020 13:06 freeze написав: Большинство из обозревателей думает, что плёнки уперли с тех самых серверов в Совещательной комнате Порошенко, которые последний забрал при уходе из ОП. Как минимум это еще одно уголовное дело на Порошенко. И так у Петра перебор с уголовными делами. Большинство из обозревателей думает, чтос тех самых серверов в Совещательной комнате Порошенко, которые последний забрал при уходе из ОП. Как минимум это еще одно уголовное дело на Порошенко. И так у Петра перебор с уголовными делами.

Или уголовное дело на Деркача? Или уголовное дело на Деркача? Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Starikan 2 Повідомлень: 17433 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1927 раз. Подякували: 2771 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лип, 2020 13:11 airmax78 написав: Ну Вы в самом деле думаете что Порох с Путиным о чем-то договорились, Ну Вы в самом деле думаете что Порох с Путиным о чем-то договорились,



Несомненно, о чём-то договаривались. Они созванивались в период 2014-2017 года не один десяток раз. Естественно, это не были разговоры в стиле - пошел нах и бросил улыбаясь трубку. Несомненно, о чём-то договаривались. Они созванивались в период 2014-2017 года не один десяток раз. Естественно, это не были разговоры в стиле - пошел нах и бросил улыбаясь трубку. Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17596 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4294 раз. Подякували: 6938 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лип, 2020 13:12 Re: Політичні дискусії Вкладчик1234 написав: Если бы "опытные" не мародёрили страну как в последний день, то им бы дали ещё один или более сроков для работы.

Но "опытные" думали только про свои офшоры, и что все вокруг - дураки, которые ничего не видят и не понимают.



Поэтому электорат сделал выводы, и поменял мародёров на "абы шо, только не петя". Если бы "опытные" не мародёрили страну как в последний день, то им бы дали ещё один или более сроков для работы.Но "опытные" думали только про свои офшоры, и что все вокруг - дураки, которые ничего не видят и не понимают.Поэтому электорат сделал выводы, и поменял мародёров на "абы шо, только не петя".

Я так понимаю "мародёрство" подтвердили хоть одним документом или приговором суда?

Клоуны с ФСБшниками срали в пустые головы таких как ты из года в год, а теперь "Петя" снова виноват что ты ЗЕлёного говна нажрался! Я так понимаю "мародёрство" подтвердили хоть одним документом или приговором суда?Клоуны с ФСБшниками срали в пустые головы таких как ты из года в год, а теперь "Петя" снова виноват что ты ЗЕлёного говна нажрался! komp 1 Повідомлень: 8239 З нами з: 08.11.07 Подякував: 2284 раз. Подякували: 3328 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лип, 2020 13:13 freeze написав: airmax78 написав: Ну Вы в самом деле думаете что Порох с Путиным о чем-то договорились, Ну Вы в самом деле думаете что Порох с Путиным о чем-то договорились,



Несомненно, о чём-то договаривались. Они созванивались в период 2014-2017 года не один десяток раз. Естественно, это не были разговоры в стиле - пошел нах и бросил улыбаясь трубку. Несомненно, о чём-то договаривались. Они созванивались в период 2014-2017 года не один десяток раз. Естественно, это не были разговоры в стиле - пошел нах и бросил улыбаясь трубку.

Инфа от Деркача? Инфа от Деркача? airmax78 Повідомлень: 35255 З нами з: 25.10.12 Подякував: 872 раз. Подякували: 4138 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лип, 2020 13:13 Starikan написав: freeze написав: Большинство из обозревателей думает, что плёнки уперли с тех самых серверов в Совещательной комнате Порошенко, которые последний забрал при уходе из ОП. Как минимум это еще одно уголовное дело на Порошенко. И так у Петра перебор с уголовными делами. Большинство из обозревателей думает, чтос тех самых серверов в Совещательной комнате Порошенко, которые последний забрал при уходе из ОП. Как минимум это еще одно уголовное дело на Порошенко. И так у Петра перебор с уголовными делами.

Или уголовное дело на Деркача? Или уголовное дело на Деркача?



Чтобы завести дело на Деркача, надо признать, что эти плёнки подлинные, а это никто не признаёт из официальных лиц. Чтобы завести дело на Деркача, надо признать, что эти плёнки подлинные, а это никто не признаёт из официальных лиц. Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17596 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4294 раз. Подякували: 6938 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лип, 2020 13:15 Schmit написав: Starikan написав: Alex2007 написав: стесняюсь спросить, а за кого надо было? стесняюсь спросить, а за кого надо было? Да хоть за Бойко.

Я был вообще поражен полным фиаско крепких хозяйственников.

Понятно, что с Донбассом и Крымом результат был бы для них получше, но всё равно массовое оболванивание пролетариата Голобородьком сыграло бы решающую роль. Да хоть за Бойко.Я был вообще поражен полным фиаско крепких хозяйственников.Понятно, что с Донбассом и Крымом результат был бы для них получше, но всё равно массовое оболванивание пролетариата Голобородьком сыграло бы решающую роль. Бойко опзж - это вообще пипец, янык 2.0 и разворот страны на 180 градусов на полном ходу со всеми вытекающими. Если бы во второй тур вместо ПО вышел Бойко, за Зе голосовали бы даже отъявленные порохоботы. Бойко опзж - это вообще пипец, янык 2.0 и разворот страны на 180 градусов на полном ходу со всеми вытекающими. Если бы во второй тур вместо ПО вышел Бойко, за Зе голосовали бы даже отъявленные порохоботы.

Я же не о последствиях, а о самом голосовании.

25 лет по крайней мере половина народа голосовала за коммунистов или регионалов.

Каким образом лозунги "мир и дружба с матушкой-Россией", "русский язык", "заводы заработают" лопнули в один момент? Я же не о последствиях, а о самом голосовании.25 лет по крайней мере половина народа голосовала за коммунистов или регионалов.Каким образом лозунги "мир и дружба с матушкой-Россией", "русский язык", "заводы заработают" лопнули в один момент? Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Starikan 2 Повідомлень: 17433 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1927 раз. Подякували: 2771 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 лип, 2020 13:16 airmax78 написав: freeze написав: airmax78 написав: Ну Вы в самом деле думаете что Порох с Путиным о чем-то договорились, Ну Вы в самом деле думаете что Порох с Путиным о чем-то договорились,



Несомненно, о чём-то договаривались. Они созванивались в период 2014-2017 года не один десяток раз. Естественно, это не были разговоры в стиле - пошел нах и бросил улыбаясь трубку. Несомненно, о чём-то договаривались. Они созванивались в период 2014-2017 года не один десяток раз. Естественно, это не были разговоры в стиле - пошел нах и бросил улыбаясь трубку.

Инфа от Деркача? Инфа от Деркача?



Нет, от здравого смысла. После одного грубого разговора другая сторона не подняла бы трубку. Поэтому три года созванивались и нормально общались. А ссора при разговоре возможно и имела место в 2018 году, после чего трубку Путин перестал брать, поставив Порошенко в игнор, примерно как здесь на форуме делают некоторые. Нет, от здравого смысла. После одного грубого разговора другая сторона не подняла бы трубку. Поэтому три года созванивались и нормально общались. А ссора при разговоре возможно и имела место в 2018 году, после чего трубку Путин перестал брать, поставив Порошенко в игнор, примерно как здесь на форуме делают некоторые. Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17596 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4294 раз. Подякували: 6938 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 6405640664076408 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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