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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6405640664076408
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 13:06

  freeze написав: Большинство из обозревателей думает, что плёнки уперли с тех самых серверов в Совещательной комнате Порошенко, которые последний забрал при уходе из ОП. Как минимум это еще одно уголовное дело на Порошенко. И так у Петра перебор с уголовными делами.

Или уголовное дело на Деркача?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 13:11

  airmax78 написав:Ну Вы в самом деле думаете что Порох с Путиным о чем-то договорились,


Несомненно, о чём-то договаривались. Они созванивались в период 2014-2017 года не один десяток раз. Естественно, это не были разговоры в стиле - пошел нах и бросил улыбаясь трубку.
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 13:12

Re: Політичні дискусії

  Вкладчик1234 написав:Если бы "опытные" не мародёрили страну как в последний день, то им бы дали ещё один или более сроков для работы.
Но "опытные" думали только про свои офшоры, и что все вокруг - дураки, которые ничего не видят и не понимают.

Поэтому электорат сделал выводы, и поменял мародёров на "абы шо, только не петя".

Я так понимаю "мародёрство" подтвердили хоть одним документом или приговором суда?
Клоуны с ФСБшниками срали в пустые головы таких как ты из года в год, а теперь "Петя" снова виноват что ты ЗЕлёного говна нажрался!
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 13:13

  freeze написав:
  airmax78 написав:Ну Вы в самом деле думаете что Порох с Путиным о чем-то договорились,


Несомненно, о чём-то договаривались. Они созванивались в период 2014-2017 года не один десяток раз. Естественно, это не были разговоры в стиле - пошел нах и бросил улыбаясь трубку.

Инфа от Деркача?
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 13:13

  Starikan написав:
  freeze написав: Большинство из обозревателей думает, что плёнки уперли с тех самых серверов в Совещательной комнате Порошенко, которые последний забрал при уходе из ОП. Как минимум это еще одно уголовное дело на Порошенко. И так у Петра перебор с уголовными делами.

Или уголовное дело на Деркача?


Чтобы завести дело на Деркача, надо признать, что эти плёнки подлинные, а это никто не признаёт из официальных лиц.
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 13:15

  Schmit написав:
  Starikan написав:
  Alex2007 написав:стесняюсь спросить, а за кого надо было? :mrgreen:
Да хоть за Бойко.
Я был вообще поражен полным фиаско крепких хозяйственников.
Понятно, что с Донбассом и Крымом результат был бы для них получше, но всё равно массовое оболванивание пролетариата Голобородьком сыграло бы решающую роль.
Бойко опзж - это вообще пипец, янык 2.0 и разворот страны на 180 градусов на полном ходу со всеми вытекающими. Если бы во второй тур вместо ПО вышел Бойко, за Зе голосовали бы даже отъявленные порохоботы.

Я же не о последствиях, а о самом голосовании.
25 лет по крайней мере половина народа голосовала за коммунистов или регионалов.
Каким образом лозунги "мир и дружба с матушкой-Россией", "русский язык", "заводы заработают" лопнули в один момент?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 13:16

  airmax78 написав:
  freeze написав:
  airmax78 написав:Ну Вы в самом деле думаете что Порох с Путиным о чем-то договорились,


Несомненно, о чём-то договаривались. Они созванивались в период 2014-2017 года не один десяток раз. Естественно, это не были разговоры в стиле - пошел нах и бросил улыбаясь трубку.

Инфа от Деркача?


Нет, от здравого смысла. После одного грубого разговора другая сторона не подняла бы трубку. Поэтому три года созванивались и нормально общались. А ссора при разговоре возможно и имела место в 2018 году, после чего трубку Путин перестал брать, поставив Порошенко в игнор, примерно как здесь на форуме делают некоторые.
Не читаю Будивельника и Trast.
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 13:53

Найбільше в розмові Порошенка з Путіним мені сподобалась фраза Петра Олексійовича: «И второе, по Широкино. Там уже ну одна деревня, положили уже 200 – 300 ребят. Широкино по Минским соглашениям была наша территория. Но уже хрен с ней, пускай там в центре на почте ставят миссию ОБСЕ».

Хотілося б, щоби сивочолий гетьман пояснив, що означає вислів «хрен с ней», коли йдеться про територію України. Це вже державна зрада, чи ще ні?


https://t.me/volodymyrboyko/2012
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 14:21

  Starikan написав:Каким образом лозунги "мир и дружба с матушкой-Россией", "русский язык", "заводы заработают" лопнули в один момент?


Масоны веников не вяжут.
Когда Путину пришла в его дурную башку идея с Крымом и Новороссией, российская разведка и дипломатия провела зондаж на западе относительно возможной реакции и пришла к заключению, что кроме "глубокой обеспокоенности" ничего не будет. И тут сразу пошли фантазии о всей Восточной Европе, новая Ялта, мир на двоих, а потом и главная мировая держава.
Развели как лоха.
Видел себя мировым владыкою, а теперь только в Гаагу в полосатом костюме. Или свои же пристрелят в щеку, как Каддафи.
И попутно решен другой вопрос - для украинцев теперь русские не "один народ", а убийцы, свиньи, сволота и смерть москалям! Сбросили духовное ярмо русского колониализма, отсталости, дикости и варварства.
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Libo
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 14:45

ЗЫ
А сейчас масоны шлют Путину другие сигналы.
Недавно Роберт О'Брайен позвонил Патрушеву и сообщил, нам стало известно, вы там собираетесь за водой в Херсон, так учтите - мы окажем Украине такую военную помощь, что ваши доблестные воины превратятся в жаренный фарш, будет как с вашими оборванцами под Дейр-эз-Зором. Да, и еще отрубим от свифта, введем полное эмбарго на экспорт нефти, газа и т.д. Благо этого добра в мире сейчас валом. Еловые шишки есть будете. :lol: Да, и последнее, ваш триллион у нас спрятан, он хорошо у нас просматривается, не забывайте об этом. 8)
Libo
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