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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6406640764086409
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 18:21

Турция возвращается в средневековье. Еще один звоночек - превращение Айя София из музея свободного доступа в мечеть для "верных". Жаль. Только религиозно-озабоченного султаната нам рядом не хватало... Весь мир секуляризируется, а наши соседи - клерикализируются :evil: Да и нас самих туда же потянул один известный любитель рукопожатий... 21-й, блин, век!
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 18:41

Кратко. 2020-07-11

Кратко. 2020-07-11

1) На Донбассе погиб боец и еще трое ранены в результате обстрелов оккупантов – ООС

2) Скандал с заявлением Грызлова о "двух новых государствах в Украине": подробности
"Было бы очень интересно услышать четкие объяснения российского представителя о вчерашних заявлениях полномочного представителя Российской Федерации в ТКГ Бориса Грызлова, который заявил, что "на сегодняшний день в Украине создано еще два государства"

Как распознать, что представитель РФ врёт ? Он открывает рот

3) Зеленский просит Верховную Раду отменить ограничения зарплат чиновников
Верховная Рада на внеочередном заседании 13 июля, которое инициировано президентом Владимиром Зеленским, планирует рассмотреть отмену ограничения зарплат чиновников (47 000, - ред.) на период карантина в связи с эпидемией COVID-19

zRadio распинается, что надо залить экономику деньгами, потому что всё плохо.
Но у Бубочки уже всё хорошо, экономика восстановилась, можно снимать ограничения :)
А чё ? вариант. Восстановят зарплаты и как хлынут деньги в экономику :)

4) Адепты “криворожской школы экономики” бьют рекорды по залетам
И да, Мировой банк, и МВФ – дипломаты. Они никогда не скажут прямо – вы офигели. Они будут говорить о том, что им важна политика, а не персоналии. Но денег не дадут. Потому что офигели.

И это сигнал, который трудно не услышать.

5) Украинцы могут потерять все накопленное на старость: прогноз экономиста
Украинцы, которые будут отчислять деньги в накопительные пенсионные фонды, могут сразу лишиться всего накопленного ими на старость. Такую тревожную мысль озвучил директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

6) «Бритиш Американ Тобакко» обратилась к Зеленскому пояснить угрозу национализации фабрик группы
В частности, о национализации фабрик компании заявляли народные депутаты партии «Слуга народа» Андрей Холодов, Алексей Устенко, Александр Юрченко, Александр Качура, Владлен Неклюдов и Георгий Мазурашу.

Сайт непонятный, инфо проверить невозможно. Другие сайты ссылаются на thepage.ua
Но оставлю здесь
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 18:56

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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 19:02

Невероятный митинг завершился в Хабаровске. Акция в поддержку Сергея Фургала длилась более 3,5 часов, а численность определить сложно — называют цифры от 10 до 40 тысяч человек. Это абсолютный рекорд для нашего края и уникальное единение общества.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 19:06

  pesikot написав:3) Зеленский просит Верховную Раду отменить ограничения зарплат чиновников
Верховная Рада на внеочередном заседании 13 июля, которое инициировано президентом Владимиром Зеленским, планирует рассмотреть отмену ограничения зарплат чиновников (47 000, - ред.) на период карантина в связи с эпидемией COVID-19

zRadio распинается, что надо залить экономику деньгами, потому что всё плохо.
Но у Бубочки уже всё хорошо, экономика восстановилась, можно снимать ограничения :)
А чё ? вариант. Восстановят зарплаты и как хлынут деньги в экономику :)


Ничего общего с моим предложением этот призыв Зеленского не имеет)) А вообще с зарплатами высших чиновников и государственных менеджеров какая-то прям беда-беда.

Нельзя платить (даже в виде премий) десятки миллионов долларов, но и нельзя сажать людей, принимающих решения на десятизначные суммы, на 47 тыс грн.

Почему нельзя найти золотую середину - я хз. Президент, Премьер-Министр и Министры, Глава ВР, главы ведомств, судов и крупных госкомпаний - пакет (зарплата + бонус, где он уместен) 250-300 тыс грн в месяц. Зам-министры, народные депутаты, судьи, члены Наблюдательных советов (к слову - украинцы, а не иностранцы) и директора направлений госкомпаний - пакет 150-200 тыс грн в месяц. Директора департаментов министерств, ведомств и госкомпаний - пакет в районе 100-150 тыс грн.
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 19:13

  Alex2007 написав:
  pesikot написав:
  19yuriy91 написав:качество материала, попадающего на укр. олимп, не выдерживает никакой критики.
это, видимо, исторически укр. беда.

а не надо было голосовать за Зеленского


стесняюсь спросить, а за кого надо было? :mrgreen:

Меня удивляют такие персонажи.
Вам налили в уши о "мародёрстве", "свинарчуках", "кінець єпохи бідності", "хуже не будет" и вы проголосовали за клоуна.

А теперь стенания, а что же так плохо стало. Хуже не стало ?

Говорилось же вам, у Зеленского нет команды, Зеленский ничего не предлагал, Зеленский вообще молчал.
Но выбрали клоуна на высшую должность. Вот теперь не скыглыть
Вы сами избрали клоуна на олимп
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 19:15

  unicdima написав:хай Петро суду якомусь заплатить щоб признав плівки фейком :D

Кто наврал, тот пусть и доказывает :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 19:22

  Ukrainian написав:Невероятный митинг завершился в Хабаровске. Акция в поддержку Сергея Фургала длилась более 3,5 часов, а численность определить сложно — называют цифры от 10 до 40 тысяч человек. Это абсолютный рекорд для нашего края и уникальное единение общества.


На 1.50 гарно співають.
Ще невідомо як історія повернеться,але любий режим рано чи пізно падав. І дуже низько. Це і чекає рашеньку...
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 19:25

  Вкладчик1234 написав:Тем более петя и рюкзакян с своей армией карманных миньонов (Геращенко-м, Геращенко-ж, и т.д.) яростно топили за клинтон, и смешивали с *овном трампа, - чем чётко дали понять, на чьей они стороне.

Зашквар у тебя, потому что ты радостно принимаешь Авакова на посту министра МВД :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 19:29

  Вкладчик1234 написав:"Зеленые неучи" - закономерное следствие правления "коричневых профессионалов".

Закономерное следствие тупости таких, как ты
Которым влили в уши о "мародёрах", а подумать самим - просто нечем

Где доказательства на "свинарчуков" ? где суды ?
Дела только закрываются. Уже и по купле-продажи Кузни дело закрыто
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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  #<1 ... 6406640764086409
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