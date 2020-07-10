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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 11 лип, 2020 18:21
Турция возвращается в средневековье. Еще один звоночек - превращение Айя София из музея свободного доступа в мечеть для "верных". Жаль. Только религиозно-озабоченного султаната нам рядом не хватало... Весь мир секуляризируется, а наши соседи - клерикализируются Да и нас самих туда же потянул один известный любитель рукопожатий... 21-й, блин, век!
Додано: Суб 11 лип, 2020 18:41
Кратко. 2020-07-11
Кратко. 2020-07-11
1)
2)
Как распознать, что представитель РФ врёт ? Он открывает рот
3)
zRadio распинается, что надо залить экономику деньгами, потому что всё плохо.
Но у Бубочки уже всё хорошо, экономика восстановилась, можно снимать ограничения
А чё ? вариант. Восстановят зарплаты и как хлынут деньги в экономику
4)
5) Украинцы могут потерять все накопленное на старость: прогноз экономиста
6)
Сайт непонятный, инфо проверить невозможно. Другие сайты ссылаются на thepage.ua
Но оставлю здесь
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 11 лип, 2020 19:02
Невероятный митинг завершился в Хабаровске. Акция в поддержку Сергея Фургала длилась более 3,5 часов, а численность определить сложно — называют цифры от 10 до 40 тысяч человек. Это абсолютный рекорд для нашего края и уникальное единение общества.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Суб 11 лип, 2020 19:06
Ничего общего с моим предложением этот призыв Зеленского не имеет)) А вообще с зарплатами высших чиновников и государственных менеджеров какая-то прям беда-беда.
Нельзя платить (даже в виде премий) десятки миллионов долларов, но и нельзя сажать людей, принимающих решения на десятизначные суммы, на 47 тыс грн.
Почему нельзя найти золотую середину - я хз. Президент, Премьер-Министр и Министры, Глава ВР, главы ведомств, судов и крупных госкомпаний - пакет (зарплата + бонус, где он уместен) 250-300 тыс грн в месяц. Зам-министры, народные депутаты, судьи, члены Наблюдательных советов (к слову - украинцы, а не иностранцы) и директора направлений госкомпаний - пакет 150-200 тыс грн в месяц. Директора департаментов министерств, ведомств и госкомпаний - пакет в районе 100-150 тыс грн.
Додано: Суб 11 лип, 2020 19:13
Меня удивляют такие персонажи.
Вам налили в уши о "мародёрстве", "свинарчуках", "кінець єпохи бідності", "хуже не будет" и вы проголосовали за клоуна.
А теперь стенания, а что же так плохо стало. Хуже не стало ?
Говорилось же вам, у Зеленского нет команды, Зеленский ничего не предлагал, Зеленский вообще молчал.
Но выбрали клоуна на высшую должность. Вот теперь не скыглыть
Вы сами избрали клоуна на олимп
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 11 лип, 2020 19:15
Кто наврал, тот пусть и доказывает
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 11 лип, 2020 19:22
На 1.50 гарно співають.
Ще невідомо як історія повернеться,але любий режим рано чи пізно падав. І дуже низько. Це і чекає рашеньку...
Додано: Суб 11 лип, 2020 19:25
Зашквар у тебя, потому что ты радостно принимаешь Авакова на посту министра МВД
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 11 лип, 2020 19:29
Закономерное следствие тупости таких, как ты
Которым влили в уши о "мародёрах", а подумать самим - просто нечем
Где доказательства на "свинарчуков" ? где суды ?
Дела только закрываются. Уже и по купле-продажи Кузни дело закрыто
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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