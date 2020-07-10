Додано: Суб 11 лип, 2020 18:41

"Было бы очень интересно услышать четкие объяснения российского представителя о вчерашних заявлениях полномочного представителя Российской Федерации в ТКГ Бориса Грызлова, который заявил, что "на сегодняшний день в Украине создано еще два государства"

Верховная Рада на внеочередном заседании 13 июля, которое инициировано президентом Владимиром Зеленским, планирует рассмотреть отмену ограничения зарплат чиновников (47 000, - ред.) на период карантина в связи с эпидемией COVID-19

И да, Мировой банк, и МВФ – дипломаты. Они никогда не скажут прямо – вы офигели. Они будут говорить о том, что им важна политика, а не персоналии. Но денег не дадут. Потому что офигели.



И это сигнал, который трудно не услышать.

Украинцы, которые будут отчислять деньги в накопительные пенсионные фонды, могут сразу лишиться всего накопленного ими на старость. Такую тревожную мысль озвучил директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

В частности, о национализации фабрик компании заявляли народные депутаты партии «Слуга народа» Андрей Холодов, Алексей Устенко, Александр Юрченко, Александр Качура, Владлен Неклюдов и Георгий Мазурашу.

Кратко. 2020-07-11Как распознать, что представитель РФ врёт ? Он открывает ротраспинается, что надо залить экономику деньгами, потому что всё плохо.Но у Бубочки уже всё хорошо, экономика восстановилась, можно снимать ограниченияА чё ? вариант. Восстановят зарплаты и как хлынут деньги в экономикуСайт непонятный, инфо проверить невозможно. Другие сайты ссылаются на thepage.uaНо оставлю здесь