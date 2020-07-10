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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6407640864096410
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 19:48

Re: Політичні дискусії

Заканчивается регистрация партии, лидерами которой будут Стерненко и Немцов.
Замена безвременно почившему Голосу, будет финансироваться Пинчуком и Фиалой.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 20:25

  zРадио написав:Турция возвращается в средневековье. Еще один звоночек - превращение Айя София из музея свободного доступа в мечеть для "верных". Жаль. Только религиозно-озабоченного султаната нам рядом не хватало... Весь мир секуляризируется, а наши соседи - клерикализируются :evil: Да и нас самих туда же потянул один известный любитель рукопожатий... 21-й, блин, век!


А как иначе возрождать Османскую империю если не на исламе?
Тем более Эрдоган был всегда братаном-мусульманином как Путин гебистом, просто иногда играл в либерала как и его российский визави
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 20:26

  freeze написав:Заканчивается регистрация партии, лидерами которой будут Стерненко и Немцов.
Замена безвременно почившему Голосу, будет финансироваться Пинчуком и Фиалой.


Политическая система Украины это какая-то вечно воняющая помойка подсовывающая лоху-избирателю разные сорта говна.
И просвета не видно
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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