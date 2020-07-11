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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 11 лип, 2020 19:48
Заканчивается регистрация партии, лидерами которой будут Стерненко и Немцов.
Замена безвременно почившему Голосу, будет финансироваться Пинчуком и Фиалой.
Не читаю Будивельника и Trast.
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freeze
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Додано: Суб 11 лип, 2020 20:25
zРадио написав:
Турция возвращается в средневековье. Еще один звоночек - превращение Айя София из музея свободного доступа в мечеть для "верных". Жаль. Только религиозно-озабоченного султаната нам рядом не хватало... Весь мир секуляризируется, а наши соседи - клерикализируются
Да и нас самих туда же потянул один известный любитель рукопожатий... 21-й, блин, век!
А как иначе возрождать Османскую империю если не на исламе?
Тем более Эрдоган был всегда братаном-мусульманином как Путин гебистом, просто иногда играл в либерала как и его российский визави
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Додано: Суб 11 лип, 2020 20:26
freeze написав:
Заканчивается регистрация партии, лидерами которой будут Стерненко и Немцов.
Замена безвременно почившему Голосу, будет финансироваться Пинчуком и Фиалой.
Политическая система Украины это какая-то вечно воняющая помойка подсовывающая лоху-избирателю разные сорта говна.
И просвета не видно
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Додано: Суб 11 лип, 2020 21:47
shapo написав: freeze написав:
Заканчивается регистрация партии, лидерами которой будут Стерненко и Немцов.
Замена безвременно почившему Голосу, будет финансироваться Пинчуком и Фиалой.
Политическая система Украины это какая-то вечно воняющая помойка подсовывающая лоху-избирателю разные сорта говна.
И просвета не видно
То ли дело была компартия!!!
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Hotab
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Додано: Суб 11 лип, 2020 21:50
Hotab написав: shapo написав:
Политическая система Украины это какая-то вечно воняющая помойка подсовывающая лоху-избирателю разные сорта говна.
И просвета не видно
То ли дело была компартия!!!
Для мальчиков ходивших пешком под стол при КПСС в качестве бесплатной консультации - КПСС была не политической, а управляющей партией
PS Кстати, а какие политические предпочтения у африканского гастарбайтера если не секрет и есть ли его симпатики в политикуме Украины?
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Додано: Суб 11 лип, 2020 22:17
Schmit написав: Вкладчик1234 написав:
Вообще не понятно, почему порохоботы так топят за петю, и при этом ненавидят например бойко. Что один - регионал, что второй.
Так в чём разница?
Разница в делах. Петя за годы своего президенства, несмотря на все зашквары по факту сделал для страны больше, чем все бывшие президенты вместе взятые
. И это не только безвиз, томос и армия.
Вообще не понятно, почемы вы разницы не видите.
огласітє вєсь спісок.
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Додано: Суб 11 лип, 2020 22:25
unicdima написав: freeze написав:
Реально, чего к этим плёнкам пристали ? Ничего там такого не сказано, нет ни сдачи национальных интересов, нет выдачи каких-то тайн.
плівки безневинні, але вони знищують штучний, міфологізований образ Петра як українського патріота, тепер ні один дійсно справжній патріот йому й руки не подасть.
А шо там Петро, він десь світився після скандалу?
Так він і так був патріотом для картинки в ТВ. Відкив секрет Полішинеля
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Додано: Суб 11 лип, 2020 22:47
flyman написав: Schmit написав: Вкладчик1234 написав:
Вообще не понятно, почему порохоботы так топят за петю, и при этом ненавидят например бойко. Что один - регионал, что второй.
Так в чём разница?
Разница в делах. Петя за годы своего президенства, несмотря на все зашквары по факту сделал для страны больше, чем все бывшие президенты вместе взятые
. И это не только безвиз, томос и армия.
Вообще не понятно, почемы вы разницы не видите.
огласітє вєсь спісок.
Вже було тут на форумі і не раз. Невже така пам'ять коротка?
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Додано: Суб 11 лип, 2020 23:17
Schmit написав: flyman написав:
огласітє вєсь спісок.
Вже було тут на форумі і не раз. Невже така пам'ять коротка?
Це про відкриття туалетів і запуск наливайок?
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Додано: Суб 11 лип, 2020 23:19
flyman написав: Schmit написав:
Вже було тут на форумі і не раз. Невже така пам'ять коротка?
Це про відкриття туалетів і запуск наливайок?
Основное его достижение безвиз с Европой хотя это начал ещё Ющ отменив в 2005г визы европейцам, амерам, канадцам
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