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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 12 лип, 2020 00:30
shapo написав: Hotab написав: shapo написав:
Политическая система Украины это какая-то вечно воняющая помойка подсовывающая лоху-избирателю разные сорта говна.
И просвета не видно
То ли дело была компартия!!!
Для мальчиков ходивших пешком под стол при КПСС в качестве бесплатной консультации - КПСС была не политической, а управляющей партией
PS Кстати, а какие политические предпочтения у африканского гастарбайтера если не секрет и есть ли его симпатики в политикуме Украины?
Оно те надо знать?))
Я здесь, чтобы загнать тебя , старого ватника , инсультом на тот свет. Раз уж ты не желаешь к своим березкам укатить))
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Додано: Нед 12 лип, 2020 01:31
Libo написав:
Масоны веников не вяжут.
Когда Путину пришла в его дурную башку идея с Крымом и Новороссией, российская разведка и дипломатия провела зондаж на западе относительно возможной реакции и пришла к заключению, что кроме "глубокой обеспокоенности" ничего не будет. И тут сразу пошли фантазии о всей Восточной Европе, новая Ялта, мир на двоих, а потом и главная мировая держава.
Развели как лоха.
Видел себя мировым владыкою, а теперь только в Гаагу в полосатом костюме. Или свои же пристрелят в щеку, как Каддафи.
И попутно решен другой вопрос - для украинцев теперь русские не "один народ", а убийцы, свиньи, сволота и смерть москалям! Сбросили духовное ярмо русского колониализма, отсталости, дикости и варварства.
Порошки все наивными фантазиями живут
Гаага
бугага
Благодаря Петру и российским деньгам на Западе Путин вообще не при чем, с ним по прежнему спокойно общаются мировые лидеры, про Крым уже все забыли, про войну на Донбассе забыли. Через надцать лет закроется суд по Боингу, осудят заочно какого-то прапорщика и это тоже забудут.
Увага, на форумі порохата цензура.
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