Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Libo написав:Масоны веников не вяжут. Когда Путину пришла в его дурную башку идея с Крымом и Новороссией, российская разведка и дипломатия провела зондаж на западе относительно возможной реакции и пришла к заключению, что кроме "глубокой обеспокоенности" ничего не будет. И тут сразу пошли фантазии о всей Восточной Европе, новая Ялта, мир на двоих, а потом и главная мировая держава. Развели как лоха. Видел себя мировым владыкою, а теперь только в Гаагу в полосатом костюме. Или свои же пристрелят в щеку, как Каддафи. И попутно решен другой вопрос - для украинцев теперь русские не "один народ", а убийцы, свиньи, сволота и смерть москалям! Сбросили духовное ярмо русского колониализма, отсталости, дикости и варварства.
Порошки все наивными фантазиями живут Гаага бугага Благодаря Петру и российским деньгам на Западе Путин вообще не при чем, с ним по прежнему спокойно общаются мировые лидеры, про Крым уже все забыли, про войну на Донбассе забыли. Через надцать лет закроется суд по Боингу, осудят заочно какого-то прапорщика и это тоже забудут.
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, поверни вкрадені лайки.
shapo написав: Для мальчиков ходивших пешком под стол при КПСС в качестве бесплатной консультации - КПСС была не политической, а управляющей партией
PS Кстати, а какие политические предпочтения у африканского гастарбайтера если не секрет и есть ли его симпатики в политикуме Украины?
Оно те надо знать?)) Я здесь, чтобы загнать тебя , старого ватника , инсультом на тот свет. Раз уж ты не желаешь к своим березкам укатить))
Если ты также загоняешь негров в Африке как меня здесь то тебе явно зря платят. А здесь ты для того чтобы приглядеть куда пристроить заработанное тяжким гастерским трудом. Отвечать же на такие вопросы должен чётко и по-военному - я вне политики или я за действующую власть. А то вдруг кто-то из МО заглянет на этот форум и полетишь сизым голубем на Донбасс или ваще из ВС. И что будешь делать на гражданке при таком массовом увольнении летунов как сейчас?
Востаннє редагувалось shapo в Нед 12 лип, 2020 08:16, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Что, совсем не приблизил ватного дедушку к родной земельке?)) Действительно, зря деньги получаю))
Смотри как бы совсем не перестать их получать
Дед-пердед может это обеспечить?)
Нет, совковое воспитание не позволяет стучать. Я же написал тебе уже что это могут быть твои случайно заглянувшие коллеги. По двухлетнему опыту пребывания в СА 40 лет назад помню что как спецы за редким исключением кадровые офицеры были полное г...вно,но вот стучать и закладывать перед начальством друг друга были непревзойденные мастера
unicdima написав:…с ним по прежнему спокойно общаются мировые лидеры, про Крым уже все забыли, про войну на Донбассе забыли.
1.Общаются, но в ограниченном режиме. Меркель и Макрон исключительно в Нормандском формате, Трамп – по вопросам Сирии и Ирана (ну еще по поводу выхода США из ядерных соглашений). Остальные лидеры G7 не общаются вовсе. 2.Неправда. Пакет санкций за незаконную оккупацию Крыма действует. 3.Неправда. Пакет санкций за вмешательство во внутренние дела Украины на Донбассе действует.
Форумчане, считаете ли, что в наше время бедные люди - это лентяи или тупицы или алкоголики. Т.е. если у человека есть ум и стремление стать долларовым миллионером (миллиардером) то он будет им рано или поздно. Или Бог сам заранее определяет (до рождения человека) будет он богач или бедняк? Сейчас я неистово хочу стать миллиардером, ибо считаю беднось позором для современного человека, признаком его деградации, лени, тупости, всяческих пороков. Мне нестерпимо стало осознавать, что рядом со мной есть люди,умнее меня. Это меня оскорбляет, делает мою жизнь мерзкой.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 12 лип, 2020 09:08, всього редагувалось 1 раз.