Libo написав:

Масоны веников не вяжут.Когда Путину пришла в его дурную башку идея с Крымом и Новороссией, российская разведка и дипломатия провела зондаж на западе относительно возможной реакции и пришла к заключению, что кроме "глубокой обеспокоенности" ничего не будет. И тут сразу пошли фантазии о всей Восточной Европе, новая Ялта, мир на двоих, а потом и главная мировая держава.Развели как лоха.Видел себя мировым владыкою, а теперь только в Гаагу в полосатом костюме. Или свои же пристрелят в щеку, как Каддафи.И попутно решен другой вопрос - для украинцев теперь русские не "один народ", а убийцы, свиньи, сволота и смерть москалям! Сбросили духовное ярмо русского колониализма, отсталости, дикости и варварства.