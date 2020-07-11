|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 12 лип, 2020 09:06
Yuri_61 написав:
Форумчане, считаете ли, что в наше время бедные люди - это лентяи или тупицы или алкоголики. Т.е. если у человека есть ум и стремление стать долларовым миллионером (миллиардером) то он будет им рано или поздно.
Или Бог сам заранее определяет (до рождения человека) будет он богач или бедняк?
Бог-то бог, но и сам не будь плох.
А откуда тема? Решили итоги жизни подвести и понять Почему все так вышло?
И будет ложью на характер свалить или Волю Божью.
Разве должно было быть иначе?
Мы платили за всех, и не нужно сдачи.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 3804
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 99 раз.
- Подякували: 640 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 12 лип, 2020 09:07
shapo написав:
Нет, совковое воспитание не позволяет стучать. Я же написал тебе уже что это могут быть твои случайно заглянувшие коллеги. По двухлетнему опыту пребывания в СА 40 лет назад помню что как спецы за редким исключением кадровые офицеры были полное г...вно,но вот стучать и закладывать перед начальством друг друга были непревзойденные мастера
Так а что спецы/коллеги , или кто там ещё, заглянувшие, могут обо мне крамольного сказать?))
Что я ватного совкодрочера массажирую? Так за это орден положен даже)).
Чем скорее повыдохнет в Украине опора обнуленного , тем меньше шансов,что оно сюда придет рузкемир строить.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 2967
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 1101 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Yuri_61
і 0 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|