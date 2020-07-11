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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6409641064116412
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 09:06

  Yuri_61 написав:Форумчане, считаете ли, что в наше время бедные люди - это лентяи или тупицы или алкоголики. Т.е. если у человека есть ум и стремление стать долларовым миллионером (миллиардером) то он будет им рано или поздно.
Или Бог сам заранее определяет (до рождения человека) будет он богач или бедняк?

Бог-то бог, но и сам не будь плох.
А откуда тема? Решили итоги жизни подвести и понять

Почему все так вышло?
И будет ложью на характер свалить или Волю Божью.
Разве должно было быть иначе?
Мы платили за всех, и не нужно сдачи.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 09:07

:mrgreen:
  shapo написав:Нет, совковое воспитание не позволяет стучать. Я же написал тебе уже что это могут быть твои случайно заглянувшие коллеги. По двухлетнему опыту пребывания в СА 40 лет назад помню что как спецы за редким исключением кадровые офицеры были полное г...вно,но вот стучать и закладывать перед начальством друг друга были непревзойденные мастера

Так а что спецы/коллеги , или кто там ещё, заглянувшие, могут обо мне крамольного сказать?))
Что я ватного совкодрочера массажирую? Так за это орден положен даже)).
Чем скорее повыдохнет в Украине опора обнуленного , тем меньше шансов,что оно сюда придет рузкемир строить.
Hotab
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  #<1 ... 6409641064116412
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