Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Yuri_61 написав:Форумчане, считаете ли, что в наше время бедные люди - это лентяи или тупицы или алкоголики. Т.е. если у человека есть ум и стремление стать долларовым миллионером (миллиардером) то он будет им рано или поздно. Или Бог сам заранее определяет (до рождения человека) будет он богач или бедняк?
Бог-то бог, но и сам не будь плох. А откуда тема? Решили итоги жизни подвести и понять
Почему все так вышло? И будет ложью на характер свалить или Волю Божью. Разве должно было быть иначе? Мы платили за всех, и не нужно сдачи.
shapo написав:Нет, совковое воспитание не позволяет стучать. Я же написал тебе уже что это могут быть твои случайно заглянувшие коллеги. По двухлетнему опыту пребывания в СА 40 лет назад помню что как спецы за редким исключением кадровые офицеры были полное г...вно,но вот стучать и закладывать перед начальством друг друга были непревзойденные мастера
Так а что спецы/коллеги , или кто там ещё, заглянувшие, могут обо мне крамольного сказать?)) Что я ватного совкодрочера массажирую? Так за это орден положен даже)). Чем скорее повыдохнет в Украине опора обнуленного , тем меньше шансов,что оно сюда придет рузкемир строить.
Yuri_61 написав:Форумчане, считаете ли, что в наше время бедные люди - это лентяи или тупицы или алкоголики. Т.е. если у человека есть ум и стремление стать долларовым миллионером (миллиардером) то он будет им рано или поздно. Или Бог сам заранее определяет (до рождения человека) будет он богач или бедняк?
Бог-то бог, но и сам не будь плох. А откуда тема? Решили итоги жизни подвести и понять
Почему все так вышло? И будет ложью на характер свалить или Волю Божью. Разве должно было быть иначе? Мы платили за всех, и не нужно сдачи.
Раньше я считал, что бедный, но честный человек ценнее богатого но подлого. Но я устал наблюдать, как везде вокруг честные прозябают, а мразь наверх вылазит и жирует, свои ж#пы в престижных авто катают. Хочу стать подлым, мерзким но богатым. Я голосовал за Зеленского так как, старый дурак, посчитал его другим, чем те, что были у власти. Но он ничего не сделал, чтоб честные люди стали жить лучше, чтоб незаконно обогатившихся мразей посадил он в тюрьму. Но при нём всё как было так и есть и все богатые откупаются, а чиновники, судьи, таможенники живут у нас, как в раю. А бедные влачат своё жалкое существование, как и я, на всём экономя. Я шоколадку последний раз съел год назад или больше, так как для меня плитка шоколадки за 30 грн это излишество, вот бы за 16 - самый раз. Ничего не поменял Зеленский для улучшения жизни честного народа, поэтому за него и его слуг народа не буду голосовать
shapo написав:Нет, совковое воспитание не позволяет стучать. Я же написал тебе уже что это могут быть твои случайно заглянувшие коллеги. По двухлетнему опыту пребывания в СА 40 лет назад помню что как спецы за редким исключением кадровые офицеры были полное г...вно,но вот стучать и закладывать перед начальством друг друга были непревзойденные мастера
Так а что спецы/коллеги , или кто там ещё, заглянувшие, могут обо мне крамольного сказать?)) Что я ватного совкодрочера массажирую? Так за это орден положен даже)). Чем скорее повыдохнет в Украине опора обнуленного , тем меньше шансов,что оно сюда придет рузкемир строить.
Напугался и правильно. Неважно что ты тут начеркал, главное, что из этого вытащат и как подадут в МО твои коллеги-конкуренты жаждущие сменить тебя в благородном деле братоубийства негритянских племён за неплохую по украинским меркам зарплату. И вылетишь ты вначале из контингента бесполезной организации ООН, а потом сам обидевшись уйдёшь из ВСУ. И пристроится сможешь только в какой-нибудь ЧВК. В ней по пьяному делу тебя и пришьет такой же бывший российский летун. Так что дружеский тебе совет - меньше тут щеки надувай и не искушай судьбу, а то могут и нахомяченные в Африке деньги не понадобятся даже если тебя к тому времени муха це-це не укусит или эбола не догонит
shapo написав:Нет, совковое воспитание не позволяет стучать. Я же написал тебе уже что это могут быть твои случайно заглянувшие коллеги. По двухлетнему опыту пребывания в СА 40 лет назад помню что как спецы за редким исключением кадровые офицеры были полное г...вно,но вот стучать и закладывать перед начальством друг друга были непревзойденные мастера
Так а что спецы/коллеги , или кто там ещё, заглянувшие, могут обо мне крамольного сказать?)) Что я ватного совкодрочера массажирую? Так за это орден положен даже)). Чем скорее повыдохнет в Украине опора обнуленного , тем меньше шансов,что оно сюда придет рузкемир строить.
Напугался и правильно. Неважно что ты тут начеркал, главное, что из этого вытащат и как подадут в МО твои коллеги-конкуренты жаждущие сменить тебя в благородном деле братоубийства негритянских племён за неплохую по украинским меркам зарплату. И вылетишь ты вначале из контингента бесполезной организации ООН, а потом сам обидевшись уйдёшь из ВСУ. И пристроится сможешь только в какой-нибудь ЧВК. В ней по пьяному делу тебя и пришьет такой же бывший российский летун. Так что дружеский тебе совет - меньше тут щеки надувай и не искушай судьбу, а то могут и нахомяченные в Африке деньги не понадобятся даже если тебя к тому времени муха це-це не укусит или эбола не догонит
Маразматик, тебя уже шиза одолевает))) Я давно ничего не боюсь)). Тем более всегда знаю, что я пишу)). А с окончившимся контактом и нежеланием его продлевать в армии, идущей назад, так и подавно. Ты уж вспомни свое коммунистическое пошлое и настучи на меня. Зачем нам с тоьой ждать , кто сюда заглянет. А если вообще никогда? Давай, тебе не привыкать, чисто поржать))).
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 12 лип, 2020 10:06, всього редагувалось 2 разів.
Yuri_61 написав:Форумчане, считаете ли, что в наше время бедные люди - это лентяи или тупицы или алкоголики. Т.е. если у человека есть ум и стремление стать долларовым миллионером (миллиардером) то он будет им рано или поздно. Или Бог сам заранее определяет (до рождения человека) будет он богач или бедняк?
Бог-то бог, но и сам не будь плох. А откуда тема? Решили итоги жизни подвести и понять
Почему все так вышло? И будет ложью на характер свалить или Волю Божью. Разве должно было быть иначе? Мы платили за всех, и не нужно сдачи.
Раньше я считал, что бедный, но честный человек ценнее богатого но подлого. Но я устал наблюдать, как везде вокруг честные прозябают, а мразь наверх вылазит и жирует, свои ж#пы в престижных авто катают. Хочу стать подлым, мерзким но богатым. Я голосовал за Зеленского так как, старый дурак, посчитал его другим, чем те, что были у власти. Но он ничего не сделал, чтоб честные люди стали жить лучше, чтоб незаконно обогатившихся мразей посадил он в тюрьму. Но при нём всё как было так и есть и все богатые откупаются, а чиновники, судьи, таможенники живут у нас, как в раю. А бедные влачат своё жалкое существование, как и я, на всём экономя. Я шоколадку последний раз съел год назад или больше, так как для меня плитка шоколадки за 30 грн это излишество, вот бы за 16 - самый раз. Ничего не поменял Зеленский для улучшения жизни честного народа, поэтому за него и его слуг народа не буду голосовать
у валютній темі потерли, відповім ще раз тоді тут, але більш розширено.
Як написав колега: https://dou.ua/forums/topic/30969/#1895296 классовая принадлежность это в большей степени сумма привычек и долговременная модель поведения, причем обычно унаследованая от родителей, чем мгновенное значение платежной ведомости.
Yuri_61 написав:Форумчане, считаете ли, что в наше время бедные люди - это лентяи или тупицы или алкоголики. Т.е. если у человека есть ум и стремление стать долларовым миллионером (миллиардером) то он будет им рано или поздно. Или Бог сам заранее определяет (до рождения человека) будет он богач или бедняк?
Бог-то бог, но и сам не будь плох. А откуда тема? Решили итоги жизни подвести и понять
Почему все так вышло? И будет ложью на характер свалить или Волю Божью. Разве должно было быть иначе? Мы платили за всех, и не нужно сдачи.
Раньше я считал, что бедный, но честный человек ценнее богатого но подлого. Но я устал наблюдать, как везде вокруг честные прозябают, а мразь наверх вылазит и жирует, свои ж#пы в престижных авто катают. Хочу стать подлым, мерзким но богатым. Я голосовал за Зеленского так как, старый дурак, посчитал его другим, чем те, что были у власти. Но он ничего не сделал, чтоб честные люди стали жить лучше, чтоб незаконно обогатившихся мразей посадил он в тюрьму. Но при нём всё как было так и есть и все богатые откупаются, а чиновники, судьи, таможенники живут у нас, как в раю. А бедные влачат своё жалкое существование, как и я, на всём экономя. Я шоколадку последний раз съел год назад или больше, так как для меня плитка шоколадки за 30 грн это излишество, вот бы за 16 - самый раз. Ничего не поменял Зеленский для улучшения жизни честного народа, поэтому за него и его слуг народа не буду голосовать
Надо же, такой старый а такой наивный. Перечитывайте Р. Бернса "Честная бедность" - с 18 века ничего не изменилось
shapo написав:Напугался и правильно. Неважно что ты тут начеркал, главное, что из этого вытащат и как подадут в МО твои коллеги-конкуренты жаждущие сменить тебя в благородном деле братоубийства негритянских племён за неплохую по украинским меркам зарплату. И вылетишь ты вначале из контингента бесполезной организации ООН, а потом сам обидевшись уйдёшь из ВСУ. И пристроится сможешь только в какой-нибудь ЧВК. В ней по пьяному делу тебя и пришьет такой же бывший российский летун. Так что дружеский тебе совет - меньше тут щеки надувай и не искушай судьбу, а то могут и нахомяченные в Африке деньги не понадобятся даже если тебя к тому времени муха це-це не укусит или эбола не догонит
Маразматик, тебя уже шиза одолевает))) Я давно ничего не боюсь)). Тем более всегда знаю, что я пишу)). А с окончившимся контактом и нежеланием его продлевать в армии, идущей назад, так и подавно. Ты уж вспомни свое коммунистическое пошлое и настучи на меня,чисто поржать))).
Все бахвалишься, воин света, вот только таких педрил я по жизни видел вагон и маленькую тележку. Про свою храбрость и профессиональные перспективы расскажи в другом месте. Здесь на форуме наивных мало, а вот тех кому ты тут нахамил достаточно и они помоложе меня и могут осуществить то что мне клятое совковое воспитание не позволяет сделать